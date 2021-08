Tallinas šosejas un Dūču ceļa krustojumā aizliegti trīs no četriem kreisajiem pagriezieniem

Lai uzlabotu satiksmes drošību, Tallinas šosejas (A1) un reģionālā autoceļa Dūči–Limbaži (P53) krustojumā veiktas satiksmes organizācijas izmaiņas. Turpmāk krustojumā būs aizliegti trīs no četriem esošajiem kreisajiem pagriezieniem. Vienīgais kreisais pagrieziens, kas paliks, ir no reģionālā autoceļa Dūči–Limbaži (P53) uz Rīgu, portālu "Delfi" informēja VSIA "Latvijas valsts ceļi" Komunikācijas daļa

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Savukārt reģionālā autoceļa posms no Tallinas šosejas (A1) līdz Skultes ostai tiks slēgts virzienā no ostas uz Tallinas šoseju.

Lai nodrošinātu kravu piegādi uz Skultes ostu, saglabāta iespēja nogriezties pa labi no Tallinas šosejas (A1) virzienā no Ainažiem uz Rīgu. Savukārt piekļuve Skulte ostai, braucot no Limbažiem, tiks nodrošināta caur satiksmes mezglu uz Tallinas šosejas labo nobrauktuvi, ceļu turpinot, pa Skultes pievedceļu (V133) un autoceļu Straupe–Lēdurga–Vidriži–Skulte (V128), pie Skultes tirgus nogriežoties pa kreisi. Atpakaļ no Skultes ostas jādodas šādu pašu maršrutu.

Projekta ietvaros nomainītas Dūču krustojumā ceļazīmes un norādes, un uzstādītas jaunajai satiksmes organizācijai nepieciešamās ceļazīmes. Tuvākajās dienās vēl tiks uzklāts ceļa horizontālais apzīmējums, atbilstoši jaunai satiksmes organizācijai. "Latvijas valsts ceļi" aicina autovadītājus būt uzmanīgiem un sekot līdzi ceļazīmēm.

Satiksmes organizācijas izmaiņas veiktas Tallinas šosejas posmā no Zvejniekciema līdz Duntei (36,29.–48.11.km) seguma atjaunošanas ietvaros, kura laikā veikta izlīdzinošā frēzēšana, ieklāta asfaltbetona kārta, papildinātas nomales, izbūvētas ribjoslas un uzklāts horizontālais marķējums. Darbus veic CBF SIA "Binders" par līgumsummu 1 857 000 eiro (ar PVN).