Tagad spēj pateikt tikai 'Larisa'. Ko valsts nenodrošina paliatīvajā aprūpē mājās

Arī vairāki "Delfi" akcijas "Stiprini stipros" rakstu varoņi stāstīja par problēmu, ka nereti smagi slimo, ilgstoši kopjamo cilvēku tuvinieki jūtas kā cietumā, jo netiek ne uz darbu, ne spēj aizvest bērnu uz skolu vai bērnudārzu vai paši aiziet pie ārsta. Tāpēc daudziem ļoti nepieciešams būtu aprūpētāja (aukles) pakalpojums, proti, cilvēks, kurš varētu uz vairākām stundām dienā vai nedēļā atnākt pacientu pabarot, gultā pagriezt no vieniem sāniem uz otriem, lai nerodas izgulējumi. Tāda valsts vai pašvaldības apmaksāta pakalpojuma joprojām nav.

Kad būs kaut vai buklets?



Larisas stāsts arī atklāj to, cik maz informācijas ir ilgstoši slimu cilvēku tuvākajiem par pieejamiem pakalpojumiem. "VDEĀVK dokumentos bija uzrakstīts, ka mammai vajag asistentu. Bet kas tas ir un ko ar to darīt? Bija papīrs, bet es nezināju, ko ar to tālāk iesākt. Bija telefona numurs, ko mēnesi nevarēja sazvanīt. Izrādās, es varēju sevi noformēt kā asistentu, jo mammu taču vadāju pat trīs reizes nedēļā pie ārstiem, bet neviens jau nestāstīja," saka Larisa.

Tāpat arī, tikai pašai vairākkārt jautājot, uzzinājusi, ka pašvaldībā ir pieejams tā dēvētais "aprūpes mājās pakalpojums materiālā atbalsta veidā", proti, ka tuvinieks var saņemt aprūpētāja pabalstu. Ņinas situācija atbilst augstākajam, ceturtajam, aprūpes līmenim, un pabalsts ir 56,91 eiro mēnesī.

Joprojām nav pieejami informatīvie materiāli – kaut vai bukleti vai vienkopus savietotas ziņas mājaslapā par to, kādu atbalstu valsts un pašvaldība nodrošina ilgstoši kopjamiem cilvēkiem. "Ideja varbūt nav zemē metama – ja piederīgajiem rodas aprūpes problēmas, visa informācija ir ārstniecības iestādēs, tajā skaitā arī pie ģimenes ārsta," par to uzrunāts, spriež LM Sociālo pakalpojumu departamenta direktors Aldis Dūdiņš.

Par to "Delfi" jautāja arī veselības ministrei Ilzei Viņķelei (A/P). Viņas ieskatā, "tajā pašā (Latvijas) Onkoloģijas centrā būtu jābūt, ka pacientam iedod vienu A4 lapu, kurā ir aprakstītas tās vietas, kur un pie kādiem nosacījumiem var saņemt paliatīvo aprūpi un kur ir pieejama mājas aprūpe". Ministre esot lūgusi NVD šo jautājumu aktualizēt, lai vajadzīgo informāciju ārstniecības iestādēs varētu nodrošināt, jo "tāda informācija, izrādās, kaut kur ministrijas gaiteņos ir bijusi".

Taču, kad tieši gaidāmi kādi risinājumi, skaidrības nav.

Ēdiens. Neētiski padarīt atkarīgus no ziedojumiem





Tiesa, tas nav vienīgais akūtais jautājums. Slimnīcās valda bažas par to, kas notiek ar to pacientiem pēc viņu izrakstīšanas no slimnīcas – vai viņi maz varēs atļauties savu vienīgo pārtiku, dārgo speciālo uzturu. Pirms deviņiem mēnešiem, pērnā gada nogalē, Rīgas Austrumu slimnīca VM lūdza izskatīt jautājumu par šī uztura apmaksāšanu no valsts naudas.

Arī Stradiņa slimnīcas dietoloģe, Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesore Laila Meija "Delfi" uzsver: tāpat kā daudzās citās valstīs, šiem rūpnieciski ražotajiem barības maisījumiem jābūt valsts apmaksātiem.

"Tie ir pietiekami dārgi, līdz ar to ir pacienti, kuri tos nevar atļauties. Ja šos maisījumus lieto nepietiekamās devās, cilvēks saņem nepilnvērtīgu uzturu un pēc kāda laika iestājas organisma bads. Tas atstāj sekas uz veselību – ātrāk zūd muskuļu masa, novājinās imunitāte, ir lielāks komplikāciju risks, izgulējumi. Jebkuras slimības riski pieaug, ja saņem nepilnvērtīgu uzturu," skaidro Meija.

Problēmas ir ne tikai mājās, arī aprūpes iestādēs esot bijuši gadījumi, kad šos maisījumus cenšas aizstāt ar lētāku parasto ēdienu, piemēram, PEG sistēmā laiž jogurtu vai mehāniski sasmalcinātu pārtiku. "Taču tas nenodrošina visu nepieciešamo – olbaltumvielas, ogļhidrātus, visus vitamīnus, un arī nav atbilstošas konsistences, bieži nosprosto sistēmu. Tāpēc ir rūpnieciski ražoti, kas ir arī droši," uzsver Meija.

Ēdiens un ūdens ir cilvēka pamatvajadzība, atgādina "Ziedot.lv" vadītāja Rūta Dimanta. "No vienas puses, mēs izglābjam dzīvību, bet, no otras, – atstājam pacientu un viņa ģimeni finansiāli neapskaužamā situācijā. Vidējā valsts pensija šādas medicīniskās pārtikas izmaksas bieži nenosedz. Tas nav ētiski, ka cilvēki ir atkarīgi no līdzcilvēku ziedojumiem, lai nenomirtu bada nāvē. Paliatīvie pacienti jūtas slikti arī tādēļ, ka viņi bieži vien izputina savu ģimeni," saka Dimanta.

VM portālam "Delfi" norāda, ka NVD ir aprēķinājis tarifus enterālajai barošanai un šis nepieciešamais papildu finansējums, lai to nodrošinātu par valsts naudu, ir iekļauts VM jauno politikas iniciatīvu sarakstā. Tiesa, pacientu tuvinieki saka: solījumi bijuši arī iepriekš, tādēļ jācer, ka tie nepaliks tikai vēlmju sarakstā. Jo laika tuvajam cilvēkam ir ļoti maz.

Turpinot pērn aizsākto akciju "Stiprini stipros", portāls "Delfi" nāk klajā ar rakstu sēriju "Sāpju slieksnis" par to, kā Latvijā veidota paliatīvā medicīna – par sistēmu un cilvēkiem, kas ar to ik dienu saskaras:



ko piedzīvo cilvēki, kas saskārušies ar neārstējamu slimību;

paliatīvās medicīnas iespējas Latvijā;

kā un kāpēc hospisu funkciju Latvijā pārņēmuši pansionāti;

kāda ir pacientu paliatīvā aprūpe mājās;

kā valsts un mediķi var palīdzēt bērniem un viņu vecākiem;

un galu galā – kas kaiš paliatīvajai aprūpei Latvijā un vai to var labot.

Raksti sagatavoti ar "Re:Baltica" mazo grantu programmas atbalstu.