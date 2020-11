Teju 80% no pēdējā diennaktī atklātajiem Covid-19 gadījumiem – Rīgā; pieaugums arī Alūksnes novadā

No aizvadītajā diennaktī atklātajiem 132 Covid-19 inficēšanās gadījumiem 77% reģistrēti Rīgā, bet salīdzinoši liels inficēto skaita pieaugums reģistrēts arī Alūksnes novadā, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Rīgā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 102 jauni inficētie, un kopumā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits galvaspilsētā pašlaik ir 1338 cilvēki.

Savukārt Alūksnes novadā reģistrēti 19 jauni saslimušie, un kopējais pēdējās divās nedēļās saslimušo skaits ir sasniedzis 21 cilvēku.

Neliels skaits jaunu saslimušo reģistrēts arī Jūrmalā, Daugavpilī, Valmierā, Jelgavā un vēl virknē pašvaldību.

Kopumā pašlaik inficēšanās ar Covid-19 konstatēta 93 Latvijas pašvaldībās. Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā - 1338, Daugavpilī - 234, kā arī Liepājā - 79 iedzīvotāji.

No aizvadītajā diennaktī inficētajiem 30 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, kā arī vecumā no 50 līdz 59 gadiem, 18 ir vecumā no 20 līdz 29 gadiem, bet 13 ir vecāki par 70 gadiem. Citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Jau ziņots, ka pēdējā diennaktī Latvijā atklāti 132 jauni saslimšanas ar Covid-19 gadījumi, bet trīs sasirgušie miruši.

Divi mirušie bijuši 70-75 gadus veci, viens - vecuma grupā no 60 līdz 65 gadiem. Kopumā līdz šim Latvijā mirušas 77 personas, kurām atklāta Covid-19 infekcija.

Aizvadītajā diennaktī veikti 2258 Covid-19 testi, savukārt pozitīvo gadījumu īpatsvars bijis 5,8%.

Tikmēr stacionāros aizvadītajā diennaktī ievietoti 28 pacienti ar Covid-19, informēja Nacionālais veselības dienestā. Kopumā stacionāros ārstējas 237 pacienti, 222 ar vidēji smagu slimības gaitu, 15 - ar smagu slimības gaitu. No stacionāriem līdz šim izrakstīti 437 Covid-19 pacienti.

Līdz šim saslimšana ar Covid-19 ir apstiprināta kopumā 6268 personām, kamēr 1406 personas ir izveseļojušās, liecina SPKC dati.