Tavars optimistisks par iespēju panākt vienošanos, lai turpinātu veidot valdību

"Apvienotā saraksta" (AS) viens no līderiem Edgars Tavars ir optimistiski noskaņots par iespēju panākt vienošanos, lai turpinātu darbu pie nākamās valdības veidošanas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pašlaik redzama viedokļu atšķirība starp "Jaunās vienotības" (JV) līderi, Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu (JV), kurš sākumā sagaida AS atbildi par atbildības jomu piedāvājumu, un AS pārstāvjiem, kuri savukārt sākumā vēlas strādāt pie valdības deklarācijas izstrādes.

AS Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Tavars skaidroja, ka AS iekšējo apspriešanos turpinās arī otrdien, 8. novembrī.

AS politiķis norādīja, ka piektdien trīspusējās JV, AS un Nacionālās apvienības (NA) sarunās panākta vienošanās, un AS piekrīt Kariņa piedāvātās atbildības jomu sadalījuma proporcijai, kas vērtējama kā loģiska.

Savukārt NA pārstāvji piektdien pauda, ka "neiebilstu" Kariņa izteiktajam atbildības jomu sadalījumam.

AS ir pieņēmusi zināšanai piedāvājumus par ministrijām, norādīja Tavars. Reizē neskaidrs palicis tas, vai neievēlēti cilvēki var vai nevar būt ministri, skaidroja "Apvienotā saraksta" pārstāvis. Tas varētu būt aktuāli jautājumā par Kariņa piedāvājumā AS paredzēto atbildību pār Veselības ministriju, atzīmēja politiķis.

Tavars piebilda, ka piektdien sarunās par atbildības jomu sadalījumu Kariņam kādā brīdī esot bijis "jāskrien" jeb jādodas prom, taču tikšanos konstruktīvi turpinājis vadīt JV politiķis, ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs.

Kariņš norādījis, ka pirmdien viņam bija tikšanās ar Tavaru un citu AS līderi Edvardu Smiltēnu.

Tavars uzsvēra, ka, lai AS deleģētu savus pārstāvjus valdībā, sākumā ir jābūt skaidrībai, kā topošā koalīcijai apņemas virzīt valsts attīstību visās jomās. Pirms izlemt par atbildības sfērām un darāmo tajās ir svarīgi arī saprast, vai kādai no tām jau drīzumā finanšu ministrs nepaziņos par finansējuma samazinājumu, akcentēja AS politiķis.

Svarīgi sākumā vienoties, ka ekonomikas jeb tautsaimniecības attīstība būs prioritāte, kā arī paveicamo veselības, izglītības un citās jomās, akcentēja politiķis. AS frakcijas vadītājs minēja vairākus uzdevumus, tajā skaitā, ka, jāvienojas kā nodrošināt medicīnas pakalpojumus iedzīvotājiem un kā veikt darba spēku nodokļu samazināšanu.

"Tieksme pēc portfeļiem, krēsliem un amatiem nevar stāvēt pāri pār valsts interesēm," tā, paspilgtinot savu domu, izteicās AS pārstāvis.

Reizē Tavars ir optimistiski noskaņots par iespēju panākt vienošanos starp AS un Kariņu, lai turpinātu darbu pie nākamās valdības veidošanas. Vaicāts par šīm domstarpībām par to, par ko sākumā ir jāvienojas - par atbildības sfērām vai valdības deklarāciju - politiķis uzsvēra, ka tās nesauktu par "domstarpībām", jo tie, kas tās tā dēvē, nav redzējuši īstas pretrunas.

Kā ziņots, Kariņš gaida "skaidru atbildi" no AS, vai šī partiju apvienība ir gatava virzīties uz priekšu nākamās valdības veidošanā saistībā ar premjera izteikto atbildības jomu piedāvājumu.

Vaicāts par situāciju ar Kariņa piedāvāto atbildību sadalījumu koalīcijā, JV politiķis norādīja, ka gaida "skaidru atbildi" no AS pārstāvjiem, "vai viņi ir gatavi virzīties uz priekšu, vai nav". Premjers vērsa uzmanību, ka NA un JV ir gatavas turpināt darbu un tagad tiek gaidīta atbilde no AS.

Tiklīdz koalīcija būs vienojusies par atbildības jomu sadalījumu, būs iespējams raiti iet uz priekšu, savukārt pirms tam nevar sākt darbu pie valdības deklarācijas rakstīšanas, sacīja esošais valdības vadītājs. Viņš atsaucas arī uz Valsts prezidenta Egila Levita pausto, ka pirms valdības deklarācijas rakstīšanas esot jābūt ļoti skaidri sadalītām atbildības jomām, lai ir skaidrs, kura partija vadīs deklarācijas konkrētu nozaru darba grupas.

Valdības deklarācijas rakstīšana ir "daudzšķaitņains process", kurā ir svarīgi, lai katrs saprot, par kuru jomu ir viņa atbildība, lai var koordinēt darba veikšanu, skaidroja Kariņš.

Nedz formāli, nedz neformāli neviens no AS neesot vērsies pie Kariņa par to, ka atbildības jomu piedāvājums būtu kādā veidā slikts vai nepareizs, atzīmēja premjers.

Vaicāts, vai valdības deklarācijas veidošana šo atšķirīgo viedokļu dēļ varētu pārcelties uz nākamo nedēļu, JV politiķis pauda cerību, ka AS savu lēmumu varēs pieņemt agrāk.

Kā ziņots, saskaņā ar Kariņa priekšlikumu topošajā valdībā JV varētu ieņemt septiņus amatus - Ministru prezidenta, finanšu ministra, ārlietu ministra, izglītības un zinātnes ministra, tieslietu ministra, klimata un enerģētikas ministra un labklājības ministra amatus.

AS pienāktos jau pašlaik ieņemtais Saeimas priekšsēdētāja amats un vēl četri amati valdībā - iekšlietu ministra, zemkopības ministra, veselības ministra un reģionālās attīstības un digitalizācijas lietu ministra amats.

Savukārt NA paredzēts ieņemt četrus ministra posteņus - aizsardzības ministra, kultūras ministra, satiksmes ministra un ekonomikas ministra amatus.

Tāpat ziņots, ka NA politiķis, kultūras ministrs Nauris Puntulis norādīja, ka NA "neiebilstu" Kariņa izteiktajam atbildības jomu sadalījumam, vienlaikus atzīmējot, ka vispirms ir jāsāk strādāt pie valdības deklarācijas izveidošanas.