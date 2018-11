'Tāds nu ir likums' – soctīklotāji spriež par kompensāciju piešķiršanu nepārvēlētajiem deputātiem

Nepilnas nedēļas laikā sabiedrības iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" savākti nepieciešamie 10 000 paraksti, lai Saeimā iesniegtu iniciatīvu atcelt kompensācijas parlamentā nepārvēlētiem deputātiem.

Tvitera diskusijās parādās, ka iedzīvotājiem turpina dalīties viedoklis šajā jautājumā - vieni uzskata, ka kompensācijas ir nenoliedzami nepieciešamas, jo, lai pildītu deputāta pienākumus, cilvēkiem bieži vien nākas pamest savas darba vietas, kurās viņi var saņemt pat vairākas reizes augstāku algu, nekā tiek atalgoti par deputāta amatu.

Un ir arī otrā upes krastā stāvošie, kas uzskata, ka kompensācijas nav nepieciešamas - deputāti ieņem amatu uz noteiktu termiņu, kura pagarinājums nav apsolīts. Un ar to arī ir jārēķinās. Kāda no tvitera lietotājām, nesaprotot, kāpēc deputātiem pienākas kompensācija, bet parastajiem iedzīvotājiem, ja tos atbrīvo no darba, ne, izmanto Džordža Orvela "Dzīvnieku fermas" domu, jautājot: "Kāpēc dažiem ir jābūt vienlīdzīgākiem par citiem?".

Kā var iedomāties, ka kāds sakarīgs cilvēks varētu gribēt strādāt sarežģītu, atbildīgu darbu par, salīdzinoši, mazu samaksu šādam darbam, piedevām nonievātu un nenovērtētu no plašām līdzcilvēku masām, vismaz 4 vai 8, vai 12 gadus un beigās bez kompensācijas izmests uz ielas? https://t.co/Fnr6dtly9v

— Girts Rungainis (@GirtsRungainis) November 15, 2018

Pats uzstādījums ir greizs. Nevis kāds ir izmesta uz ielas, bet jau sākotnēji ir dots _noteikta_temiņa_ vēlēts amats bez garantijām, ka vēlētājs šo “darba līgumu” vēlēsies pagarināt. Tātad - ar uzteikumu termiņa beigās ir jārēķinās. Pagarinājums nav apsolīts.

— Inese Ejugbo (@IneseEjugbo) November 15, 2018

Nu beidz, sēdēt kopā ar vienkāršo tautu kopā pēc tam bezdarbniekos? Tu ko. Ja nu vienīgi pa sētas durvīm iešmaukt un pabalstiņu sarunāt

— Dace Dzene (@DzeneDace) November 16, 2018

jau tagad ir tā, ka godīgi cilvēki negrib iet politikā uzskaitīto iemeslu dēļ. Faktiski ir neizbēgami sabojāta reputācija. Paskatieties, ko jau tagad, kad izdarīts nav pilnīgi nekas, bet kādas samazgas pār kolēģiem jau izgāž JKP

— te pienāca Kindzulis (@nahimovs) November 16, 2018

Nu ja, un tie godīgie cilvēki,lauzot galvu,iet vai neiet politikā,visbeidzot pieņem pozitīvu lēmumu, jo- tās kompensācijas tomēr :))

— Inga Ievina (@IIevina) November 16, 2018

Problēma ir tāda, ka deputāts nav profesija. Deputāts uz 4/8/12/16 gadiem no savas profesijas aiziet un kvalifikāciju neuztur. Tādās jomās,kā, piemēram, IT, medicīna utml, dažu gadu laikā nomainās daudz (un arī aizmirstas daudz) - pēc deputatēšanas jāatgūst iekavētais savā nozarē

— Dmitry Golubev (@lastguru_net) November 16, 2018

Tas arguments ir švakriem diegiem šūts. Ja jau tas tiesa,tad kādēļ tik pieticīgi? Kāpēc nedot izdienas pensiju uz visu atlikušo mūžu? Vai tad sagaida,ka tie 3 mēneši kaut kā darīs brīnumus?

Starp citu- ir daudzi deputāti,kas savu profesionālo darbību un kvalifikācijas nepārtrauc.

— Inese Ejugbo (@IneseEjugbo) November 16, 2018

Es gan nesaprotu, kādēļ deputātiem vajadzētu papildus kompensācijas, ja neviens netraucē kopā ar parasto tautu pasēdēt bezdarbniekos? Tāpat kā visiem mirstīgajiem - 1 mēnesis uzteikums un tad bezdarbnieki. Orvela vārdiem - kāpēc dažiem ir jābūt vienlīdzīgākiem par citiem?

— Inese Ejugbo (@IneseEjugbo) November 16, 2018

es tiešām nesaprotu, kur ir problēma, ka kaut nedaudz atvieglo riskus un apgrūtinājumus, kuri neizbēgami rodas, godīgi strādājot politikā. Nu nav politika tāds pats darbs kā grāmatvedis vai ceļu strādnieks. // Politiķiem darbs malā ir likumdošanā ierobežots

— te pienāca Kindzulis (@nahimovs) November 16, 2018

@Riigikogu kolēģi saņem kompensācijas 6 mēnešus un viņu alga par 50 % lielāka kā 🇱🇻 kolēģiem... #facepalm

— Veiko Spolitis (@VeikoSpolitis) November 15, 2018

Kā teica klasiķis - atalgojums virs vidējā, piepūle zem vidējā.

— Katrine Plavina (@Katrine_Plavina) November 16, 2018

Aizvien nesaprotu,kādēļ jāmaksā kompensācijas tiem ex-deputātiem,kuri nav ieguvuši tautas atbalstu?Par tiem viss skaidrs,neticam,būtu nokārtām galviņām cietuši klusu. #nekadaskompensacijas

— Andris Bulis (@AndrisBulis) November 15, 2018

Kompensācijas nav izšķirošas, bet vēl atceļot tās, deputāta amats kļūst vēl nepopulārāks saprātīgiem cilvēkiem, kas grib nopelnīt legālā veidā.

— Edgars Lejnieks (@EdgarsLejnieks) November 15, 2018

Es arī nesaprotu, bet tāds ir likums.:>

— Intars Stilbiņš (@IntarsStilbins) November 15, 2018