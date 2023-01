Svētku brīvdienās ugunsgrēkos bojā gājuši divi un cietuši septiņi cilvēki

Aizvadītajās trīs diennaktīs Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma 154 izsaukumus, no kuriem 68 bija uz ugunsgrēku dzēšanu, 53 uz glābšanas darbiem, bet 33 izsaukumi bija maldinājumi. Kopumā nelaimēs bojā gāja divi cilvēki, taču vēl septiņi cietuši, savukārt 20 izglābti, portālu “Delfi” informēja dienestā.

Naktī uz pirmdienu pulksten 4.30 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Ausekļa prospektu Ogrē, kur deviņstāvu dzīvojamās mājas kāpņu telpā ir liels sadūmojums, kur stāva kāpņu telpā dega atkritumi un vadi. No ēkas augšējiem stāviem evakuēti 19 cilvēki, bet pieci cilvēki no ēkas izglābti, izmantojot glābšanas maskas.

Naktī uz pirmdienu, plkst. 00.22, VUGD saņēma informāciju, ka Saldus ielā Jelgavā no vienstāva dzīvojamās mājas jumta nāk dūmi. Iekļūstot ēkā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka mansarda stāva istabā deg dīvāns un uz tā atrodas cilvēks, kurš ugunsgrēkā cieta, bet tika izglābts un nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem. Pirms glābēju ierašanās no ēkas pašu spēkiem evakuējās divi cilvēki.

Svētdien ugunsdzēsēji steidzās uz Kurzemes prospektu Rīgā, kur ugunsgrēks izcēlies deviņstāvu dzīvojamā mājā. Notikuma vietā konstatēts, ka sestā stāva dzīvoklī deg egle un sadzīves mantas. Pirms VUGD ierašanās no dzīvokļa evakuējās pieci cilvēki no kuriem divi bija cietuši un nodoti NMPD mediķiem.

Naktī uz svētdienu VUGD saņēma informāciju, ka Valmieras novadā deg dzīvojamā māja. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka vienstāva koka dzīvojamā māja daudz deg ar atklātu liesmu pilnā platībā. Dzēšanas darbu laikā ēkā atrasti divi bojāgājušie.

Gadumijā jau neilgi pēc deviņiem vakarā VUGD sāka saņemt izsaukumus, kuros pie vai atkritumu konteinerā, kā arī uz ielas dega pirotehnisko izstrādājumu kastes. Šādi izsaukumi desmit reizes saņemti Rīgā un vēl pa vienam Liepājā un Ķekavas novadā. Jaunciema 4. šķērslīnijā Rīgā pirotehniskais izstrādājums bija ielidojis divstāvu dzīvojamās mājas sienā, kā rezultātā sāka gruzdēt siltumizolācijas materiāls. Pusvienos naktī Nākotnes ielā Gulbenē piecstāvu dzīvojamās mājas dzīvoklī dega eglīte. Ap pusnakti saņemti arī vēl vairāki izsaukumi, kuros uz ielas, pie sabiedriskām ēkām vai daudzdzīvokļu mājām dega atkritumu konteineri. Mārupes novadā, degot atkritumu novietnei un konteineram kopumā 10 kvadrātmetru platībā, karstuma ietekmē tika bojāta arī blakus esošā vieglā automašīna.

Divdesmit minūtes pirms pusnakts glābēji devās uz Mīlgrāvja ielu Rīgā, kur bija noticis ceļu satiksmes negadījums, vieglajai automašīnai ietriecoties betona stabā. Ugunsdzēsēji nostabilizēja automašīnu un ar hidraulisko instrumentu palīdzību atbrīvoja divus transportlīdzeklī iespiestus cilvēkus, kurus nodeva NMPD darbiniekiem. Vēl četri cilvēki no automašīnas bija izkļuvuši paši saviem spēkiem.

Sestdien VUGD saņēma izsaukumu uz Priežu ielu Rīgā, kur trīsstāvu publiskas ēkas pirmajā stāvā dega pirts. No ēkas otrā stāva, izceļot no augšējiem stāviem un novedot pa kāpnēm, izglābti 13 cilvēki, bet no pirmā stāva, no sadūmotās vides izvedot, uzliekot viņam glābšanas masku, izglābts viens cilvēks. Ugunsgrēkā cieta četri no izglābtajiem cilvēkiem. Vēl trīs cilvēki evakuējās paši saviem spēkiem pirms ugunsdzēsēju glābēju ierašanās. Darbs notikuma vietā noslēdzās pulksten 16.24, portālam “Delfi” pavēstīja VUGD preses pārstāve Ilze Dāme-Birziņa.