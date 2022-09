Teiču rezervātā lasīt dzērvenes drīkst apkaimē deklarētie; ārpusniekiem – bargi sodi

Lai nodrošinātu Teiču dabas rezervātā dabas vērtību saglabāšanu un dabas procesu netraucētu norisi, dzērveņu lasīšana rezervātā ir ierobežota, portāls “Delfi” uzzināja Dabas aizsardzības pārvaldē (DAP).

To drīkst darīt tikai rezervāta regulējamajā zonā iepriekš noteiktos datumos – šā gada 17., 18., 24. un 25. septembrī.

Turklāt dzērvenes atļauts lasīt tikai Teiču purvam tuvējās pašvaldībās – Madonas novada Mētrienas un Barkavas pagastā, Jēkabpils novada Atašienes pagastā, Varakļānu novada Murmastienes un Varakļānu pagastā – deklarētie iedzīvotāji.

Uzturēšanās bez likumīga pamata Teiču dabas rezervātā ir administratīvais pārkāpums un par to paredzēts naudas sods no 30 līdz 1000 eiro. Tikpat liels sods paredzēts arī par citu velšu, nevis dzērveņu, lasīšanu, ja to dara arī iepriekšminētajos pagastos deklarētās personas.

"Teiču dabas rezervāts ir lielākais dabas rezervāts Latvijā, bet Teiču purvs – viens no lielākajiem neskartajiem sūnu purviem Baltijā. Purvi ir ļoti jutīgi pret nobradāšanu, to atjaunošanās notiek ļoti lēni, tādēļ ogošana atļauta tikai noteiktos periodos ierobežotam cilvēku lokam. Lai dabas daudzveidība tik īpašā vietā nemazinātos, rezervāta darbību regulē likums, kas nosaka, ko, kad un kurā zonā drīkst veikt," skaidrojis DAP Latgales reģionālās administrācijas uzraudzības un kontroles sektora vadītājs Dagnis Vasiļevskis.

Ogojot Teiču dabas rezervāta regulējamajā zonā, tuvējā apkaimē deklarētajiem iedzīvotājiem līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments, atļauts lasīt tikai dzērvenes nevis citas ogas un sēnes, uzturēties tikai rezervāta regulējamā režīma zonā, ogu lasīšanai nedrīkst izmantot jebkāda veida palīgierīces, bet pašu radītie sadzīves atkritumi – maisiņi, lentas un citi orientieri –, aiz sevis jāsavāc, kā arī jāievēro ugunsdrošības un citu noteikumu prasības.

Daudzi purvi atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, dabas liegumos vai dabas rezervātu zonās, kur ogošana nav atļauta vai ir atļauta, ievērojot noteiktas prasības.

Publiski pieejamā informācija liecina, ka Teiču purvs ir viens no lielākajiem neskartajiem sūnu purviem Baltijā. Lai aizsargātu šo unikālo dabas veidojumu, 1982. gadā izveidots Teiču dabas rezervāts.

Rezervāts dibināts kā nozīmīga vieta purvam specifisku un retu putnu sugu saglabāšanā, kā barošanās un atpūtas vieta migrējošiem ūdensputniem, kā mitrājiem raksturīgo augu sugu un biotopu saglabāšanas vieta, arī kā vieta daudzu bezmugurkaulnieku sugu eksistences nodrošināšanā.

Rezervāts ir valsts īpaši aizsargājama dabas teritorijas ar visstingrāko aizsardzības režīmu. Teiču purvs iekļauts Rāmsaras starptautiskās mitrāju aizsardzības konvencijas sarakstā kā starptautiski nozīmīga migrējošo un ligzdojošo putnu uzturēšanās vieta. Rezervāts ir arī NATURA 2000 teritorija