'Stiprini stipros': Jaungada naktī mūžībā aizgājusi Reiņa Runča māte Rasma

Divas stundas pēc Jaunā gada iestāšanās jeb, kā Reinis Runcis saka, "kopā ar pēdējiem salūtiem" 76 gadu vecumā mūžībā devās viņa māte Rasma Priekule, viens no četriem šāgada atbalsta projektu "Stiprini stipros" varoņiem. Jau vēstījām, ka aizvadītais gads bija ģimenei ļoti sarežģīts. Atklājās, ka Rasmai atgriezies vēzis, kas raisīja lielas bažas par nākotni arī 47 gadus vecajam Reinim, kurš kopš autokatastrofas pirms 19 gadiem ir gandrīz pilnībā paralizēts un aprūpējams. Rasma šos gadus bija nozīmīgs dēla balsts.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Atbalsta projektu "Stiprini stipros" portāls "Delfi" jau ceturto gadu rīko sadarbībā ar labdarības organizāciju "Ziedot.lv". Rakstu par Rasmu var lasīt šeit. Savukārt rakstu par dzejnieku Reini Runci, 2020. gada "Stiprini stipros" projekta varoni, var lasīt šeit.

"Es paspēju vēl no viņas atvadīties. Pēdējoreiz biju pie viņas pirms nedēļas, kad viņa vēl pēdējoreiz bija atjēgusies, viņa mani atpazina," saka Reinis Runcis. Viņš ratiņkrēslā devies pie mātes uz paliatīvās aprūpes centru, kur viņa uzturējās pēdējos dzīves mēnešus.

Par to dienu Reinis arī rakstīja sociālajā tīklā "Facebook": "Šodien bija visi apstākļi, lai ārā un pie Mammas nebrauktu. Tomēr izpendelējos un pārsteidzošā kārtā uz apledojušā un sniega čupām pārpilnā ceļa neapgāzos. (..) Tā vieta, kur Māmulītis šobrīd atrodas, ir pēdējā pietura vēl pārdesmit cilvēkiem. Māsiņas jaukas, vismaz tās ko šodien redzēju, piezvanīju, noskaidroju ka končas labāk nevest un savācu "Maximā" ratus ar kaudzi dažādu viegli ēdamu/norijamu augļu. Arbūzi bez sēklām, melones, banāni, bumbieri, saldais pomelo, mandarīni, apelsīni, neatceros vai vēl kas bija. Solīja sadalīt pēc situācijas visiem mīļajiem vecūksnīšiem".

Pēdējos dzīves mēnešus Rasma uzturējās privātā paliatīvās aprūpes centrā, kas bija gatavs viņu uzņemt uzreiz pēc "Orto" klīnikas, kur viņai veica mugurkaula operāciju, taču diemžēl ar to nepietika. Tā bija neilgā laikā otrā operācija, ko viņa pārcieta. Lauvas tiesu, 14,8 tūkstošus eiro, par mugurkaula operāciju rudenī sedza ziedotāji, ziedojot "Ziedot.lv", atlikušās izmaksas – ģimene. Kā stāsta Reinis, "mugurkaulu izoperēja cerībā, ka varētu vēl kādu laiku dzīvot, taču vēzis attīstījās, bija metastāzes un neviens ārsts vairs neuzņēmās operāciju veikt".

Tad vienīgais risinājums bija paliatīvā aprūpe. Tās izmaksas ir ļoti augstas, un paliatīvās aprūpes centrā izdevumi mēnesī sasniedza aptuveni 2200 eiro. Sākumā tos sedza "Ziedot.lv" no citā labdarības projektā savāktās naudas, bet decembrī iesaistījās "Stiprini stipros" un decembra izmaksas segs no šajā projektā savāktās ziedotāju naudas. Tāpat arī, ja būs nepieciešams, no ziedotās naudas segs apbedīšanas izmaksas. Atbilstoši līgumam starp "Ziedot.lv" un ziedojuma saņēmēju: ja ziedojuma saņēmējam saziedotā summa vai tās daļa/atlikums vairs nav nepieciešama, fonds tiesīgs izmantot šos līdzekļus līdzvērtīgas palīdzības sniegšanai, bet ziedojuma saņēmējam ir tiesības norādīt, kuram labdarības mērķim to novirzīt.

"Vislielākais paldies ziedotājiem, pasakiet, ka Runcis ir briesmīgi pārsteigts, ka vispār kāds atbalsta. Mūsu ziemeļu cilvēkiem, kas katrs vairāk pats par sevi, tas ir pārsteidzoši, ka cilvēki var tā pastiept roku. Un man diemžēl arī tagad ir jālūdz neatraut roku, lai es nenonāku institūcijā," atklāti saka Reinis.

Bažās par nākotni Reinis jau oktobrī sāka ziedojumu vākšanu uz savu kontu, par to vairāk var lasīt "Facebook" ierakstā šeit un šeit. "Es biju iekrājis nebaltai dienai un tagad to visu ātrumā tērēju," Reinis teica par laiku, kad atklājās mammas diagnozes smagums.

Foto: Māris Morkāns

Jau iepriekš Reinis, kurš dzīvoja kopā ar māti, "Delfi" atzina, ka šis gads viņam pagājis kā elle, jo pazudis jau tā trauslais pamats zem kājām. Reinim ikdienā palīdz trīs aprūpētājas. "Nu jau divus mēnešus esmu bez mammas," viņš stāstīja portālam "Delfi" novembrī. "Viņas vietā nekā prātīga nav. Ir divas māsiņas, kas nāk regulāri, kā arī trešā, kas nāk reizēm, bet faktiski tās divas iznes četru cilvēku slodzi." Naktīs un "robos", kad kāda aprūpētāja netika vai saslima, Reini aprūpēja mamma.