Svētdien Latvijas slimnīcās ievietoti 44 Covid-19 pacienti

Pēdējās diennakts laikā Latvijas slimnīcās stacionēti 44 jauni Covid-19 pacienti, un kopumā slimnīcās ārstējas 689 Covid-19 pacienti, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) informācija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

609 pacienti ir ar vidēji smagu slimības gaitu, 80 - ar smagu slimības gaitu.

Pēdējās diennakts laikā no stacionāra izrakstīti septiņi pacienti, tostarp divi pārvesti.

Kopumā no Latvijas slimnīcām izrakstīti 9 160 ar Covid-19 sasirgušie.

🏥 Kopā stacionāros ārstējas 689 pacienti:

▫️ jauni Covid-19 gadījumi stacionāros – 44 (t. sk. 2 pārvesti);

▫️ 609 ar vidēji smagu slimības gaitu, 80 ar smagu slimības gaitu;

▫️ pēdējās diennakts laikā no stacionāra izrakstīti 7 pacienti (t. sk. 2 pārvesti) – kopā 9 160. — NVD (@VMNVD) March 15, 2021



Kā norāda NVD, salīdzinot ar pagājušo nedēļu vecuma grupā no 30 līdz 59 gadiem pieaudzis to pacientu skaits, kuri slimnīcās ārstējas ar smagu slimības gaitu. Šajā laika posmā tas pieaudzis no 22 uz 25 pacientiem. Pieaudzis arī astoņdesmitgadnieku skaits, kuri slimnīcās ārstējas ar smagu slimības gaitu, tas palielinājies no sešiem uz 10 pacientiem, liecina NVD apkopotā informācija.

🔸Stacionārā esošo ar Covid-19 inficēto pacientu skaits dalījumā pēc vecuma grupām uz 14.03.2021. pic.twitter.com/52i2sAPgv1 — NVD (@VMNVD) March 15, 2021

Ziņots, ka Eiropas Zāļu aģentūra (EZA) 21. decembrī paziņoja, ka apstiprinājusi farmācijas uzņēmumu "Pfizer" un "BioNTech" izstrādātās Covid-19 vakcīnas izmantošanu Eiropas Savienībā (ES). 26. decembrī Latvija saņēma pirmo kravu ar farmācijas uzņēmumu "Pfizer" un "BioNTech" izstrādātās vakcīnas devām.

28. decembrī Latvijā sākta vakcinācija pret Covid-19, kā pirmajiem to saņemot veselības aprūpes darbiniekiem, kuri strādā ar Covid-19 pacientiem slimnīcās, kā arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem.

6. janvārī EZA apstiprināja "Moderna" vakcīnu. ASV kompānijas "Moderna" izstrādātā vakcīna izmēģinājumos parādīja 94,1% iedarbīgumu. 12. janvārī, Latvijā ir saņēma šīs vakcīnas pirmo kravu ar 1200 vakcīnām.

29. janvārī EZA apstiprināja arī "AstraZeneca" vakcīnu. Jāatgādina, ka Latvijas Covid-19 vakcinācijas plāna īstenošana pamatā tika saistīta tieši ar "AstraZeneca" vakcīnām.

Kopumā plānots saņemt 1 271 870 "AstraZeneca" vakcīnas devas, ar kurām varētu vakcinēt 635 935 cilvēkus. Tas bija lielākais plānotais vakcinējamo cilvēku skaits ar konkrētu vakcīnu, līdz Latvija nepieteicās vēl papildu "Pfizer" vakcīnu piegādēm.

Sākotnējās "Pfizer" vakcīnu rezervācijas paredzēja, ka Latvijā ar šo vakcīnu kopā tiks vakcinēti 297 620 cilvēku, bet, saņemot vēl 795 480 devas, šis skaitlis varētu sasniegt 695 360 cilvēkus.

Salīdzinājumam, saskaitot kopā gan sākotnēji pieteiktās, gan papildu pieteiktās "Moderna" vakcīnas devas, ar šo vakcīnu varētu tikt vakcinēti 273 459 cilvēki.

7. februārī Latvija saņēma pirmās "AstraZeneca" vakcīnas. Paredzēts, ka ar tām vispirms tiks potēti mediķi un farmaceiti, kuri vakcīnu līdz šim nav saņēmuši, bet pēc tam – sociālās aprūpes centru klienti un darbinieki, kuru vakcinācija tika uzsākta trešdien, 10. februārī.

Covid-19 vakcīnas tiks apmaksātas no valsts budžeta. Veselības ministrijas stratēģija paredz, ka Latvijā vakcinācija notiks pakāpeniski. Vispirms vakcinēs medicīnas darbiniekus, savukārt pēc tam sociālās aprūpes centru klientus un darbiniekus, tiem sekos citi cilvēki, kuri ir riska grupās.