"Es skaidri atceros, kā bija, kad Rīgas Dzemdību namā ieradās pirmās HIV pozitīvās pacientes. Tad arī visiem bija ļoti lielas bailes," atceras šīs ārstniecības iestādes galvenā ārste profesore Dace Rezeberga. Tagad šādu pacienšu uzņemšana ir ārstu ikdiena, mediķi labi zina, kā rīkoties. Paralēles te var vilkt ar Covid-19 pandēmiju, kas vēl pirms nepilna gada, martā, mediķiem bija kas pilnīgi jauns, savukārt tagad uztraukumu ir krietni mazāk.

Dzemdību nama mediķi saprot, ka ikviena paciente, kurai nav nesena apstiprinājuma ar negatīvu Covid-19 testa rezultātu, var būt inficēta. Dienā, kad "Delfi" profesori sazvanīja, lai vienotos par interviju, viņa teica: "Šobrīd mums ir trīs grūtnieces ar Covid-19. Ir slimnīcas, kurās pacientam pēc iespējas neveic nekādas manipulācijas, kamēr nav testa rezultāta, taču ar dzemdētājām tādas iespējas nepastāv, viņas dzemdē – un viss."

Tiesa, mazuļa gaidīšanas laikā ģimenēm ir daudz jautājumu, kas skar bažas par inficēšanos ar Covid-19, proti, kāda varētu būt slimības gaita grūtniecēm, kā norisināsies aprūpe grūtniecības laikā, ja saslims, vai vajadzētu vakcinēties. Pašreizējos stingru ierobežojumu apstākļos no 5. novembra Rīgas Dzemdību nams ļauj ģimenes dzemdībās piedalīties un kopā ar pacienti ģimenes palātā uzturēties vienai pavadošajai personai, taču tai jāuzrāda negatīvs Covid-19 tests. Tā kā tests ir derīgs 48 stundas, arī tas raisa jautājumus. Par to "Delfi plus" izjautāja Daci Rezebergu.

Intervijā žurnālā "Mans mazais" pērnruden izteicāties par valsts pētījuma programmā secināto: 7% grūtnieču "mazliet ievēroja" pandēmijas nosacījumus. Tātad šad tad tomēr ne, bet pie ierobežojumu noteiktās kārtības strikti pieturējās tikai 19 procenti grūtnieču. Cik apzinīgi pret ierobežojumiem šobrīd izturas grūtnieces?

Domāju, ka kopumā cilvēki, kuri ir atbildīgi par savu veselību, arvien vairāk tos ievēro. Arī par personālu Dzemdību namā varu teikt – kad esi tiešām saskāries ar to, ka saslimst kāds līdzās vai ģimenē, tad pārdomā: "Es arī esmu viena no personām, kas var saslimt." Kamēr "kaut kur kāds slimo", tas neaiziet līdz cilvēka apziņai un uzvedība nemainās. Ja Dzemdību namā kādreiz vēl dzēra kafiju kopā, tad šobrīd vairs nedzer. Bez maskām cilvēki vairs nekontaktējas. Taču tas prasa laiku, lai uzvedības maiņa būtu kā ikdienas norma.