Storygram jauno žurnālistu skola: skolēni eksāmenu laikā bažīgi

Starp platformām un lietotnēm

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) savā mājaslapā raksta: "Dati liecina, ka skolas izmanto dažādas metodes un platformas mācību procesa nodrošināšanā, vadoties pēc katras izglītības iestādes līdzšinējās pieredzes, kā arī izvērtētajām labākajām sadarbības iespējām ar vecākiem un skolēniem šajā situācijā."

Intervijās skaidrojām, kādas tieši platformas izmantoja skolās un kā tās tika pielietotas. Piemēram, Bauskas Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja Ināra Graudiņa sacīja: "Mēs gan vingrinājāmies "uzdevumi.lv", gan sūtījām skolēniem vēstuli, kurā ir darba lapa, kas jāizpilda, gan strādājām "Teams" programmā." Arī citu skolu skolēni piedalījušies tiešsaistes stundās un pildījuši dažāda veida uzdevumus.

Katrā skolā ir atšķirīgi noteikumi par to, cik stundu jānotiek "Teams" vai "Zoom" platformā. Kā stāstīja intervētie skolotāji, Rīgas Juglas vidusskolā attālināti notika 30%, Bauskas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Valsts ģimnāzijā 50%, bet Rīgas Angļu ģimnāzijā eksāmenu priekšmetos līdz pat 70% stundu. Tomēr Graudiņa komentēja: "Stundā skolēns ir, bet to, vai viņš tur īstenībā ir, es izkontrolēt nevaru. Tad ir dažādi paņēmieni skolotājam, kā to var izkontrolēt. Es esmu stundā stāstījusi kādu tēmu, lieku par to pierakstīt tēzes un atrast kādu citātu, bet stundas beigās lieku visiem atsūtīt man atbildes." Savukārt Rīgas Juglas vidusskolas direktore Helēna Vilkosta, raksturojot gatavošanos eksāmeniem, teica: "Mums arī tāds noteikums ir ietverts, ka pēc iespējas skolēniem jāieslēdz kameras. "

Vai paliks robi?



Viena no attālināto mācību lielākajām problēmām – šajā laikā skolēni stipri noslāņojās pēc iegūtās izglītības līmeņa. Daļa skolēnu darbus veica patstāvīgi, kamēr citi, kā jau tas mēdza būt arī pirms pandēmijas, mēdza "norakstīt", kā rezultātā dažas tēmas nav līdz galam izprastas. Centīgākie skolēni mācību vielu ir apguvuši un atkārtojuši teicami, bet tiem, kuriem vajadzīgs no malas sniegts atbalsts, šis laiks, iespējams, ir radījis robus zināšanās.

Rīgas Angļu ģimnāzijas latviešu valodas skolotāja Līga Stepēna par šo jautājumu izteicās lakoniski: "Sliņķi ir gan klātienes mācībās, gan attālināti." Bet Graudiņa piebilda, ka gan attālināto mācību, gan klātienes mācību laikā stundās centīgi strādāja vieni un tie paši skolēni. Pēc tā var spriest, ka arī tad, ja visu gadu mācību process būtu noticis klātienē, daļai skolēnu būtu grūtības iegūt labus rezultātus eksāmenos. Savukārt Jelgavas Valsts ģimnāzijas angļu valodas skolotāja Iveta Lokmane ir pārliecināta, ka "izlaiduma klašu skolēni, īpaši 12. klases, ir vairāk motivēti un mērķtiecīgāki". "Retos gadījumos darbi netika iesūtīti laikā vai skolēni kāda personiska iemesla dēļ nepiedalījās tiešsaistes stundās. Mācot divas divpadsmitās klases, varētu teikt, ka attālinātā mācību procesa laikā darba novēlota izpilde vai nepieslēgšanās tiešsaistes stundām bija novērojama reti," sacīja skolas pārstāve.

Intervijā ar Bauskas Valsts ģimnāzijas 12. klases skolnieci Lauru Grantiņu un Rīgas Juglas vidusskolas 12. klases skolnieci Annu Melngaili viņas sacīja, ka eksāmenus vēlas. "Es esmu diezgan pateicīga, ka mums ir eksāmeni un ka tie notiks klātienē. Ja 12. klasēm nebūtu eksāmenu, tas ļoti atspoguļotos universitātes iestājeksāmenos," saka Anna.