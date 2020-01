Starp LIAA direktora amata kandidātiem - LIAA un EM darbinieki

Starp Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) direktora amata kandidātiem ir LIAA un Ekonomikas ministrijas (EM) darbinieki, liecina aģentūras LETA rīcībā esošā neoficiālā informācija.

Patlaban konkurss ir noslēdzies, taču uzvarētāja vārds netiek atklāts.

Aģentūrai LETA no neoficiāliem avotiem zināms, ka LIAA vadītāja amata konkursa pēdējā kārtā tostarp iekļuva EM Inovācijas departamenta direktore Elīna Branta, LIAA pārstāvis Vācijā Kaspars Rožkalns un bijušais LIAA direktors Andris Ozols, kurš arī iepriekš neslēpa, ka ir pieteicies šim amatam.

Ozols atzina, ka bijis starp pieciem pretendentiem uz LIAA direktora amatu, bet pērn 27.decembrī no konkursa rīkotājiem saņēmis ziņu, ka viņš konkursā nav uzvarējis, lai arī, pēc Ozola teiktā, saņemts labs vērtējums.

Vienlaikus Ozols pauda, ka konkurss noritējis pārlieku ilgi. Viņš klāstīja, ka amata konkursa komisija iepriekš solīja rezultātu paziņot 18.decembrī, pēc tam to atlika uz 23.decembri, bet reāli vēsts par konkursa iznākumu tika saņemta 27.decembrī.

Lūgta skaidrot amata konkursa aizkavēšanos, tā rīkotājas Valsts kancelejas pārstāve Santa Jirgensone skaidroja, ka LIAA direktora amata konkursā bijuši pieci finālisti un visu kandidatūru izskatīšanai un izvērtēšanai, balstoties gan uz pretendentu iesniegtajiem dokumentiem, gan visās konkursa kārtās novēroto, bija nepieciešams ilgāks laiks lēmuma pieņemšanai.

Jirgensone atzina, ka patlaban konkursa atlases komisija ir pieņēmusi lēmumu par konkursa uzvarētāju un šī pretendenta kandidatūru ieteikusi ekonomikas ministram Ralfam Nemiro (KPV LV). "Publiski šī pretendenta vārds tiks nosaukts tādā gadījumā, ja nozares ministrs apstiprinās šo kandidatūru un tā tiks virzīta apstiprinājumam Ministru kabinetā," piebilda Valsts kancelejas pārstāve.

Ekonomikas ministrs aģentūrai LETA apstiprināja, ka šodien ir saņēmis LIAA direktora amata konkursa komisijas informāciju par ieteikto kandidātu šim amatam, tomēr tā vārdu neatklāja.

Nemiro atzina, ka nosauks jauno LIAA direktoru pēc tam, kad šī amata pretendents būs drošības iestādēm iesniedzis visu nepieciešamo informāciju, lai saņemtu pielaidi darbam ar valsts noslēpumu. Tāpat ministrs tuvākajā laikā plāno tikties ar potenciālo LIAA direktoru.

Kā ziņots, iepriekšējais LIAA direktors Andris Ozols LIAA direktora amatā stājās 2004.gadā. Viņa pilnvaru termiņš beidzās 2019.gada 22.novembrī.

Publisks saspīlējums starp ekonomikas ministru Nemiro un LIAA direktoru Ozolu izcēlās pēc tam, kad šā gada martā intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā "Viens pret vienu" Nemiro sacīja, ka LIAA darbinieki iesaistīti Eiropas Savienības fondu izkrāpšanā. Savukārt Ozols par ministra pausto izteicās, ka tādējādi tiek grauta valsts reputācija un radīti miljoniem eiro lieli zaudējumi. Ozols norādīja, ka ministrs paudis kļūdainu informāciju, un aicināja Nemiro to atsaukt, tomēr ekonomikas ministrs uzsvēra, ka viņš no saviem vārdiem neatkāpjas un tie netika pausti ar nolūku mest šaubu ēnu pār LIAA. Tāpat Nemiro neredzēja pamatu atsaukties Ozola lūgumam atvainoties LIAA. Vēlāk Nemiro informēja, ka viņa vadītā ministrija un uzņēmēju organizāciju pārstāvju komisija izvērtēja Ozola darbību, novērtējot to kā labu ar piebildi, ka tā būtu pilnveidojams. Tomēr Ekonomikas ministrija lēma neturpināt darba attiecības ar Ozolu.

24.oktobrī tika izsludināts konkurss uz LIAA direktora amatu, kurā pieteicās 13 pretendenti. Uz konkursa trešo kārtu atlases komisija decembra sākumā nolēma virzīt piecus pretendentus.

Konkursa pretendentu vērtēšanas komisiju vadīja Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis, tās sastāvā bija ekonomikas ministra padomnieks Krists Bergans-Berģis, EM valsts sekretāra vietnieks Edmunds Valantis, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes locekle un Politikas daļas direktore Katrīna Zariņa un Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme. Pretendentu atlases procesā bija aicināti piedalīties arī neatkarīgi novērotāji - Ārvalstu Investoru padomes Latvijā (FICIL) valdes priekšsēdētāja vietnieks Ints Krasts un Latvijas jaunuzņēmumu asociācijas "Startin.lv" valdes loceklis Didzis Dejus.

LIAA ir ekonomikas ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir sekmēt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju un eksportspēju starptautiskajos tirgos, veicināt ārvalstu investīciju apjoma pieaugumu, īstenot tūrisma attīstības valsts politiku un valsts politiku inovācijas jomā. LIAA mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Latvijā, veicinot ārvalstu investīciju apmēra pieaugumu un palielinot Latvijas konkurētspēju pašmāju un starptautiskajos tirgos.

LIAA direktora galvenie pienākumi ir veicināt Latvijas uzņēmumu eksportspējas paaugstināšanu un ārējo tirdzniecību, ārvalstu investīciju ienākšanu Latvijas ekonomikā, uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību, inovācijas un tehnoloģiju pārnesi, veicināt un īstenot tūrisma attīstības valsts politiku, kā arī nodrošināt Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansētas aktivitātes un to administrēšanu.

Ieņemot amatu, nākamais LIAA direktors saņems mēnešalgu 2353 eiro apmērā (pirms nodokļu nomaksas), sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu, kā arī motivējošās bonusu sistēmas sniegtās iespējas atbilstoši sasniegtajiem darba rezultātiem. Tāpat tiks nodrošināta iespēja piedalīties Augstākā līmeņa vadītāju attīstības programmā, tādējādi veicinot profesionālo attīstību.