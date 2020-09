Tieslietu padomē ievēlēta Rīgas apgabaltiesas tiesnese Ilze Celmiņa

Trešdien Tieslietu padomes velēšanās par padomes locekli tika ievēlēta Rīgas apgabaltiesas tiesnese Ilze Celmiņa, informēja Augstākā tiesa.

Trešdien norisinājās Tieslietu padomes velēšanās, lai ievēlētu otro padomes locekli. Balsojumā piedalījās divi kandidāti, kuri bija saņēmusi lielāko balsu skaitu.

Lielāko balsu skaitu ieguva Rīgas apgabaltiesas tiesnese Ilze Celmiņa un viņa tika ievēlēta par padomes locekli.

Apgabaltiesu pārstāvji bija jāpārvēl, jo iepriekšējie Tieslietu padomes locekļi Dzintra Balta tika ievēlēta par senatori Augstākajā tiesā, bet Juris Stukāns tika iecelts par ģenerālprokuroru.

Iepriekš par Tieslietu padomes locekli no apgabaltiesu tiesnešu vidus Tiesnešu neklātienes konferencē tika ievēlēts Zemgales apgabaltiesas tiesnesis, Latvijas tiesnešu biedrības prezidents Juris Siliņš.

Tieslietu padomes sastāvā ir septiņi vēlēti locekļi - Augstākās tiesas plēnuma ievēlēts tiesnesis un seši Tiesnešu konferences ievēlēti tiesneši - viens no zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu vidus, trīs no rajona (pilsētu) tiesu tiesnešu vidus, divi no apgabaltiesu tiesnešu vidus.

Pavisam uz divām Tieslietu padomes locekļa amata vietām kandidēja četri apgabaltiesu tiesneši. Par ievēlētu uzskatāms kandidāts, kurš saņēmis klātesošo tiesnešu balsu vairākumu.

Vēlēta Tieslietu padomes locekļa pilnvaru termiņš ir četri gadi. Tieslietu padomes locekli var ievēlēt atkārtoti, bet ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas. Vēlēta Tieslietu padomes locekļa statuss nav savienojams ar Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekļa, Disciplinārkolēģijas locekļa, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļa vai Tiesnešu ētikas komisijas locekļa pienākumu pildīšanu.