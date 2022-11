Studiju maksas samazināšana attālinātu studiju dēļ nav pamatota, saka RSU

Studentu iesniegtā iniciatīva par studiju maksu samazināšanu gadījumos, ja mācību process norit attālināti, konkrētajā gadījumā nav pamatota, skaidroja Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) studiju prorektore Tatjana Koķe.

Viņa sacīja, ka Latvijas augstskolās studiju programmas tiek īstenotas atbilstoši noteiktiem augstākās izglītības standartiem, kuros paredzēts konkrēts kontaktstundu skaits, kas ir nemainīgs neatkarīgi no tā, vai studijas notiek klātienē, vai attālināti. Līdz ar to docētāja ieguldītais laiks un augstskolas tēriņi nemazinās, ja studijas no klātienes pārceļas uz attālināto režīmu.

Koķe arī atgādina, ka RSU studiju procesa ikdiena jau ilgāku laiku ir kombinēta studiju forma - tās ir studijas, kurās apvienots gan darbs auditorijā, gan attālinātas lekcijas.

Attālināto studiju īpatsvars esot atkarīgs no īstenojamo studiju programmas jomas un īstenošanas veida. RSU sociālajās zinātnēs ir noteicis, ka attālināti īstenojamo studiju proporcija ir 50%, bet veselības aprūpes un medicīnas programmās maksimāli 20% no studiju kursa apguves var noritēt attālināti.

Kā jau ziņots, studenti kopā ar domubiedriem publicējuši portāla "Manabalss.lv" iniciatīvu ar prasību samazināt maksu par attālinātajām mācībām studentiem, kuri uz līguma pamata mācās klātienē vai neklātienē, aģentūru LETA informēja Latvijas Universitātes (LU) studente Krista Solovjova.

Iniciatīvas autori ierosina samazināt mācību maksu studentiem, kuri studē pilna vai nepilna laika studijās un, kurus universitāte ir nosūtījusi uz tālmācību.

Iniciatīvā norādīts arī uz nepieciešamību samazināt studiju maksu vai kompensēt studentu izmitināšanu kopmītnēs, tehniski nodrošināt ar mācību programmām un pilnu piekļuvi zinātniskajām publikācijām, kā piemēram "ScienceDirect", "Scopus", "Ebsco" un citām publikācijām.

Iniciatīvas autori, balstoties LU pētījumos un citos zinātniskos avotos, izceļ gan tālmācības pozitīvos, gan negatīvos aspektus, kas minēti "Manabalss.lv" iniciatīvā. Galvenā pašreizējās situācijas problēma esot tālmācības kvalitāte un tas, cik pilnvērtīgi studenti var apgūt teorētiskās un praktiskās iemaņas, atrodoties mājās.

Kā skaidro iniciatīvas veidotāji, sākotnēji attālināto mācību iemesls bija Covid-19 pandēmija, kas sākās 2020.gadā. Tomēr, lai gan Covid-19 aktualitāte esot mazinājusies, universitātes ir nolēmušas samazināt gaisa temperatūru augstskolās un pārcelt studentus uz tālmācību, lai taupītu apkuri un elektroenerģiju.