T/c 'Mols' saplaisājušu griestu dēļ veiks detalizētu tehnisko izpēti

Tirdzniecības centra (t/c) "Mols" pirmā stāva griestos izveidojusies plaisa - tās dēļ uz laiku slēgti veikali un izvietoti pagaidu metāla balsti. Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) neizslēdz, ka pēc konstrukciju detalizētas tehniskās izpētes var nākties pilnībā vai daļēji slēgt tirdzniecības centru, otrdien vēstī TV3 raidījums "Bez tabu".

BVKB raidījumam skaidrojis, ka situācija t/c "Mols" birojam ir zināma. Lai gan uzstādīti pagaidu balsti konstrukciju stiprināšanai, BVKB licis veikt konstrukciju detalizētu tehnisko izpēti.

"BVKB būvinspektors devās uz objektu, lai to apsekotu. Ņemot vērā, ka pats ēkas īpašnieks ir jau nodrošinājis pastiprināšanas pasākumus, kas ir atbilstoši ēkas īpašnieka pieaicināto būvspeciālistu norādēm, BVKB nebija nekāda pamata aizliegt ēkas ekspluatāciju. BVKB būvinspektors atzinumā ir norādījis, ka ēkas īpašniekam līdz šā gada 4. novembrim jāiesniedz detalizētās tehniskās izpētes rezultāti. Atkarībā no rezultātiem tiks pieņemts lēmums. Iespējama ekspluatācijas pārtraukšana pilnībā vai daļēji," norādījusi BVKB pārstāve Elīna Balgalve.

Tāpat ēkas īpašniekam būs jāiesniedz jauna būvniecības iecere, kas paredz konstatētās problēmas pastāvīgu tehnisko risinājumu. Ja izpētē tiks secināts, ka nav apdraudējuma mehāniskajai stiprībai un stabilitātei, ēkas lietošana netiks ierobežota.

Tirdzniecības centra "Mols" un citu lieltirgotavu attīstītāja "Linstow Center Management" pārstāve Ilze Aizsila komentārā "Bez Tabu" norādījusi, ka regulārajā tehniskajā pārbaudē pagājušajā nedēļā tika konstatēta plaisa centra pirmā stāva griestos. "Lai pārliecinātos par skarto konstrukciju drošību, nekavējoties tika piesaistīti divi neatkarīgi tehnisko ekspertu biroji stāvokļa novērtēšanai. Par situāciju tika informēts arī BVKB, tai skaitā par inženieru ieteiktajiem un mūsu īstenotajiem īstermiņa risinājumiem. Šobrīd ir saņemts ekspertu atzinums, ka, realizējot atbalsta risinājumus plaisas zonās, ēkas konstrukcija ir apmeklētājiem un darbiniekiem droša," pauž Aizsila.

Viņa piebilst, ka paralēli tam ir nepieciešama papildu detalizēta izpēte, lai izprastu plaisas rašanās apstākļus, izstrādātu esošās konstrukcijas pastiprināšanas projektu un realizētu to.

No "Bez tabu" ziņotā noprotams, ka daļa veikalu darbinieku par esošo situāciju līdz šim no administrācijas puses nav tikuši informēti, bet daļa saņēmuši informāciju par "tehniskām problēmām", kā arī to, ka nedz darbinieku, nedz apmeklētāju drošība nav apdraudēta.