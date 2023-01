Stukāns: nepieciešams laiks, lai sabiedrība sajustu sankciju efektu par braukšanu dzērumā

Patlaban ir nepieciešams zināms laiks, lai sabiedrība sajustu bargāku sankciju efektu par braukšanu dzērumā, atzina ģenerālprokurors Juris Stukāns.

Viņš skaidroja, ka ir nepieciešams laiks, lai iedzīvotāji viens otram nodotu informāciju par šādām valstī ieviestām sankcijām. "Paldies masu medijiem par informācijas izplatīšanu. Šiem grozījumiem būs efekts, tomēr nedaudz laiks ir vajadzīgs."

Vienlaikus ģenerālprokuroru nedaudz izbrīnot, ka pagājis gandrīz pusotrs mēnesis kopš likuma grozījumiem, tomēr vienalga ir bijuši pietekami daudz šoferi, kas uzdrošinājušies braukt dzērumā.

Stukāns norādīja, ka cilvēkiem "līdz apziņai visvairāk aiziet", ja sankcijas ietekmē personīgos ienākumus. Turklāt, pēc auto konfiskāciju un naudas summu piemērošanas iesaistoties tiesu izpildītājiem, arī pārējie pārkāpēju ģimenes locekļi uzzinās un to sajutīs, tāpēc Stukāns cerot, ka sabiedrība ļoti ātri sāks mainīties.

Neraugoties uz cilvēkresursu trūkumu policijā, Stukāns arī uzskata, ka policija spēj kontrolēt dzērājšoferus un demonstrēt pieņemamus darba rezultātus.

Kā ziņots, pērn 25. novembrī ir stājušies spēkā grozījumi Krimināllikumā, kas paredz kriminālatbildību par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija pārsniedz 1,5 promiles.

Tāpat kriminālatbildība paredzēta par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, atrodoties narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē.

Turklāt tiek konfiscēts transportlīdzeklis, ja īpašnieks to vadījis stiprā reibumā vai atteicies no apreibinošo vielu klātbūtnes organismā pārbaudes. Gadījumos, ja reibumā vadītais transportlīdzeklis pieder citai personai, tad no vainīgās personas piedzen pilnu vai daļēju šī transportlīdzekļa vērtību.

No 25. novembra līdz 1. janvārim par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 1,5 promiles sākti 107 kriminālprocesi, savukārt 14 lieta ierosinātas par braukšanu iespējamā narkotisko vielu reibumā, aģentūra LETA uzzināja Valsts policijā.

Par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai asinīs vai narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmes pārbaudes, ja to izdarījis transportlīdzekļa vadītājs, līdz šim ir sākti 13 kriminālprocesi.