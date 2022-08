Svētdien no Mazās Daugavas Rīgā izcelts bojāgājušais

Svētdienas pusdienlaikā ugunsdzēsēji, veicot zemūdens meklēšanas darbus Mazajā Daugavā Rīgā, atrada bojāgājušo, nogādāja krastā un nodeva Valsts policijas darbiniekiem, portālu "Delfi" informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) pārstāve Viktorija Gribuste.

Kopumā aizvadītajās trijās diennaktīs glābēji saņēma 184 izsaukumus – 60 uz ugunsgrēku dzēšanu, tajā skaitā septiņus uz meža ugunsgrēkiem, 78 uz glābšanas darbiem, bet 46 izsaukumi bija maldinājumi.

Piektdienas vakarā VUGD saņēma izsaukumu uz Ruses ielu Rīgā, kur daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas sestajā stāvā dega dzīvoklis un divi balkoni. Ugunsdzēsēji no ēkas evakuēja deviņus cilvēkus un suni.

Jau vēstīts, ka naktī uz sestdienu glābēji saņēma izsaukumu uz Ludzas novada Malnavas pagastu, kur dega kravas automašīnas kabīne, kā arī piekabe. Ugunsgrēkā gāja bojā viens cilvēks. Glābēji bojāgājušo izcēla no automašīnas un nodeva policijai.

Tāpat ziņots, ka VUGD saņēma izsaukumu uz Andrejostas ielu Rīgā, kur vienstāva sabiedriskā ēkā metāla dūmvadā ar atklātu liesmu dega sodrēji. No ēkas tika evakuēti 600 cilvēki. Notikuma vietā VUGD, izmantojot termokameru, pārbaudīja ēkas jumta konstrukcijas.

Svētdien VUGD saņēma informāciju, ka D. Brantkalna ielā Rīgā deviņstāvu dzīvojamā mājā ir izveidojies sadūmojumos. Notikuma vietā glābēji konstatēja, ka dzīvokļa virtuvē deg elektroierīce, mēbeles un sadzīves mantas. Ugunsgrēkā cieta viens cilvēks, kas nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem.

Tāpat VUGD saņēma izsaukumu uz Cēsu novada Skujenes pagastu, kur pieteicējs informēja, ka trīsstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā iespējams no gāzes balona notikusi gāzes noplūde un bija sprādziens. Ierodoties notikuma vietā glābēji konstatēja, ka mājoklī deg sadzīves mantas. Pirms VUGD ierašanās no dzīvokļa evakuējās viens cilvēks, kurš notikumā cieta. Kopumā no dzīvojamās ēkas evakuējās 35 cilvēki.

Glābēji devās arī uz Bauskas novada Mežotnes pagastu, kur dega dārza māja. Pirms ugunsdzēsēju ierašanās no ēkas evakuējās viens cilvēks. VUGD no liesmām izdevās nosargāt blakus esošos šķūņus.

Portāls "Delfi" ziņoja par motocikla avāriju Ādažos. Glābēji saņēma izsaukumu uz Ādažu pagastu, kur bija noticis ceļu satiksmes negadījums.

Negadījumā cieta trīs cilvēki, kuri tika nodoti Neatliekamās palīdzības dienesta mediķiem. Notikuma vietā tika atvienoti ceļu satiksmes negadījumā iesaistīto transportlīdzekļu akumulatori. Ar vinčas palīdzību cietusī tehnika tika novilkta no ceļa braucamās daļas, kā arī ar absorbenta palīdzību tika savākta 150 metru garumā izlijusī eļļa.