Svētdien gaidāms augsts ultravioletais starojums; ūdens peldvietās kļuvis vēsāks

Līdz ar karsto gaisu, kas svētdien Latvijā ienāk no Rietumeiropas, samazinās ozona daudzums stratosfērā, tādēļ zemi sasniedz nedaudz intensīvāks ultravioletais starojums.

Saskaņā ar ASV Nacionālās okeānu un atmosfēras pārvaldes sniegto informāciju ozona daudzums virs Latvijas svētdien samazināsies līdz 315 Dobsona vienībām, savukārt nākamās nedēļas vidū, laikam kļūstot krietni vēsākam, tas pieaugs līdz pat 375 Dobsona vienībām.

Sestdien Rucavā ultravioletās radiācijas indekss pakāpās līdz 6,6 punktiem, kas atbilst augstam līmenim, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dati.

Jūnijs un jūlija pirmā puse ik gadu ir periods ar gada augstāko ultravioleto starojumu. Šogad tas ir nedaudz vājāks nekā iepriekšējos gados, un šis samazinājums varētu būt saistīts ar zemo Saules aktivitāti.

No saules īpaši jāizvairās dienas vidū - no pulksten 12 līdz 15. Bez aizsargkrēma vēlams sauļoties tikai no rīta vai pievakarē. Lielā karstumā mediķi neiesaka sauļoties, jo pastāv risks dabūt ne tikai saules, bet arī karstuma dūrienu.

Iepriekšējo vēso dienu ietekmē par 2-5 grādiem pazeminājusies ūdens temperatūra upēs un ezeros. Saskaņā ar LVĢMC operatīvo informāciju ūdens temperatūra svētdienas rītā vairumā upju un ezeru ir +17..+21 grāds.

Ūdens temperatūra jūrā Latvijas piekrastē no rīta lielākoties ir +12..+16 grādi, Rīgas līča Kurzemes piekrastē līdz +18 grādiem.