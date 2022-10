Svētdien Balvos degot starpstāvu pārsegumam, cietuši divi cilvēki

Svētdien pulksten 10.23 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma izsaukumu uz Partizānu ielu Balvos, kur, saskaņā ar pieteicēja sniegto informāciju, dega gāzes balons. Ugunsdzēsēji konstatēja, ka mājā dedzis starpstāvu pārsegums un nelaimē cietuši divi cilvēki, portālu "Delfi" informēja dienestā.

Ierodoties notikuma vietā, glābēji konstatēja, ka deg vienstāva koka dzīvojamās mājas starpstāvu pārsegums 30 kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās četri cilvēki, no kuriem divi notikumā cieta. Pulksten 13.43 ugunsgrēks tika likvidēts.

Savukārt piektdien VUGD saņēma izsaukumu uz Atmatas ielu Daugavpilī, kur daudzdzīvokļu ēkas pirmā stāva dzīvoklī bija izcēlies ugunsgrēks. Ierodoties notikuma vietā, glābēji konstatēja, ka deg pirmā stāva dzīvokļa virtuve.

No piedūmotā dzīvokļa tika izglābts viens cilvēks, kurš ugunsgrēkā cieta. Vēl piecus cilvēkus glābēji evakuēja no apkārtējiem dzīvokļiem. Mājoklī, kurā izcēlās ugunsgrēks, dūmu detektora brīdinošo signālu ugunsdzēsēji glābēji nesaklausīja.

Pulksten 18.38 VUGD saņēma izsaukumu uz Tukuma novada Kandavas pagastu, kur bija noticis ceļu satiksmes negadījums. Ugunsdzēsēji no vienas avarējušās automašīnas ar hidraulisko instrumentu palīdzību atbrīvoja cilvēku, kuram Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi konstatēja nāvi.

Notikumā cieta vēl trīs cilvēki, kas no šīs automašīnas bija izkļuvuši paši saviem spēkiem.

No otras automašīnas pirms VUGD ierašanās saviem spēkiem izkļuva vēl viens cilvēks, kurš notikumā cieta. Glābēji ar absorbentu savāca uz brauktuves izlijušo šķidrumu un ar tauvas palīdzību vienu no automašīnām novilka no brauktuves.

Darbs notikuma vietā noslēdzās pēc četrām stundām.

Neilgi pirms pulksten 23 vakarā VUGD saņēma izsaukumu uz Cēsu novada Zaubes pagastu, kur divstāvu dzīvojamā mājā pie ieejas dega koka kāpnes.

Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka iedzīvotāji kopā ar Zaubes pagasta pašvaldības ugunsdzēsības formējuma ugunsdzēsēju daļēji bija liesmas apslāpējuši.

Ugunsgrēkā cieta divi cilvēki, savukārt no ēkas pašu spēkiem evakuējās astoņi cilvēki. Īsi pēc pusnakts darbs notikuma vietā noslēdzās.

Savukārt svētdienas agrā rītā VUGD saņēma izsaukumu uz Tallinas ielu Rīgā, kur deg neapsaimniekota divstāvu ēka. Pulksten 7.16 ugunsdzēsējiem izdevās ierobežot liesmu izplatīšanos, bet dzēšanas darbi noslēdzās vien ap pulksten 13.30, un tajos piedalījās 32 ugunsdzēsēji.

Tāpat glābēji devās uz Rencēnu ielu Rīgā, kur dega angārs un tajā esošās automašīnas un piekabes. Ugunsdzēsēji no angāra evakuēja divas automašīnas.

Kopumā aizvadītajās trijās diennaktīs VUGD saņēma 141 izsaukumu – 46 uz ugunsgrēku dzēšanu, 68 uz glābšanas darbiem, bet 27 izsaukumi bija maldinājumi.