Tiesa izbeidz 'Rīgas laika' tiesiskās aizsardzības procesa lietu

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa 3. septembrī izbeigusi žurnāla "Rīgas Laiks" izdevēja, 1995. gadā Uzņēmumu reģistrā (UR) reģistrētās SIA "Rīgas laiks" tiesiskās aizsardzības procesa lietu.

Kā liecina Latvijas tiesu sistēmā, kā arī Maksātnespējas reģistrā pieejamā informācija, lieta izbeigta, jo tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu nav atbalstījis Maksātnespējas likuma 42. panta trešajā daļā noteiktais kreditoru vairākums.

Šīs likuma normas pirmais punkts noteic, ka tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns ir saskaņots, ja to atbalsta nodrošināto kreditoru grupā – tie nodrošinātie kreditori, kuru galvenie prasījumi kopumā veido divas trešdaļas no kopējās nodrošināto kreditoru galveno prasījumu summas, ar parakstu apliecinot savu piekrišanu, bet otrais punkts paredz, ka tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns ir saskaņots, ja to nenodrošināto kreditoru grupā atbalsta tie nenodrošinātie kreditori, kuru galvenie prasījumi kopumā veido vairāk nekā pusi no kopējās nenodrošināto kreditoru galveno prasījumu summas, ar parakstu apliecinot savu piekrišanu.

"Delfi" jau rakstīja, ka "Rīgas laiks" jūnija beigās lūdza tiesisko aizsardzību.

Pieteikums tiesā tika saņemts 26. jūnijā un nodots izskatīšanai tiesnesim Imantam Dzenim.

Lēmums par lietas izbeigšanu pieņemts un stājies spēkā 3. septembrī.

Pēc UR apkalpojošās firmas "Lursoft" datiem, 2018. gadā "Rīgas laiks" apgrozīja 173 378 eiro, bet gadu tas noslēdza ar 28 162 eiro zaudējumiem.

Pēc "Lursoft" datiem uzņēmumam 26. augustā bijis 20 021 eiro nodokļu parāds.

Jūnija izskaņā uzņēmumam bija 16 549 eiro nodokļu parāds.

Uzņēmums līdzīgās daļās pieder filozofiem Uldim Tīronam un Arnim Rītupam, kuri ir arī uzņēmuma valdē.

"Rīgas laiks" izdošanai un atsevišķām publikācijām tiek piešķirts arī Valsts kultūrkapitāla fonda atbalsts, piemēram, 2017. gadā tie bija 35 000 eiro, un arī 15 000 eiro žurnāla izdošanai krievu valodā.

Žurnāls sabiedrībā tiek uztverts kā žurnāls intelektuāļiem, tajā publicējas daudzi pazīstami filozofi, rakstnieki, teologi un citi.