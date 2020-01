'Stiprini stipros' savākti 62 000 eiro; 'kopējam makam' ziedo vismaz katrs trešais

Kopš 4. decembra portāla "Delfi" atbalsta akcijā "Stiprini stipros", ko rīko sadarbībā ar labdarības organizāciju "Ziedot.lv", savākti vairāk nekā 62 000 eiro. Vairāk nekā trešdaļu šīs naudas, vairāk nekā 24 000 eiro, cilvēki ziedojuši nevis individuālajiem projektiem – pieciem akcijas vēstnešiem, bet gan projekta "kopējam makam".

Tā tiks ģimenēm, kuras piesakās "Ziedot.lv" ar līdzīgām problēmām, proti, kuras arī aug ilgstoši aprūpējami smagi slimi bērni.

Aktīvā ziedojumu vākšana turpinās līdz šīs nedēļas beigām.

"Šogad "Stiprini stipros" projektā ir piecas ģimenes, kuras kalpo kā vēstneši tām vairāk kā 100 ģimenēm, kuras vērsušās pie "Ziedot.lv" pēc palīdzības," tā portālam "Delfi" atzina "Ziedot.lv" vadītāja Rūta Dimanta un piebilda: "Mēs varam palīdzēt, sniedzot praktisku atbalstu un parādot, ka stiprās ģimenes ir vienas no mums, diviem miljoniem".

Tiesa, viņa jau iepriekš atzinusi, ka "Ziedot.lv" redzeslokā nonāk tikai ļoti maza daļa no tām ģimenēm, kam vajadzīgs atbalsts un palīdzība. Lūgt ir ļoti grūti, tikai galējā izmisumā cilvēki vēršas pie labdarības organizācijas. Ļoti bieži ģimenes ieķīlā nekustamos īpašumus, ņem ātros kredītus, uzzinājusi labdarības organizācija.

Pērnā gada nogalē, aizsākot pēdējo "Stiprini stipros" projektu, "Ziedot.lv" jau saņēmusi piecus jaunus palīdzības pieteikumus. "Divas ģimenes vērsās pēc atbalsta lūdzot palīdzēt bērniem izkļūt no mājokļiem – proti, nepieciešams pielāgot mājokli, izbūvējot kāpņu pacēlāju. Vēl diviem bērniem nepieciešama rehabilitācija un attīstošās nodarbības, savukārt vienai ģimenei – speciālais aprūpētājs," stāstīja labdarības organizācijas pārstāve Ilze Ošāne.

Iepriekšējā, 2018. gada beigās uzsāktā "Stiprini stipros" projektā saziedoja kopumā vairāk nekā 69 000 eiro, no tiem tā dēvētajam kopprojektam – 28 114 eiro projektā. Tiem vēl pievienoja 4 765 eiro kā atlikumu no viena no "Stiprini stipros" individuālajiem projektiem, proti, projektā "Stiprini Jura ģimeni" neizlietotajiem ziedojumiem. Tāds lēmums tika pieņemts, jo pērn drīz pēc projekta sākuma ar insultu smagi slimais Juris nomira.

Kopumā tika sniegta palīdzība 39 ģimenēm par kopējo summu 32 879 eiro. Piemēram, apmaksāja aprūpes pakalpojumus 11 ģimenēm ar bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām, noslēgti līgumi par palīdzību līdz 2019. gada beigām par kopējo summu 18 149 eiro. Savukārt 25 smagi slimiem cilvēkiem sniegta palīdzība enterālās pārtikas apmaksai 13 343 eiro apmērā. Vēl trim ģimenēm sniegta palīdzība dažādu atbalsta pakalpojumu apmaksai – piemēram, degvielai jaunietes ar īpašam vajadzībām transportēšanai uz skolu no Rīgas uz Pelčiem, ēdināšanai rehabilitācijas kursa laikā, uzturēšanas izdevumiem aprūpes centrā kopā. Kopā tie bija 1 387 eiro, liecina "Ziedot.lv" atskaites par iepriekšējā "Stiprini stipros" projekta "kopējo maku".

Jau vēstījām, ka pēdējā, pērnā gada nogalē uzsāktajā atbalsta projektā "Stiprini stipros" jau izdevies savākt nepieciešamo naudu pieciem stāstu varoņu individuālajiem projektiem, turklāt pat vairāk nekā nepieciešams vienam gadam. Atlikušo naudu ģimenes varēs izlietot nākamajā gadā.

Pateicoties "Stiprini stipros" ziedotāju līdzekļiem, sešus gadus vecā Alisa Mihaiļenko varēs saņemt rehabilitāciju, kas ļaus bērnam atgūties no pārciestā vēža. 12 gadus vecajam Eliasam Vasilevskim, kuru pirms astoņiem gadiem notrieca automašīna un kuram ir nopietni kustību traucējumi, ģimene varēs sākt pielāgot dzimtas mājas Rēzeknes novadā Kaunatas pagastā, lai viņš var droši spert pirmos soļus. 15 gadus vecā Kirila Zjabrikova mamma Jūlija varēs gūt nelielu atelpu, jo dēlam varēs nodrošināt darbā ar smagi slimiem bērniem apmācītu aprūpētāju. Savukārt desmitgadīgajai AnceiKeitai Jēkabsonei, kurai ir iedzimti glikozilācijas traucējumi, tiks nodrošinātas speciālistu konsultācijas un nodarbības meitenes turpmākai attīstībai. Tāpat arī ziedotāju nauda būs liels atbalsts 17 gadus vecās Gundegas Rotbergas ģimenei, jo ar ļoti reto, smago slimību – lizencefāliju –, sirgstošajai meitai varēs nodrošināt medicīnisko pārtiku un aprūpētāju, savukārt viņas mammai – psihologa konsultācijas.

Ziedošana projektā turpinās, vairāk par projektu un ziedošanu var lasīt šeit. Ja ziedo no portāla "Delfi," proti, nospiežot "ziedot" pogu zem rakstu varoņu stāstiem, tad ziedojums sniegs atbalstu konkrētajai ģimenei. Ja "ziedot" pogu nospiež virs raksta, tad ziedotājs nonāk "Ziedot.lv" mājas lapā. Ja ziedo portālā "Ziedot.lv," tad var sniegt atbalstu gan konkrētām varoņu ģimenēm, izvēloties individuālos projektus, gan arī kopprojektam "Stiprini stipros". Tad atbalstu labdarības organizācija sniegs arī citām ģimenēm, kuras jau vērsušās vai vērsīsies ar līdzīgām problēmām.

"Ziedot.lv" atgādina, ka labdarības organizācija neietur nekādas starpniecības maksas, visi ziedojumi 100% apmērā nonāk ģimeņu atbalstam.