Strupišs ar prezidentu un deputātiem plāno pārrunāt situāciju pēc Osipovas neapstiprināšanas AT

Augstākās tiesas (AT) priekšsēdētājs Aigars Strupišs 28.februārī plāno tikties ar Valsts prezidentu Egilu Levitu, lai pārrunātu valsts augstāko konstitucionālo orgānu vadītāju sanāksmes sasaukšanu, kurā pārrunātu situāciju, kāda izveidojusies, Saeimai neapstiprinot bijušo Satversmes tiesas priekšsēdētāju Sanitu Osipovu AT tiesneša amatā.

AT priekšsēdētājs ir plānojis tikties arī ar Saeimā ievēlēto politisko spēku pārstāvjiem, lai pārrunātu konkrēto balsojumu un "mēģinātu noskaidrot krīzes patiesos iemeslus".

Strupišs sacīja, ka pirms šīm sarunām būtu pāragri runāt par turpmāko Tieslietu padomes rīcību, tostarp, par jauna AT tiesneša kandidāta izvirzīšanu.

Kā ziņots, par Osipovas iecelšanu AT tiesneses amatā balsoja 40 deputāti pamatā no "Jaunās Vienotības", "Attīstībai/Par!" un Jaunās konservatīvās partijas Saeimas frakcijām. Savukārt pret bija 29 deputāti - lielākoties no Zaļo un zemnieku savienības, "Neatkarīgo" un Nacionālās apvienības Saeimas frakcijām. Balsojumā atturējās 16 deputāti no "Saskaņas" Saeimas frakcijas. Līdz ar to Osipovai pietrūka balsu nonākšanai AT tiesneses amatā.

Pēc šī balsojuma Strupišs pauda viedokli, ka Saeimas lēmums liecina par valstī iestājošos konstitucionālo krīzi.

Strupišs uzskata, ka Saeima ir "klaji pārkāpusi" Satversmes 83.pantu, kas nosaka, ka tiesneši ir neatkarīgi un padoti vienīgi likumam. "Kādu signālu šis Saeimas lēmums sniedz Latvijas tiesnešiem, piemēram, ST tiesnešiem, vai pirmās instances tiesnešiem, kuri pirmajā reizē tiek ievēlēti vien uz trīs gadiem?" retoriski jautāja Strupišs.