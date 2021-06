Starp Turaidu un Siguldu palielinās luksoforu skaits; atgādina nebraukt pie sarkanās gaismas

No ceturtdienas, 17. jūnija, būvdarbu posmā uz autoceļa Inciems–Sigulda–Ķegums (P8) starp Turaidu un Siguldu sāk darboties vēl viens luksoforu posms Siguldas nogāzē. Autovadītājiem ir jārēķinās ar vēl ilgāku laiku ceļā un pēc iespējas jāizmanto citi maršruti, portālu "Delfi" informēja VSIA "Latvijas Valsts ceļi".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Aicinām autobraucējus nebraukt pie sarkanā luksofora signāla. Diemžēl šajā būvdarbu objektā autovadītāji regulāri pārkāpj ceļu satiksmes noteikumu un neievēro luksofora signālus, braucot pie sarkanā. Šāda rīcība noved pie vēl lēnākas satiksmes, lielākiem sastrēgumiem, kā arī rada avārijas situācijas reversās kustības posmos," preses paziņojumā medijiem atgādināja "Latvijas Valsts ceļi".

Luksoforu signālu ilgumi esot pārbaudīti un pielāgoti, tāpēc iedzīvotājiem jāievēro luksofora signālus, lai neradītu lielāku sastrēgumu un neapdraudētu savu un citu dzīvības. Tāpat objektā strādā lielgabarīta tehnika, līdz ar to būvdarbu posmos nav iespējams veikt apgriešanas manevrus, un neievērojot luksofora signālus, autobraucēji var paralizēt satiksmi pavisam.

Vēl arī brīvdienās un pirmssvētku dienā ierobežojumu apjoms remonta posmā paliks nemainīgs. Tāpēc iespēju robežās, lai nokļūtu no Valmieras šosejas (A3) uz Vidzemes šoseju (A2) un otrādi, "Latvijas Valsts ceļi" aicina neizmantot ceļu caur Turaidu (P8), bet braukt caur Vidzemes šosejas (A2) Sēnītes mezglu. Ja nepieciešams nokļūt Turaidā, lai izvairītos no sastrēgumiem būvdarbu zonā, var izmantot autoceļu no Ragana–Turaidu (P7).

Paredzamais remontdarbu šķērsošanas laiks ir aptuveni 45 minūtes, sastrēgumu laikā līdz pat vienai stundai. Kravas transportam būvobjektu šķērsot ir aizliegts, pirms būvdarbu zonas ir uzstādītās attiecīgās ceļazīmes.

Pārbūve Turaidā notiek uz autoceļa Inciems–Sigulda–Ķegums (P8) posmā no Turaidas līdz krustojumam ar Cēsu ielu Siguldā, izņemot Gaujas tiltu, (8,3.km–12,50. km).

Būvdarbu ietvaros paredzēts pārbūvēt esošo ceļa konstrukciju un veikt pilnu segas pārbūvi, izbūvējot salturīgo slāni, pamatus un ieklājot asfaltbetonu. Apgaismota gājēju ietve tiks izbūvēta Turaidas nogāzē līdz esošajai gājēju takai pie Gūtmaņa alas, kā arī Siguldas nogāzē līdz Gaujas tiltam.

Tāpat tiks izbūvēta drenāžas un lietusūdeņu kanalizācijas sistēmas, lai nodrošinātu ūdens atvadi no ceļa konstrukcijas un nogāžu eroziju. Apzinoties, ka objekts atrodas Gaujas senlejā, kas ir viena no vietām Latvijā, kur visaktīvāk norisinās mūsdienu ģeodinamiskie procesi, būvdarbu laikā tiks veikts Turaidas nogāzes ģeo-monitorings. Tas tiek darīts, lai pēc iespējas samazinātu nogāzes noslīdeņu riskus.

Sadarbībā ar Turaidas muzejrezervātu un Krimuldas novada pašvaldību, plānots sakārtot arī autoceļa P7 pieslēguma zonu autoceļam P8.

Darbus par līgumcenu 4,3 miljoni (ar PVN) veiks CBF SIA "Binders" un tos plānots pabeigt 2022. gada vasarā. Projekta autors SIA "Projekts 3".