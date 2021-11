Talsu opozīcija pārmet algu palielināšanu domes vadībai, bet ne darbiniekiem

Talsu novada domes opozīcijā esošā partija "Mēs - Talsiem un novadam" pauž neapmierinātību par straujo atalgojuma palielināšanu pašvaldības vadībai, bet ne domes darbiniekiem, portālam “Delfi” pavēstīja partija.

Ceturtdien, 25. novembrī, notika Talsu novada domes sēde, kurā viens no jautājumiem – par Talsu novada amatpersonu un darbinieku atlīdzības un sociālo garantiju nolikumu – raisīja plašas diskusijas.

Kā tika minēts domes sēdē, tika izstrādāts jauns atlīdzības modelis, kas balstās uz ilgumu, kurā darbinieks pašvaldībā ir nostrādājis, un viņa novērtējumu. Savukārt no tā izriet, kurā no četrām kategorijām darbinieks saņems savai klasifikācijai atbilstošo mēnešalgu.

Taču ceturtdienas domes sēdē deputāti lēma tikai par atalgojuma palielināšanu domes vadībai – domes priekšsēdētājai, viņas vietniekiem, komiteju priekšsēdētājiem, viņu vietniekiem un deputātiem.

Kā liecina sākotnējie aprēķini, Talsu domes priekšsēdētājas atalgojums augs no 2420 eiro līdz 3732 eiro, viņas vietniekiem – no 2140 līdz 3281 eiro. Komiteju vadītāju atalgojums augs no 453,25 eiro līdz 2499,20 eiro, savukārt deputātiem – no 441 eiro līdz 661,50 eiro.

Līdz ar to domes priekšsēdētājai alga augs par 54%, viņas vietniekiem – par 53%, komiteju vadītājiem – 451%, bet deputātiem – 50%.

Lai aprēķinātu ietekmi uz budžetu, vairākās kategorijās tika noteikts maksimālo darba stundu skaits, taču ne vienmēr to būs iespējams izpildīt, tāpēc gala summas, ko saņems darbinieks, var mainīties, domes sēdē pauda priekšsēdētājas vietnieks Aldis Pinkens (JV).

Pašreiz ietekme uz nākamā gada budžetu tiek vērtēta 8826,90 eiro apmērā, taču aprēķinā tika ņemta vērā tikai lēmējvaras algu izmaiņas. Ietekme uz budžetu var palielināties, palielinot algas arī citiem domes darbiniekiem. Kā izskanēja domes sēdē, to ir plānots darīt, bet pagaidām nebija aprēķinu ne par to, kā varētu mainīties pašreizējās algas, ne arī par to, kādu ietekmi uz budžetu tas kopumā veidotu.

Kā atalgojuma sistēmas mērķis domes sēdē izskanēja visiem darbiniekiem vienota atlīdzības sistēma, jo Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā apvienojoties četriem novadiem, bijušas dažādas pieejas, kā pašvaldībās nosaka atlīdzību piešķiršanas kārtību.

Opozīcijā ietilpstošā partija "Mēs - Talsiem un deputātiem" kategoriski iebilst pret šādu ievērojamu algas palielinājumu. "Laikā, kad atsevišķu jomu pārstāvjiem ilgstoši liegts strādāt savā pamatprofesijā valstī noteikto Covid-19 ierobežojumu dēļ, šāda prakse nav pieņemama," norāda partija, aicinot vispirms izvērtēt darbinieku atalgojuma palielināšanas iespējas un tikai pēc tam palielināt algas domes vadībai.

Šis priekšlikums domes sēdē tika noraidīts.

Jau vēstīts, ka Saeima otrdien, 16. novembrī, atbalstīja grozījumus Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, paredzot noteikt mēnešalgas līmeni valsts pārvaldē līdz 80% no privātajā sektorā maksātās algas.

Ziņots, ka no 1. jūlija Latvijā stājusies spēkā Administratīvi teritoriālā reforma, kas Latvijas teritorijā apvieno 42 novadus. Tostarp kā viens no pirmajiem darbiem pašvaldībām ir salāgot novadā ietilpstošajās teritorijās esošās pabalstu u.c. sistēmas.