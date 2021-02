'Tas bullis jāņem aiz ragiem' – Kariņu satrauc gausā vakcinācija SAC, prasa paskaidrojumus

Septiņas dienas, kopš 10. februārī valstī tika uzsākta sociālās aprūpes centru (SAC) klientu un darbinieku vakcinācija pret Covid-19, uzrādījusi gausu gaitu un virkni problēmu, izriet no diskusijas Ministru kabineta sēdē otrdien, 16. februārī, raisot pat valdības vadītāja gana asu reakciju.

Valdība uzklausīja Vakcinācijas projekta biroja vadītājas Evas Juhņēvičas ziņojumu, kura atgādināja, ka līdz 7. martam paredzēts vakcinēt kopumā 19 598 sociālo aprūpes centru klientus un darbiniekus. Līdz 14. februārim bija vakcinēti 715 cilvēku, ir saplānoti izbraukumi 5192 cilvēku vakcinācijai, kā arī aizvestas 10 030 vakcīnas uz ārstniecības iestādēm, kas veic vakcināciju SAC. 520 cilvēki slimības dēļ patlaban nav vakcinējami, vēstīja biroja vadītāja.

"Diemžēl brīvdienās atsaucība vakcinācijai nebija pietiekami intensīva, un tas saistīts gan ar SAC "labsajūtu", jo saņēmām ziņas, ka daži centri labprātāk veic vakcināciju darba dienās, kā arī ar to, ka lielākās vakcīnu piegādes notika pirmdien. Otrdien līdz pulksten 14 ir veiktas pēdējās piegādes vakcinācijai SAC. Mēs gribētu kāpināt šo vakcinācijas tempu, un, runājot ar vakcinācijas pakalpojumu sniedzējiem, pie tā arī intensīvi strādājam, lai visi SAC tiktu vakcinēti līdz 7. martam. Paralēli kopā ar veselības ministru notiks tikšanās ar labklājības ministri trešdien, un ceturtdien viņi aicināti piedalīties arī sanāksmē ar SAC vadītājiem, lai norādītu uz vakcinācijas tempa paātrināšanas. Strādāsim pie tā, lai process noritētu raitāk un ātrāk," teica Juhņēviča.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) vaicāja viņai, kas notika ar pārējām vakcīnu devām no viena flakona, ja reiz svētdien tika vakcinēts tikai viens cilvēks SAC. Pēc tādas informācijas publiskas izskanēšanas pirmdien Kariņš bažījās, vai pārējās devas netika laistas postā vai vakcinētas "kādiem garāmgājējiem, radiem, draugiem".

Juhņēviča atzina, ka nevar atbildēt par šīm devām, jo vēl neesot noskaidrojusi informāciju, tomēr norādīja, ka jāņem vērā arī informācijas aprites īpatnības, proti, informācija par vakcinācijas faktu e-veselības sistēmā var tikt ievadīta piecu dienu laikā. "Līdz ar to vēl neredzam visus datus par nedēļas nogali," teica Juhņēviča un pauda cerību, ka vakcīnas nav gājušas bojā un ka nav bijusi ļaunprātīga vakcinācija.

Kariņš uzsvēra, ka tas ir būtisks risks, ko jāspēj kliedēt, lai sabiedrībā nerodas aizdomas un nemazinās uzticība visai sistēmai. "Jums nekavējoties jāprasa pilna atskaite, negaidot, kad ievadīs e-veselībā. Tas liekas nepieņemami. Es ļoti mudinātu, kā lai pieklājīgi pasaka, jūs agresīvi ņemt to bulli aiz ragiem un neļaut notikt lietām, kas nedrīkst notikt. Jūs esat pieņemti birojā un jums ir visas pilnvaras prasīt visas atskaites, lai varat arī mums atbildēt," uzsvēra Ministru prezidents.

Kariņu arī nodarbināja vakcinācijas temps, ja plānots līdz 7. martam 19 000 cilvēku vakcinēt, un vai tāda spēja neradīs problēmas turpmāk. "Vai problēma tempā ir, jo SAC neņem pretī izbraukuma brigādes, vai trūkst šo komandu," jautāja valdības vadītājs. Kariņš gribēja arī zināt labklājības ministres viedokli par situāciju, sakot, ka katra nokavēta diena nozīmē kādu nāvi nākotnē. "Šī nav joka lieta, šis ir jāatrisina," uzstāja Kariņš.

Juhņēviča atzina, ka intensitāte nav bijusi tāda, kāda tika gaidīta, tāpēc trešdien ir tikšanās ar ministriem, lai situāciju risinātu. "Mūsu vakcinācijas pakalpojumu sniedzēji bija ļoti korekti pret SAC izvēlēm attiecībā uz grafikiem, bet skaidrs, ka mums ir jāmaina taktika. Mēs būsim uzstājīgāki attiecībā uz plānu īstenošanu," solīja biroja vadītāja.

Labklājības ministre Ramona Petraviča (PCL/KPV LV) valdības sēdē sacīja, ka "esam jau izsūtījuši vēstules SAC un konkrēti norādījuši, uzsverot, cik vakcinācija ir nozīmīga un ka tai nav brīvdienu. Cilvēki jāvakcinē, ja viņi gatavi".

Kad ministre pirmdien pirmo reizi no Pavļuta izdzirdējusi par gadījumu, ka SAC brīvdienās atsaka vakcināciju, viņa secinājusi, ka trūkst informācijas aprites. "Es jau no vakardienas pusdienlaika mēģinu uzzināt, kuras konkrēti ir tās iestādes, kuras ir atteikušas, bet vēl līdz šodienai neesmu tādu informāciju saņēmusi. Lai prasītu no SAC, kur katrā ir konkrēta par vakcināciju atbildīga amatpersona, paskaidrojumu, ir vajadzīga informācija no Veselības ministrijas, bet nav saņemta. Vakar vakarā jau izsūtījām visiem SAC vēstuli, lai katrs ziņo, vai ir bijis tāds gadījums, ka kāds brīvdienās atteicis vakcināciju. Līdz šim brīdim neesam saņēmuši tādu informāciju, ka tāds gadījums bijis," teica ministre.

Petraviča atzina, ka "ir informācija par gadījumu, kad piezvana un pasaka, ka mēs būsim pēc divām stundām, un līdz ar to ir ātri jāsavāc visi darbinieki, bet to ir grūti izdarīt, ja cilvēki strādā arī otrā darba vietā. Ir viens sociālo pakalpojumu sniedzējs šodien atbildējis, ka tam bijis noteikts datums 15. februāris, tad pārcelts uz 19. februāri un pēc tam vēl uz 26. februāri, neskaidrojot iemeslus. Mums ir jāapkopo visa informācija, lai varam rīt tikt galā, kur ir problēma. Ir gadījumi, kad dota iespēja izvēlēties laiku, bet varbūt labāk stingri noteikt laiku, lai nevar izvairīties, un, ja izvairās, tad jāsauc pie atbildības".

Juhņēviča piebilda, ka arī birojs pieprasījis vakcinācijas pakalpojumu sniedzējus sniegt tādu pašu informāciju, lai var kopīgi atrisināt problēmu un neko tādu nepieļaut. Pakalpojuma sniedzēji, kas veic izbraukuma vakcināciju, pārsvarā ir privātie pakalpojumu sniedzēji. Kariņš norādīja, ka tad jānoskaidro, vai tā nav bijusi pakalpojumu sniedzēju vaina.

Veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) piebilda, ka patlaban nevienu nevainos, jo cer trešdien tikt skaidrībā, kāda ir situācija SAC – kuros iet labi, kuri vēl nav pat atsaukušies vakcinācijas piedāvājumam. "Tad būs skaidrs, kā kopā ar labklājības ministri rīkoties. Aicina kolēģus saprast, ka piegādes ķēdē ir iesaistītas daudzas personas – pakalpojumu sniedzēji, un to pieeja ir dažāda, tāpēc arī jāstrādā informācijas aprites un loģistikas uzlabošanas," teica Pavļuts.

Otrdien rīta pusē Labklājības ministrija (LM) izplatīja paziņojumu presei, ka ir vērsusies pie visiem SAC ar aicinājumu aktīvi mobilizēties un būt gataviem vakcinācijai tad, kad vakcinācijas iestāde piedāvā to veikt. Vakcinācijai visos SAC ir jābūt galvenajai prioritātei, kurai jāpakārto ierastais dienas ritms un režīms.

LM uzsver, ka vakcinācijas vietām, kas jau ir sagatavotas, ir jābūt kārtībā nepārtraukti, lai to varētu izmantot operatīvi, vakcinējamo cilvēku saraksti ir vēlreiz jāpārbauda un, nepieciešamības gadījumā jāpapildina savlaicīgi.

Tāpat ārkārtīgi svarīga ir visu noteikto epidemioloģisko prasību strikta ievērošana un valdības apstiprinātā "Rīcības plāna Covid-19 ierobežošanai ilgstošās sociālās aprūpes iestādēs" noteikto pasākumu īstenošana.

Līdz otrdienai, 16. februārim, institūcijās ar pirmo devu ir vakcinēti 682 klienti un 340 darbinieki – kopā 1022 cilvēki, vēsta LM.