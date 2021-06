Šuplinska pamet JKP

Ņemot vērā, ka par topošo izglītības un zinātnes ministri jaunā koalīcija ir izraudzījusies Anitu Muižnieci (JKP), līdzšinējā par nozari atbildīgā ministre ir informējusi Jaunās konservatīvās partijas (JKP) valdi, ka izstājas no politiskā spēka.

Trešdien no rīta izglītības un zinātnes ministre paziņoja, ka atstās JKP, ja politiskais spēks viņu atsauks no ministres amata. Neilgi pēc tam Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) paziņoja par plānotajām izmaiņām valdībā: turpmāk koalīcija darbosies četru partiju sastāvā un tiks nomainīti četri ministri, tostarp Šuplinska.

Līdz ar to līdzšinējā izglītības un zinātnes ministre vērsusies pie JKP valdes ar iesniegumu, kurā informē politisko spēku, ka izstājas no partijas. Iesniegumā viņa arī pateicas par sadarbību.

Jau ziņots, ka līdz ar to, ka KPV LV vairs nepienākas tik daudz ministru portfeļu, cik bija sākotnēji, valdība ir pārskatījusi ministru portfeļu sadalījumu.

Pie iekšlietu ministra amata, ko līdz šim ieņēma KPV LV pārstāvis Sandis Ģirģens, tiks Saeimas "Attīstībai/Par" frakcijas vadītāja Marija Golubeva, savukārt pie labklājības ministra portfeļa, kas līdz šim bija Ramonai Petravičai (KPV LV), tiks Saeimas deputāts Gatis Eglītis (JKP).

Tāpat noslēgušās vairāku nedēļu ilgās spekulācijas par to, kas ieņems ekonomikas ministra krēslu – tas tiks Jānim Vitenbergam (NA), kuram pēc pāriešanas no KPV LV uz Nacionālo apvienību nācās no tā atteikties.

Pārmaiņas piedzīvos arī Izglītības un zinātnes ministrija, kur Ilgu Šuplinsku (JKP) nomainīs Saeimas deputāte Anita Muižniece (JKP), kura ieguvusi maģistra grādu izglītības zinātnēs. Šuplinska iepriekš preses konferencē norādīja, ka, ja viņa tiks atsaukta no ministres amata, viņa pametīs JKP. Tāpat ministre norādīja, ka viņa turpinās darboties Saeimā.

Par jaunajiem ministriem vēl jālemj Saeimai.