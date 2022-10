Talsu novada deputāti savāc balsis domes priekšsēdētājas atlaišanai

Desmit no 19 Talsu novada domes deputātiem šonedēļ iesnieguši pieprasījumu no amata atbrīvot pašvaldības priekšsēdētāju Sandru Pētersoni (NA), informēja pašvaldībā.

Pieprasījumu par domes priekšsēdētājas Pētersones atbrīvošanu no amata parakstījuši Edgars Zelderis, Lauris Pīlēģis, Ilva Norenberga un Kalvis Kalniņš no "Mēs – Talsiem un novadam" saraksta, Aldis Pinkens, Māris Rozenbergs un Andra Grīvāne no "Jaunās vienotības" (JV), Latvijas Zaļās partijas deputāti Ieva Brūna un Ainis Stūrmanis, kā arī NA bijusī pārstāve Eva Kārkliņa. Atbrīvošanas pieprasījumam pamatojums neesot sniegts, pauž dome.

Ceturtdienas domes sēde sākās ar diskusiju, vai šo pieprasījumu var iekļaut domes sēdes darba kārtībā ar divu trešdaļu deputātu balsojumu. Domes juriste ir pieprasījusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) juridisku konsultāciju par to, kā pieņemt lēmumu par deputātu pieprasījuma iekļaušanu sēdes darba kārtībā.

No Zeldera un Norenbergas ir izskanējis aicinājums Pētersonei pašai atstāt domes priekšsēdētājas amatu bez balsojuma.

Ceturtdien ar desmit balsīm "pret" un astoņām balsīm "par" domes sēdes darba kārtība netika apstiprināta. 10 deputāti, kas parakstījuši iesniegumu par Pētersones atbrīvošanu no amata, pieprasīja sasaukt domes ārkārtas sēdi, savukārt Pētersone solīja "par to padomāt".

Ceturtdien Talsu novada domes sēdes darba kārtībā bija iekļauti 44 lemjamie jautājumi un divi informatīvie jautājumi, savukārt papildu darba kārtībā tika iesniegti astoņi jautājumi. Septiņu jautājumu iekļaušanu domes sēdes darba kārtībā Talsu novada domes deputāti atbalstīja, bet jautājumu par priekšsēdētājas atbrīvošanu ne. Talsu novada domes sēdes deputātu vairākums neatbalstīja šādi papildināto domes sēdes darba kārtību, līdz ar to domes sēde nenotika.

Pašvaldībā informēja, ka, lai saprastu, kā juridiski korekti tālāk rīkoties un vai šī domes sēde atzīstama par nenotikušu vai pārtrauktu, Talsu novada pašvaldība lūgs VARAM viedokli.

Savukārt Pinkens sacīja, ka saskaņā ar Pašvaldību likumā noteikto gadījumā, kad saņemts priekšlikums par domes priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata, priekšsēdētājam ir jāsasauc domes ārkārtas sēde ne vēlāk kā divu nedēļu laikā no priekšlikuma saņemšanas dienas, ja šajā laikā nav paredzēta domes kārtējā sēde. Ja domes priekšsēdētājs noteiktā laikā sēdi nav sasaucis, to dara priekšsēdētāja vietnieks.

Pieprasījuma iesniedzējiem neesot skaidrs, kāds ir priekšsēdētājas mērķis novilcināt jautājuma izskatīšanu, atzina Pinkens. Viņš piebilda, ka opozīcijā esošie deputāti nav apmierināti ar to, ka ir ļoti iztukšots izpildvaras aparāts, kā rezultātā pašvaldība nevar produktīvi strādāt.

Uz vaicājumu par to, vai viņiem jau ir pretendents domes priekšsēdētāja amatam, Pinkens norādīja, ka ir apzināti cilvēki, taču nevienu konkrēti atklāt viņš nevēlējās.

Kā informēja Nacionālās apvienības (NA) sabiedrisko attiecību speciāliste Laima Melkina, partijas ieskatā, deputātu pieprasījuma atkāpties no amata mērķis esot destabilizēt domes darbu. NA uzskata, ka ilgāku laiku atsevišķu Talsu novada domes opozīcijas deputātu rīcība bijusi destruktīva – "bijušas situācijas, kad vilcināta domes sēžu norise, likti šķēršļi, lai nevarētu raiti pieņemt lēmumus, tā vietā, lai dome strādātu pie novada izaugsmes".

"Vasarā opozīcijas deputātu mērķis radīt domē saspīlējumu noveda līdz atklātiem draudiem veselībai un dzīvībai, un centieni radīt domes darbā haosu vērojami arī pašlaik," uzskata priekšsēdētāja. Viņa apgalvoja, ka vieni no šo aktivitāšu iniciatoriem esot partija "Progresīvie", kas esot izcēlusies ar destruktīvu rīcību domē, bet pašlaik tas sakrītot ar laiku, kad NA "paudusi skaidru attieksmi" pret "Progresīvo" dalību valdības koalīcijā. "Progresīvie" gan pēdējās vēlēšanās nemaz nekandidēja uz Talsu domi, bet partijai ir noslēgts sadarbības līgums ar "Mēs – Talsiem un novadam".

Kā ziņots, šogad no NA izstājās Talsu domes deputāte, bijusī Rojas novada vadītāja Eva Kārkliņa. Jau tad tika paustas aizdomas, ka drīzumā varētu sekot domes vadītājas nomaiņa, taču līdz tam Talsu politiķi nenonāca.

Toreiz puses klāstīja, ka nesaskaņas starp domes deputātiem radušās, kad Pētersone bija palūgusi pašvaldības izpilddirektorei Ievai Krēķei atstāt amatu. Savukārt Krēķe bija pierunājusi amatus atstāt arī abiem saviem vietniekiem, kurus no darba atbrīvoja, kamēr Krēķei bija slimības lapa.