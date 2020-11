Teju puse jaunatklāto Covid-19 gadījumu reģistrēti Rīgā; daudz arī Daugavpilī, Jūrmalā, Mārupes novadā

No aizvadītajā diennaktī atklātajiem kopumā 442 Covid-19 inficēšanās gadījumiem gandrīz puse reģistrēta Rīgā, bet inficēto skaits salīdzinoši strauji audzis arī Daugavpilī, Jūrmalā un Mārupes novadā, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Rīgā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 209 jauni inficētie un kopumā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits galvaspilsētā pašlaik ir 2012 cilvēki.

Daugavpilī reģistrēti 56 jauni saslimušie un kopējais pēdējās divās nedēļās inficēto skaits ir sasniedzis 518 cilvēkus. Jūrmalā pagājušajā diennaktī atklāti 19 jauni inficētie, pēdējās 14 dienās saslimušo skaitam sasniedzot 128 iedzīvotājus.

Mārupes novadā reģistrēti 17 jauni inficētie, 14 pēdējās dienās saslimušo kopskaitam sasniedzot 72 iedzīvotājus.

Jelgavā atklāti vēl 13 jauni inficētie, pēdējās 14 dienās saslimušo kopskaitam augot līdz 76 pilsētas iedzīvotājiem.

Astoņi jauni saslimušie aizvadītajā diennaktī atklāti gan Krāslavas, gan Salaspils novadā, septiņi - Liepājā, bet pa sešiem - Valmierā, Ķekavas un Talsu novadā. Virknē citu novadu aizvadītajā dienā reģistrēts mazāks inficēto skaits.

Covid-19 ir atgriezies Pāvilostas novadā, savukārt neviens jauns inficētais pēdējo divu nedēļu laikā vairs nav reģistrēts Auces novadā.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā - 2012, Daugavpilī - 518, Jūrmalā - 128, Krāslavas novadā - 122, Liepājā - 105, kā arī Rēzeknē - 87 iedzīvotāji.

No aizvadītajā diennaktī inficētajiem 81 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 76 ir gan vecumā no 50 līdz 59 gadiem, gan vecumā no 40 līdz 49 gadiem. Citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.