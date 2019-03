Tartu Universitātes prorektors: Igauņu 'Nokia' nav vajadzīga, tā ir pat bīstama

"Mēs esam labākie jaunajā Eiropā!" bez liekuļošanas teic Ēriks Pūra, Tartu Universitātes prorektors. Viņa pārstāvētā augstskola ir starp "Top 300" augstākās izglītības iestādēm pasaules reitingā. Pūra draudzīgi piebilst, ka "nebūtu slikti vairāk sadarboties ar Latvijas augstskolām, bet taktiski mēs vairāk komunicējam un mācāmies no spēcīgākām augstskolām". Viņš aicina Latvijas kolēģus izrādīt vairāk iniciatīvas – Tartu ir gatava dalīties pieredzē.

Pūra kategoriski atsakās par Igauniju runāt kā par Austrumeiropu. Tartu izvēlas domāt par nākotni, tādējādi "jaunā Eiropa" izklausās daudz svaigāk un perspektīvāk. Universitāti 1632. gadā dibināja zviedru karalis Gustavs II Ādolfs, un tā bija otrā Zviedrijas augstskola (pēc 1477. gadā dibinātās Upsalas Universitātes). Pasaules labāko augstskolu simtniekā iekļautā Upsalas Universitāte mūsdienu Tartu ir viens no galvenajiem orientieriem.

Reitingi ir svarīgi, tomēr Tartu reizēm iet pret straumi

Latvijas akadēmiskajās aprindās bieži mēdz teikt, ka Tartu Universitātes darbs ir pakļauts vienam mērķim – virzīties augšup pa reitinga pakāpieniem. Runā, ka tieši tādēļ Tartu pārvilina labākos zinātniekus, par publikācijām ārvalstu zinātnes žurnālos maksā nedzirdēti augstus honorārus (ja tās ir "ar Tartu vārdu") un spēj pievērt acis uz valsts valodu – lai jau atbraukušie zinātnieki nemokās un runā angļu valodā.

"Patiesībā mums nebija mērķa ieņemt augstu vietu reitingā," apgalvo Pūra. "Jā, mēs rūpīgi izpētījām reitingu sistēmas, salīdzinājām tās ar saviem attīstības plāniem un atklājām, ka daži no tiem palīdz pakāpties reitingā. Daži plāni reitingu nekādi neietekmē, vēl citi attiecībā pret augstāku pozīciju darbojas pat negatīvi. Piemēram, fakts, ka mūsu augstskolas ir vienīgās pasaulē, kur studijas ir igauņu valodā, mums ir daudz svarīgāks par augstu reitingu. Jā, mēs sekojam līdzi THE un QS reitingiem, taču mēs nemaksājām QS par konsultācijām, lai uzlabotu savu pozīciju."

"Tartu nav īpašas politikas "zinātnes zvaigžņu" piesaistīšanai – tās pie mums ierodas pašas," teic Pūra, tomēr šajos vārdos ir neliela koķetērija. Universitāte ir integrēta vairumā ārvalstu vieszinātnieku atbalsta programmu – DORA ("San Francisco Declaration on Research Assessment"), ASTRA ("Alliance for science and Technology Research in America") un citās. "Mums ir pietiekami elastīga darba apmaksas politika," neslēpj Pūra. "Zinātnieki, kas ved lielākus pētnieciskos grantus, saņem lielāku algu."

Šobrīd Tartu ir 9,3% ārvalstu studentu, pieaicināto pasniedzēju īpatsvars ir 9,4%. Kā lēš Pūra, tuvākajā piecgadē šie rādītāji diez vai pārsniegs 15%. Skaitļi atspoguļo vien zinātnieku fizisko klātbūtni Igaunijā. Katram Tartu strādājošajam zinātniekam ir savs pētnieciskais tīkls, kas izvijies pa visu pasauli. "Līdztekus EUA, "Coimbra Group" un "Utrecht Network", par ko ļoti lepojamies, mēs esam "The Guild" dalībnieki, mūs uzaicināja "U4", gatavojam arī pieteikumu projektam "Еuropean University""

Šogad Tartu studē 53 cilvēki no Latvijas: 24 – bakalaura studijās, 16 – maģistrantūrā, 13 – doktorantūrā. Vēl 10 studenti no Latvijas augstskolām atbraukuši uz pusgadu apmaiņas programmas "Erasmus" ietvaros. Universitātē 15 darbinieki ir no Latvijas – profesors, zinātniskie līdzstrādnieki un speciālisti. Pēdējo četru gadu laikā kopā ar Latvijas kolēģiem sagatavotas 264 pētnieciskās publikācijas tādās jomās kā materiālu zinātne, fizika, ekoloģija un nanotehnoloģijas.

Divos koledžas kursos tiek mācīta latviešu valoda – to apgūst aptuveni 20 studentu. "Manis paša sajūta ir – mēs varētu daudz vairāk sadarboties ar Latvijas un Lietuvas augstskolām. Tomēr taktiski mēs biežāk komunicējam un mācāmies no spēcīgākām augstskolām," teic Pūra. "Iespējams, gaidām, ka Latvijas augstskolas pašas vērsīsies pie mums – lai apspriestu, kā mūsu tīkls var tikt izmantots attīstībai un kādas iespējas ir startēt ar kopīgām programmām."

"Lietuvieši" un "igauņi" – vecāki un turīgāki

"Protams, Tartu Universitātei par labu nāk tas, ka to dibinājis Gustavs II Ādolfs," pārliecināts bijušais Latvijas izglītības ministrs Roberts Ķīlis. "Universitāte bija spēcīga arī PSRS laikos: ko vērta ir Lotmana semiotikas skola vien! Taču gadi nav noteicošie. Pasaules augstskolu "Top 100" iekļuvušas arī par mūsu skolām jaunākas augstskolas."

Ķīlis skaidro, ka Igaunija jau deviņdesmitajos gados nolēma augstāko izglītību veidot pēc Rietumu standartiem. "Ieskaitot to, ka pieņēma atsevišķu likumu, kas Tartu ļāva darīt to, kas citiem bija liegts. Tagad zinātnes dzīve tur mutuļo: neskaitāmi kongresi, atsevišķas stipras skolas un virzieni piesaista zinātniekus disertācijas rakstīt tieši Tartu. Universitātes pasniedzēji un zinātnieki strādā ciešā sazobē ar Eiropas pētnieciskajiem centriem un kvalitatīviem izdevumiem. Viņu panākumu atslēga ir veiksmīga politiskās varas un pašas universitātes mērķu kombinācija. Un to novērtējušas reitingu aģentūras..."

Arī Latvijas Universitātes (LU) rektors Indriķis Muižnieks uzskata, ka augstskolas vecums ir svarīgs reputācijai un atpazīstamībai – Viļņas Universitāte ir dibināta 1579. gadā, savukārt Tartu Universitāte – 1632. gadā. LU ir krietni jaunāka, šogad tā svinēs simtgadi. Tomēr tas nebūt nav viss. Kā norāda LU rektors, zinātnes finansējuma ziņā Tartu gandrīz trīskārt apsteidz LU. Juris Iljins (Rīgas Tehniskā universitāte, RTU) aprēķinājis, ka Igaunijā doktoranti saņem 3–4 reizes vairāk nekā Latvijā.

"Tallinas Tehnoloģiju institūtā profesoram tiek maksāts ap 4000 eiro mēnesī, bet RTU – tūkstotis," teic Iljins. "Tallinas Universitātē ar 11 tūkstošiem studentu tikai mācībām tiek tērēti 60 miljoni eiro, savukārt RTU ar 15 000 studentu – 18 miljoni eiro. Tādējādi igauņi sākuši pārpirkt mūsu akadēmisko personālu, tur maksā labāk."

Pirms vēlēšanām faktiski visas Igaunijas politiskās partijas parakstīja vienošanos par to, ka zinātnes finansējumam jāpalielinās līdz 1% no IKP. Tā ir puse no aizsardzības budžeta. Tomēr Igaunijā naudu negaida tikai no valsts, aktīvi tiek izmantoti visi Eiropas projekti. "Pateicoties ES struktūrfondu programmām, pēdējo 15 gadu laikā uzbūvētas jaunas ēkas – Tehnoloģiju institūtam, Ķīmijas institūtam, Translācijas medicīnas institūtam (tajā apvienotas dažādas medicīniskas un nemedicīniskas disciplīnas), Fizikas institūtam, Sporta zinātņu un fizioterapijas institūtam, klīnikām Universitātes slimnīcā..." uzskaita Pūra. "Šogad tika uzbūvēta jauna "Delta" ēka Informātikas, Matemātikas, arī Ekonomikas institūtam, kā arī biznesa centrs. Daudz investīciju ieguldīts pētniecības aprīkojumā. Aprēķins ir vienkāršs: laba infrastruktūra nozīmē labākus pētniekus, lielāku ietekmi, augstāku reitingu." Tam piekrīt visi eksperti Latvijā.

Igauņu "Nokia"? Tas ir pat bīstami

Pūra neslēpj, ka Tartu Universitātei ir savas vājās vietas. Pilsēta ir samērā tālu no galvaspilsētas. Līdz Tartu nav vienkārši nokļūt – vienīgais starptautiskais avioreiss (uz Helsinkiem) kursē reizi dienā. "Tādā ziņā Rīga ir daudz labākā situācijā. Tomēr Tartu ir ideāla akadēmiskā pilsēta. Vairums to, kas līdz mums nonākuši, vēlas te atgriezties. Starp citu, daudzas "Top 100" augstskolas neatrodas galvaspilsētās."

Vienkāršs nav arī valodas jautājums. "Esam neliela valsts," teic Pūra. "Apzināmies, ka igauņu valoda un kultūra ir jāsaglabā un jāattīsta. Sagaidām, ka profesoram, esot piecus gadus amatā, jāapgūst igauņu valoda. Pieaicinātajiem profesoriem šāda pienākuma nav. Taču atsevišķas partijas šobrīd izdara lielu spiedienu – uzstāj, ka noteikumiem par igauņu valodas saglabāšanu jābūt daudz bargākiem visos mācību līmeņos, tāpat kā pētnieciskās terminoloģijas atbalstam igauņu valodā."

Vai Tartu Universitātes panākumi var radīt igauņu "Nokia"? "Igauņu "Nokia" ir tas, ka mums nevajag "Nokia"," ar pārliecību saka Pūra. "Valstij tā pat ir bīstama. Ja šāds gigantisks projekts ciestu neveiksmi, tas nestu milzu kaitējumu. Vai arī – šādu projektu varētu pārpirkt par lielu naudu un aizvest no Igaunijas. Neticiet tam, ka lielas ārvalstu kompānijas gribēs atbraukt un atdot mums milzu naudu. Viņi atbrauktu paskatīties, kas mums ir, un vai nu to ļoti lēti nopirktu, vai arī izveidotu to pašu, bet saviem spēkiem. Ņemot vērā to, ka viņiem ir vairāk naudas. Mēs lepojamies ar savu jaunuzņēmumu kultūru. Uzskatām, ka jaunuzņēmumiem produktīva vide ir tas, kas motivē cilvēkus nepamest mūsu reģionu. Tā arī ir atslēga virzībai uz priekšu."

Vairāk par Viļņas Universitāti:

Viļņas Universitāte dibināta 1579. gadā. Pasaules reitingos tā apsteidz Latvijas augstskolas (ir "Top 500"). Neraugoties uz salīdzinoši nelielo atrāvienu, Muižnieks uzskata, ka Baltijā vistuvāk Nobela prēmijai ir tieši lietuviešu zinātnieki. "Sazobē ar Viļņas Tehnisko universitāti darbojas uzņēmums "Fermentas" (to pārpirka amerikāņu koncerns "Thermo-Fishet Scientific"), kas izstrādā un ražo molekulārās bioloģijas produktus pētījumiem un diagnostikai. Zinātnieki, kas strādā pie enzīmu un ĢMO projekta, no Baltijas valstīm ir visticamākie kandidāti uz Nobela prēmiju. Tas veicina starptautisko atpazīstamību un Lietuvas līdzdalību."