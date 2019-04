Tiesa neapmierina Gobzema noraidījumu Rozenbergam

Tiesa pirmdien neapmierināja noraidījumu, kuru Saeimas deputāts Aldis Gobzems administratīvajā lietā par viņa izslēgšanu no advokatūras bija pieteicis Latvijas Zvērinātu advokātu padomes (LZAP) vadītājam Jānim Rozenbergam.

Pilns nolēmuma teksts būs pieejams 10. aprīlī. Tiesas lēmums nav pārsūdzams.

Pamatojot savu pieteikumu par noraidījumu Rozenbergam, Gobzems paskaidroja, ka Rozenbergs savulaik pārstāvējis vai joprojām pārstāv nelaiķa Mārtiņa Bunkus ģimeni. Turklāt liela daļa no jautājumiem par viņa izslēgšanu no advokatūras esot saistīti tieši ar Bunkus ģimenes iesniegtajām sūdzībām. Līdz ar to Gobzems norādīja, ka viņam kā pieteicējam ir pamats uzskatīt, ka konkrētajā situācijā Rozenbergam varētu būt problēmas nodalīt Bunkus ģimenes aizsardzību no neitrāla iestādes pārstāvja pozīcijas paušanas.

Saeimas deputāts arī norādīja, ka advokāts Rozenbergs ir interešu konfliktā, ko, viņaprāt, pierāda fakts, ka Rozenbergs nav piedalījies lēmumā par Gobzema izslēgšanu. Tāpēc Gobzems pieteica noraidījumu Rozenbergam, lūdzot tiesu nomainīt personu, kas piedalās lietas iztiesāšanā iestādes pusē.

Savukārt Rozenbergs skaidroja, ka starp viņa klientiem nudien ir Bunkus ģimene, taču vienlaikus viņš uzsvēra, ka likums paredz, ka advokātu nedrīkst identificēt ar viņa klientiem. Rozenberga ieskatā nav jāuzskata, ka viņš ir neobjektīvs. "Ja man pašam būtu privāts strīds ar Gobzemu, es visticamāk uz šo tiesu nemaz nenāktu," pauda Rozenbergs.

Skaidrojot, kāpēc viņš nav piedalījies LZAP lēmumā par Gobzema izslēgšanu no advokatūras, Rozenbergs norādīja, ka viņš paredzējis, ka Gobzemam par lēmuma pieņemšanu būtu iebildumi, tāpēc viņš atstatījies no tā, lai "būtu drošajā pusē, ka es nekādi neesmu pārkāpis interešu konfliktu", un līdz ar to arī atņemtu Gobzemam iespēju uz to norādīt.

Tāpēc Advokātu padome pieņēmusi lēmumu bez viņa dalības, un, viņaprāt, viņš var tiesā atbildēt par lēmuma un procedūras pareizību. Turklāt advokāts arī vērsa uzmanību uz faktu, ka disciplinārās atbildības procesā sūdzību iesniedzēji nav uzskatāmi par prasītājiem, bet gan ir tikai ziņu avots. Disciplinārlietas procesā viņi nepiedalās, bet padome lēmumu pieņem advokatūras interesēs, nevis iesniedzēju interesēs, skaidroja advokāts.

Gobzems gan nebija mierā ar Rozenberga pretargumentiem, paužot, ka, ja advokātu nekad nevar identificēt ar klientu, tad advokāts nevar nonākt nevienā interešu konfliktā. Gobzems bija pārliecināts, ka var būt interešu konflikts, neidentificējot advokātu ar klientu. Viņš uzsvēra, ka Rozenbergam bijušas mantiskas rakstura attiecības ar Bunkus ģimeni. Tas, savukārt, viņam rada šaubas. Pārkāpumu konstatēšanas gadījumā, Rozenbergam varētu būt problēmas pārkāpumu esamību atzīt, pauda deputāts.

Sākot lietas izskatīšanu, Gobzems tiesu lūdza arī nopratināt konkrētus lieciniekus, proti, visu padomes Disciplinārlietu komisiju. Gobzems skaidroja, ka advokatūra ir "noslēgta vide, kurā visi par visiem visu zina", un viņš ir informēts par notikumiem saistībā ar lēmuma par viņa izsniegšanu pieņemšanu. Gobzems pauda pārliecību, ka reālajā dzīvē lēmums ir pieņemts ar atpakaļejošu datumus, un šis lēmums bijis pieskaņots viņa politiskajām aktivitātēm, proti, izvirzīšanai premjera amatā.

Gobzems uzskata, ka 2018. gada 13. novembrī nav notikusi padomes Disciplinārlietu komisijas sēde un lēmums šajā dienā netika pieņemts. Deputāts pauda pārliecību, ka par to ir gatavi liecināt Disciplinārlietu komisijas locekļi.

Vēl Gobzems norādīja, ka attiecīgi no tiesas lēmuma par liecinieku nopratināšanu būs atkarīgs, vai tiesai lūgs pēc mobilo tālruņu datiem noskaidrot, vai personas, proti, Disciplinārlietu komisijas locekļi ir atradušies konkrētajā vietā, lēmuma par izslēgšanu no advokatūras laikā.

Attiecībā uz Gobzema pieteikto lūgumu par liecinieku nopratināšanu, Rozenbergs lūdza tiesu to noraidīt. Advokāts paskaidroja, ka nav strīda par to, ka lēmums ir pieņemts. Viņaprāt, skaidrojumu par lēmuma pieņemšanu, parakstīšanu un iesniegšanu daļēji varēs sniegt, kā arī nākamajā tiesas sēdē gatavs piedalīties arī padomes Disciplinārlietu komisijas vadītājs Lauris Liepa.

Tiesa jautājumu par liecinieku uzaicināšanu lēma atstāt atklātu. Lietu sāka skatīt pēc būtības.

Jau ziņots, ka Gobzems no advokatūras tika izslēgts pēc savā trešā disciplinārpārkāpuma pēdējo deviņu gadu laikā, bija skaidrots paziņojumā, ko izplatījusi LZAP un parakstījis tās priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, Disciplinārlietu komisijas vadītājs Lauris Liepa, kā arī viņa vietnieks Jānis Lapsa.

Gobzema izslēgšana no advokatūras tika pamatota ar Ētikas kodeksa, likuma "Par tiesu varu" un vairāku Advokatūras likuma normu pārkāpumu dēļ.

Paziņojumā norādīts, ka "advokātam bija jāapzinās, ka tā publiskie izteikumi nepaliks nepamanīti un to vērtējums no ētiskās perspektīvas bija neizbēgams". LZAP paziņojumā arī uzsvēra, ka Gobzems ir publiski izteicies par lēmumu izslēgt viņu no advokatūras un savos sociālajos tīklos izplatījis informāciju, kas neatbilst patiesībai.

Tāpat LZAP norādīja, ka nevienam advokātam nav tiesību publiski izklāstīt, kādas personas apmeklē advokātu biroju, kurā advokāts ir praktizējis. Ikviens klients ir tiesīgs paļauties, ka juridiskās palīdzības saturs un pat fakts, ka tas vērsies pēc palīdzības advokātu birojā, paliks noslēpumā. Šādas ziņas advokāts nesniedz pat pēc izmeklētāju vai tiesas pieprasījuma.

Komentējot Gobzema apgalvojumu, ka viņš no advokatūras izslēgts saistībā ar viņa lomu valdības veidošanas procesā, LZAP uzsvēra, ka šādam apgalvojumam neesot pamata, jo "tieši pēc Gobzema vairākkārtējiem lūgumiem, gan padome, gan disciplinārlietu komisija bija spiesta atlikt lēmumu par lietas ierosināšanu un izskatīšanu". Lēmums tika pieņemts un apstiprināts likumā noteiktajā trīs mēnešu laikā, skaidroja LZAP.