Tiesu sistēmai jābūt brīvai no politiska spiediena, pauž Osinovska advokāte

Tiesu varai Latvijā ir jābūt neatkarīgai un tā nedrīkst tikt izmantota politiskā kapitāla vairošanai, kā tas diemžēl ir vērojams patlaban – pēc tam, kad Vidzemes rajona tiesa attaisnoja Igaunijas uzņēmēju Oļegu Osinovski un VAS "Latvijas Dzelzceļš" bijušo vadītāju Uģi Magoni, uzskata Osinovska advokāte Jeļena Kvjatkovska.

Ir nepieņemami, ka bijušais Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) darbinieks, tagadējais Saeimas deputāts Juris Jurašs (JKP) savu toreiz pavirši veikto darbu joprojām mēģina nomaskēt ar runām par "ietekmīgu vīru" interesēm, paziņojumā presei norādījusi Kvjatkovska.

Viņa atzīmējusi, ka visus piecus gadus šajā lietā ir līdzās pastāvējušas divas kardināli atšķirīgas realitātes. Viena, kas jau no paša sākuma izskanēja publiskajā telpā un kuru izplatīja tobrīd uzticību raisoši avoti. Proti, augsta līmeņa valsts uzņēmuma vadītājs ir saņēmis milzīgu kukuli no igauņu uzņēmēja. Bet otra – reālajos izmeklētāju un prokuratūras savāktajos materiālus, kas skaidri atklāja šo iestāžu darba metodes un kvalitāti. Osinovskis nav darījis neko pretlikumīgu. 500 000 eiro nodošanas iemesli un apstākļi ir pavisam citi. Proti, Osinovskis bija gatavs maksāt komisijas maksu, lai glābtu "iestrēgušu" 40 miljonu eiro līgumu ar pasūtītājiem Krievijā un šim nolūkam vēlējās izmantot Magoņa privātās attiecības un kontaktus Krievijā. Nauda ir absolūti legāla ar izsekojamu izcelsmi.

"Un visa tiesas gaita pierādīja, ka pirmā versija ir izgudrota kādā kabinetā un tai nav nekādas saistības ar patiesajiem notikumiem. Taču visu laiku ir bijusi sajūta, ka apsūdzības uzturētāji jau apriori pieturas tikai pie šīs versijas, taču tā nav pierādīta ne ar kādiem pārliecinošiem faktiem," uzsvērusi advokāte.

Advokātes ieskatā satraucošs ir fakts, ka Saeimas deputāts Juris Jurašs (JKP) savas toreizējās rīcības un paviršības piesegšanai, kā arī attaisnojumiem par apsūdzībām kriminālprocesā par valsts noslēpuma apzinātu izpaušanu izmanto tagadējo statusu un politisko partiju, kuras biedrs viņš ir. Līdz ar to rodas pamatots jautājums, vai Tieslietu ministrija un viņa partijas biedrs, ministrs Jānis Bordāns spēs saglabāt neitralitāti un gadījumā, ja Vidzemes rajona tiesas spriedums tiks pārsūdzēts, augstāka līmeņa tiesām būs iespēja pieņemt neatkarīgus, pierādījumos un faktos balstītus lēmumus.

Viņa atgādina, ka Jurašam ir uzrādīta apsūdzība par to, ka viņš izpaudis klasificētu informāciju par viņam it kā piedāvātu kukuli, lai Magoņa un Osinovska lieta tiktu pārkvalificēta no kukuļdošanas uz tirgošanos ar ietekmi. Vēlāk šī informācija neapstiprinājās.

"Mēs patiešām ceram, ka Magoņa lieta nekļūs par ieroci, ar ko tiek piesegtas viena politiķa personiskās paviršības un glābta āda, lai izvairītos no soda citā kriminālprocesā," norāda Kvjatkovska.

Kā vēstīts, Vidzemes rajona tiesa Limbažos ceturtdien attaisnoja par kukuļošanu apsūdzēto Magoni un Osinovski.

Tiesas lēmumu var pārsūdzēt Vidzemes apgabaltiesā.