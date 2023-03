Stingrāko sankciju rezultāts: analizēs situāciju ar transportlīdzekļu vadīšanu reibumā

Iekšlietu resors vasaras beigās un rudenī veiks analīzi, kā stingrākas sankcijas ietekmē transportlīdzekļu vadīšanu reibumā, otrdien žurnālistiem pastāstīja iekšlietu ministrs Māris Kučinskis (AS).

Eksperti analizēs, kādu efektu devuši pērn pieņemtie grozījumi likumā, kas stingrāk vēršas pret dzērājšoferiem, un ko vēl nepieciešams uzlabot.

Ministrs vērsa uzmanību, ka pieķertie dzērājšoferi esot tikai redzamā daļa, jo ir vēl daļa, kurus nav izdevies notvert. Iespējams, šajā jomā jāskatās uz tehnisko līdzekļu pilnveidošanu.

Jau ziņots, ka pērn novembrī stājās spēkā grozījumi Krimināllikumā, kas paredz kriminālatbildību par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija pārsniedz 1,5 promiles.

Tāpat kriminālatbildība paredzēta par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, atrodoties narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē.

Turklāt tiek konfiscēts transportlīdzeklis, ja īpašnieks to vadījis stiprā reibumā vai atteicies no apreibinošo vielu klātbūtnes organismā pārbaudes. Gadījumos, ja reibumā vadītais transportlīdzeklis pieder citai personai, tad no vainīgās personas piedzen pilnu vai daļēju šī transportlīdzekļa vērtību.