Teju puse iedzīvotāju guļ mazāk par septiņām stundām diennaktī, secināts aptaujā

Neizgulēšanās kā regulārs kaitīgs ieradums ir raksturīga 25% respondentu jeb katram ceturtajam Latvijas iedzīvotājam, liecina "Mana aptieka & Apotheka" Veselības indeksa pētījuma rezultāti.

Pētījuma dati liecina, ka miegam ieteicamās vismaz septiņas stundas diennaktī velta mazāk nekā puse jeb 47% Latvijas iedzīvotāju.

Neizgulēšanās biežāk raksturīga tiem, kuri kopumā piekopj neveselīgu dzīvesveidu. Vīrieši ar neizgulēšanos grēko nedaudz biežāk nekā sievietes, attiecīgi 27% un 24%. Turklāt šis kaitīgais ieradums ir raksturīgs iedzīvotājiem teju visās vecuma grupās, vidēji katrā vecuma grupā uz šo paradumu norāda 27 līdz 29% respondentu. Izņēmums ir vienīgi seniori vecumā 64 līdz 75 gadi, kuriem neizgulēšanās nav aktuālākā problēma - viņu vidū neizgulēšanos kā savu kaitīgo ieradumu min tikai 15%.

Aptieku tīkla "Apotheka" izpilddirektors Māris Lūks norādīja, ka arī jauniešu vecumā 18 līdz 24 gadi vidū neizgulēšanās ir aktuāla problēma, un gada laikā šajā vecuma grupā respondentu skaits, kuri atzīst, ka guļ par maz, ir pieaudzis par 6%. 2022. gadā jau 27% jauniešu atzina, ka izjūt miega trūkumu. Turklāt, ņemot vērā, ka 18% respondentu Veselības indeksa pētījumā kā savu kaitīgo paradumu ir minējuši arī pārmērīgu aizraušanos ar virtuālo vidi, ar ko jo īpaši aizraujas gados jaunāki cilvēki, arī šis kaitīgais ieradums nenāk par labu miega higiēnai.

Pētījuma dati ļauj noprast, ka daļai Latvijas iedzīvotāju regulāra neizgulēšanās radījusi papildu veselības problēmas - bezmiegu un miega traucējumus. Uz jautājumu "Vai pēdējā laikā jums ir bijuši kādi no veselības traucējumiem?" 30% respondentu jeb teju katrs trešais Latvijas iedzīvotājs norādīja, ka sūdzas par bezmiegu vai un miega traucējumiem, turklāt šis skaits salīdzinājumā ar 2021. gadā veiktā pētījuma rezultātiem pieaudzis par 6%.

Salīdzinot 2020. gada datus ar 2022. gada datiem, no miega traucējumiem arvien biežāk cieš ekonomiski aktīvie cilvēki darbspējīgā vecumā. Pērn 35 līdz 44 gadu vecuma grupā uz miega traucējumiem norādīja teju katrs trešais respondents – 31%, kas ir par 11% vairāk nekā 2020. gadā, bet vecumā 25 līdz 34 gadi - katrs piektais respondents – 19%, kas ir par 8% vairāk nekā 2020. gadā.

Tāpat pērn veiktajā pētījumā par 4% vairāk respondentu nekā 2020. gadā norādīja, ka krākšana miegā ir viņiem zināma problēma. To apgalvo katrs ceturtais jeb 25% no visiem aptaujātajiem vīriešiem un 12% no visām aptaujātajām sievietēm.

"Mana Aptieka & Apotheka Veselības indekss" ir daudzveidīgākais Latvijas iedzīvotāju veselības stāvokļa pašvērtējuma un dzīvesveida tendenču mērījums, kas tiek veikts jau septiņus gadus. Indekss tapis sadarbībā ar tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centru SKDS. Katru gadu tiešās intervijās tiek aptaujāts reprezentatīvs iedzīvotāju skaits, proti, 1016 cilvēki, vecumā no 18 līdz 75 gadiem. Pētījuma mērķis ir veicināt sabiedrību aizdomāties par savu veselības stāvokli un mudināt vairāk pievērsties veselīgam dzīvesveidam. Pētījums veikts 2022. gada aprīlī – maijā.