Teju puse vakar atklāto Covid-19 gadījumu reģistrēti Rīgā, saslimušo skaits audzis arī Daugavpilī

Gandrīz puse no pagājušajā diennaktī atklātajiem 284 Covid-19 gadījumiem reģistrēti Rīgā, bet inficēto skaits salīdzinoši strauji turpinājis palielināties arī Daugavpilī, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Rīgā pagājušajā diennaktī reģistrēti 129 jauni inficētie un kopumā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits galvaspilsētā pašlaik ir 1149 cilvēki.

Savukārt Daugavpilī reģistrēti 42 jauni saslimušie un kopējais pēdējās divās nedēļās saslimušo skaits ir 219 cilvēki.

Septiņi jauni inficētie reģistrēti Liepājā, kopējam pēdējās divās nedēļās saslimušo skaitam augot līdz 66 cilvēkiem. Līdz ar to Liepāja pēc Rīgas un Daugavpils ir kļuvusi par pašvaldību ar trešo lielāko pēdējās 14 dienās saslimušo skaitu.

Pa sešiem jauniem inficētajiem atklāti Jūrmalā, Mārupes, Daugavpils un Inčukalna novados. Pa pieciem jauniem inficētajiem reģistrēti Jēkabpilī un Ogres novadā.

Mazāks skaits jaunu saslimušo pagājušajā diennaktī reģistrēti Rēzeknē, Valmierā, Jelgavā, Ventspilī, Krāslavas, Kuldīgas, Olaines, Salaspils, Ķekavas, Talsu, Stopiņu, Cēsu, Garkalnes, Saulkrastu, Babītes, Carnikavas, Preiļu, Limbažu, Ādažu, Kocēnu, Ozolnieku, Ikšķiles, Jelgavas, Tukuma, Baldones un Dobeles novados.

Covid-19 atgriezies Aknīstes un Mazsalacas novadā, kur iepriekš visi saslimušie bija atlabuši.

Pēdējo 14 dienu laikā neviens saslimušais ar Covid-19 vairs nav reģistrēts Mērsraga, Raunas un Alūksnes novados.

No pagājušajā diennaktī atklātajiem inficētajiem 55 ir gan vecumā no 40 līdz 49 gadiem, gan vecumā no 50 līdz 59 gadiem, 50 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, bet 40 - vecumā no 20 līdz 29 gadiem. Citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo, liecina SPKC dati.