Aplokšņu algu ēna pār labklājības ministri, "dzeltenās kartītes" parādīšana, Jaunās konservatīvās partijas ministriem pametot sēžu zāli, ārkārtējā situācija atkritumu jomā Rīgā un domes atlaišanas uzsākšana, tiesvedība ar Latvijas Universitātes apšaubāmi ievēlēto rektoru, divu valsts budžetu pieņemšana viena gada laikā, atjaunotās valsts vēsturē garākās Saeimasdebates par budžetu un partneru vēlme budžetu pārskatīt jau pēc tā pieņemšanas, mediķu protesti un parakstu vākšana par Saeimas atlaišanu.

Līdzīgu, gana dramatisku notikumu uzskaitījumu varētu turpināt un turpināt, raksturojot ceturtdien, 23. janvārī, apritošo Krišjāņa Kariņa (JV) vadītā Ministru kabineta darbības pirmo gadskārtu, tomēr pašam valdības vadītājam caur šiem neskaitāmajiem pārbaudījumu lokiem izdevies iziet ar tādu politisko eleganci un cilvēcisku smalkjūtību, ka ilggadīgi Latvijas politikas vērotāji valdības darba pirmā gada izskaņā par Kariņu runā pārākajā pakāpē, neredzot viņam līdzvērtīgus premjerus valsts nesenajā vēsturē.

Piecu partiju koalīcijas veidošana, vienai no partijām sašķeļoties un ekonomikas ministra kandidātam publiski izstājoties no spēles pēdējā brīdī, nebija vienkāršs uzdevums pirms gada, kad tika veidota un pēc kopumā 109 dienu ilguša valdības veidošanas procesa Saeimā ar 61 balsi apstiprināta Kariņa valdība. Tā sāka darbu visai neparastā situācijā – kā tobrīd to raksturoja mediji – ar opozīciju koalīcijā pēc "KPV LV" frakcijas sašķelšanās.

Tomēr gada laikā valdībā nomainījies tikai viens ministrs, kultūras ministrei Dacei Melbārdei (NA) iekļūstot Eiropas Parlamentā, viņas vietā darbu sāka Nauris Puntulis, un valdības gada jubilejas svinību nedēļā žurnālistu priekšā stājās joprojām to pašu piecu partiju pārstāvji.

Divām valdības ministrēm – izglītības un zinātnes ministrei Ilgai Šuplinskai (JKP) un veselības ministrei Ilzei Viņķelei (AP) – pēc pamatīgas kritikas devas no opozīcijas puses ir izdevies pārdzīvot neuzticības izteikšanu Saeimā.

Savukārt pašam Kariņam nācās piedzīvot parlamenta vēsturē kā zināmu kuriozu paliekošu epizodi, kad opozīcijas iecerētās debates un neuzticības izteikšana valdības vadītājam beidzās desmit minūšu laikā, lēmumprojekta iesniedzējiem pašiem atsaucot savus parakstus. Tas notika pēc garas darba dienas Ziemassvētku priekšvakarā Saeimas pēdējā sēdē pirms svētku pārtraukuma.

Spēks un vājums