Tirgus, koncerti, radošās darbnīcas – Rīgā svin Miķeļdienu

Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja pasākuma "Miķeļdienas tirgus" laikā sestdien, 24. septembrī, tiks atļauta transportlīdzekļu novietošana uz Brīvības gatves brauktuves nomales, posmā un virzienā no tilta pār Juglas kanālu līdz Latvijas Etnogrāfiskajam brīvdabas muzejam.

Tāpat transportlīdzekļu novietošana tiks atļauta Brīvības gatvē, posmā no autobusa pieturvietas "Brīvdabas muzejs" (virzienā uz centru) līdz tiltam pār Juglas kanālu.

Nedēļas nogalē saistībā ar Miķeļdienas gadatirgu gaidāmi arī satiksmes ierobežojumi. No piektdienas, 23. septembra, pulksten 6 līdz svētdienas, 25. septembra, 6 tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Doma laukumā, Herdera laukumā, Pils ielas posmā no Miesnieku ielas līdz Doma laukumam, kā arī Jēkaba ielas posmā no Doma laukuma līdz Mazajai Pils ielai.

Tāpat minētajās vietās no sestdienas pulksten 6 līdz 20 tiks slēgta transportlīdzekļu, tajā skaitā velorikšu, elektromobiļu un zirgu pajūgu, satiksme.

Sestdien pulksten 6 līdz 8.30 un no pulksten 17 līdz 20 minētajās vietās varēs iebraukt, apstāties un stāvēt tikai pasākuma dalībnieku transportlīdzekļi, kuriem būs izsniegtas speciālās atļaujas.

Valsts policija, sadarbībā ar Rīgas pašvaldības policiju, kontrolēs satiksmes noteikumu ievērošanu minētajās vietās un laikos, ka arī nodrošinās ceļu satiksmes drošību un sabiedrisko kārtību. Par pasākuma norisi atbildīga ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība.

Kā vēstīts, nedēļas izskaņā par godu Miķeļdienas ražas svētkiem rīdzinieki un pilsētas viesi Doma laukumā tiek aicināti apmeklēt tradicionālo Miķeļdienas gadatirgu, svētdien, 25. septembrī, svinēt Miķeļdienas ābolu svētkus Ziemeļblāzmas pils parkā, bet 29. septembrī – piedalīties Kultūras un atpūtas centrā "Imanta" radošajā darbnīcā.

Miķeļdienas gadatirgus laikā Doma laukumā no pulksten 9 līdz 17 ikviens varēs iegādāties rudens ražas veltes un lietišķās mākslas meistaru darinājumus – Latvijas laukos augušos ķirbjus un dārzeņus, grozus ar āboliem un bumbieriem.

Saimnieces piedāvāšot pašu gatavotus ievārījumus, sierus, pašceptu maizi un piparkūkas. Būs arī iespēja baudīt un nopirkt medu, gaļas kūpinājumus un gardas zivis, jo Miķeļi iekrīt ražas laikā, tādēļ mielasta galds šai dienā vienmēr bijis ēdienu pārpilns. Amatnieki būšot sagādājuši adījumus, etnogrāfiskus un mūsdienīgus lina izstrādājumus, keramiku, rotas, koka darinājumus un daudz ko citu.

No pulksten 10 līdz 16 apmeklētājiem sarūpēta kultūras programma, ko vadīs "Miķeļdienas gadatirgus" saimnieki – Zane Vaļicka un Arturs Dīcis. Muzicēs folkloras kopa "Laiksne", pūtēju orķestris "Fanfara", orķestris "Rīga", pūtēju kvintets "Acumirklis", dziedās Rīgas lībiešu dziesmu ansamblis "Līvlist", bet ar deju priekšnesumiem uzstāsies un skatītājus priecēs bērnu deju kolektīvs "Teiksmiņa", bērnu un jauniešu deju ansamblis "Dancītis", vidējās paaudzes deju kolektīvs "Sidrabi", deju kopa "Marmale" un tautas deju ansamblis "Liesma". Programmu noslēgs muzikālā apvienība "Ballīšu kvartāls".

Savukārt svētdien, 25. septembrī, no pulksten 12 līdz 18 ikviens tiek aicināts svinēt Miķeļdienas ābolu svētkus Ziemeļblāzmas pils parkā. Svinētājus priecēs amatierkolektīvu uzstāšanās, profesionālu mūziķu koncerti, radošās darbnīcas, ābolu degustācijas, dažādas atrakcijas un jautras izklaides par un ap āboliem.

Pasākumā piedalīsies deju kolektīvi "Bitīte", "Ziemeļblāzma" un "Auda", kā arī bērnu vokālie ansambļi "Momo" un "Poppy", grupa "Santehniķi", Juris Kaukulis, Džonijs Salamanders un postfolkloras grupa "Rikši". Par lielisku noskaņu visas dienas garumā rūpēsies Dailes teātra aktieris Imants Strads.

Turpretim 29. septembrī no pulksten 17 Rīgas Kultūras un atpūtas centrā "Imanta" notiks radošas Miķeļdienas svinības. Kopā ar mākslinieci Ināru Gauju interesenti tiek aicināti radošā darbnīcā veidot savu rudens prieka grozu. Plānots, ka tā būs telpiska kolāža, kurā apvienotas seno amatnieku prasmes, materiālu otrreizēja izmantošana un katra dalībnieka radošā doma. Dalība darbnīcā ir ar iepriekšēju pieteikšanos, rakstot uz epastu imanta@riga.lv vai zvanot pa tālruni 67181937.