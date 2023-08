Svētdien no apmaldīšanās mežā izglābti četri cilvēki

Svētdien no apmaldīšanās mežā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) izglābis četrus cilvēkus – divus Augšdaugavas un divus Ventspils novadā, "Delfi" informē VUGD.

Izmantojot autocisternas radīto skaņas signālu, kā arī sazinoties pa tālruni, cilvēkiem tika norādīts pareizais virziens izejai no meža.

Savukārt piektdien ugunsgrēkos Jūrmalā un Ķekavā cietuši divi cilvēki. Jūrmalā ugunsgrēks bija izcēlies kādā dzīvoklī, kur dega sadzīves mantas un cilvēks pirms ugunsdzēsēju ierašanās pats bija uzsācis dzēšanas darbus. Savukārt Ķekavā cilvēks cieta, dedzinot ugunskurā lapas un zarus.

Sestdien VUGD palīdzība bija nepieciešama Ķegumā, kur pēc satiksmes negadījuma, kura rezultātā vieglā automašīna atradās grāvī, ugunsdzēsēji ar hidraulisko instrumentu palīdzību no vieglās automašīnas atbrīvoja bojāgājušo.

Savukārt naktī uz svētdienu, plkst. 03.49, ugunsdzēsēji glābēji devās uz Rīgas ielu Līvānos, kur grāvī atradās vieglā automašīna. Glābēji ar hidraulisko instrumentu palīdzību atbrīvoja trīs vieglajā automašīnā iespiestus cilvēkus, bet vēl divi no tās izkļuva paši saviem spēkiem. Pēc tam sakārtota ceļa braucamā daļa.

Svētdien ugunsdzēsēju palīdzība bija nepieciešama arī Ludzas novada Malnavas pagastā, kur dega labības lauks 17 hektāru platībā, kā arī vieglā automašīna sešu kvadrātmetru platībā.

Svētdienas pēcpusdienā Ģenerāļa Baloža ielā Liepājā izcēlies ugunsgrēks kādā dzīvoklī, kur dega elektroskūteris. Pirms glābēju ierašanās no ēkas evakuējās divi cilvēki, kā arī skūteris iznests kāpņu telpā.

Savukārt no piedeguša ēdiena izraisīta sadūmojuma VUGD izglābis cilvēku Rīgā un nodevis Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam.

Tāpat aizvadītajās brīvdienās no ūdenstilpēm izcelti divi bojāgājušie – piektdien no Ķīšezera, bet sestdien no Sunīšu ezera.