Stukāna intervija 'Ievā' mobilizē tvitertiesu; Tieslietu padome ķersies klāt nākamnedēļ

Tieslietu padome šī gada 16. jūnijā vērtēs ģenerālprokurora Jura Stukāna izteikumus žurnālā "Ieva", portāls "Delfi" noskaidroja Tieslietu padomē.

Jau rakstīts, ka Stukāns intervijā žurnālā "Ieva" kritizēja cietušās pusi, pārmetot, ka Jēkabpils novadā nogalinātās sievietes advokāte neesot gana aktīvi meklējusi sievietes aizsardzības iespējas un vērsusies pie viņa.

Kritiku par Stukāna izteikumiem jau paudusi arī advokatūra, bet tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere (JV) portālam "Delfi" uzsvēra, ka jebkuras augstas valsts amatpersonas komunikācija par smagu noziegumu, vainojot upuri, upura advokātu vai kādu citu, nav nedz ētiska, nedz tiesiska.

Tāpat Stukāna izteikumi izpelnījušies gana plašu sociālo tīklu lietotāju kritiku, kur kritikas sārtam pagales piemet ne vien parastie lietotāji, bet arī dažādi nozarē labi zināmi juristi.

Ģenerālprokurors atkal nav izsmēlis visas iespējas paklusēt…

Standarta Miranda brīdinājums:

"Jums ir tiesības klusēt. Jebkāda lieta,ko jūs sakāt,var un tiks izmantota pret jums..” Tas ir attiecināms arī uz politiķiem, valsts amatpersonām un prokuroriem!https://t.co/wtPz1yxv4z

— Normunds Šlitke 🙏🇺🇦 (@NormundsS) June 7, 2023

Kritika advokātei ir pilnīgi nepieņemama. Iestādēm kauna nav. Vienīgā, kas šajā lietā kaut ko darīja. https://t.co/g0PpzI880N — Edgars Pastars (@E_Pastars) June 7, 2023

@advokaturaLV_ reakcija sekos nekavējoties.

Attiecīgs iesniegums Tieslietu padomei par šo jau tiek gatavots un šodien tiks arī iesniegts. — Jānis Rozenbergs (@RozenbergsJanis) June 8, 2023

No https://t.co/GsZFEUGbzh izriet, ka viņš caur puķēm saka: advokātam jāzina, ka likumā noteiktā kārtība sūdzību izskatīšanai kārtīgi nedarbojas, problēmas jārisina privāti, nākot uz pieņemšanu. — Aleksejs Dimitrovs (@ADimitrovs) June 7, 2023

Es arī esmu lasījis šīs vēstules un ne tikai šīs. Piedodiet man, bet Stukānam laiks iet prom... Es varu saprast kļūdas, es varu saprast arī nekompetenci, bet klaju dir**nu es nespēju pieņemt. https://t.co/1sf4CDRYNa — Kārlis Arājs (@karlis_arajs) June 8, 2023

Jau rakstīts, ka 16. aprīlī Jēkabpils novadā sava bērna un mātes acu priekšā tika nogalināta 1983. gadā dzimsi sieviete. Slepkavību pastrādāja viņas bijušais vīrs Rusiņš, kurš mēnešiem ilgi sievietei draudēja un viņu vajāja, par to regulāri tika ziņots policijai, bet sieviete pasargāta netika. Konkrētajā situācijā personai bija 19 kriminālprocesi, no kuriem 18 – par nolēmuma par aizsardzību pret vardarbību nepildīšanu.

"Delfi" vēstīja, ka letālais uzbrukums aprīlī nebija pirmā reize, kad Rusiņš uzbruka sievietei ar nazi. Viņas radi stāstījuši, ka uzbrukums noticis arī 2022. gada 18. februārī pie iepirkšanās centra "Sēlija". Rusiņš tur sievietei uzbrucis ar nazi, no kā palikušas skrambas no naža griezieniem uz sejas un rokām. Par to Rusiņam piemēroja 500 eiro sodu.

Līdzīgas problēmas radušās arī citai Rusiņa bijušajai dzīvesbiedrei, kuru arī viņš pēc izšķiršanās sācis terorizēt. Arī šī sieviete uzsvērusi, ka no tiesībsargiem gaidīto palīdzību īsti nav saņēmusi – viņa rakstījusi iesniegumus policijai, vēstules Valsts prezidentam un tiesībsargam, taču "tas neko nedeva". Sieviete pašlaik cenšas neatklāt savu dzīvesvietu, jo baidās, ka "viens nepareizs solis, un viss būs pagalam", proti, ka viņa var būt nākamais upuris.

Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks ir uzdevis sākt dienesta pārbaudi, lai "pārliecinātos, ka policisti ir rīkojušies atbilstoši normatīvajam regulējumam, pietiekoši aktīvi un profesionāli". Pārbaudi veic arī prokuratūra.

Rusiņu pēc slepkavības policijai nav līdz šim izdevies aizturēt, bet vienlaikus nav izslēgts, ka viņš izdarījis pašnāvību.