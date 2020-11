'Tīrīga' vērsusies Eiropas Cilvēktiesību tiesā

Lūdzot tiesības uz taisnīgu tiesu, AS "Tīrīga" ir vērsusies Eiropas Cilvēktiesību tiesā (ECT). Sūdzība iesniegta par Konkurences likuma normu, kas "Tīrīgai" liedz iespēju apstrīdēt Konkurences padomes lēmumu, portālu "Delfi" informēja kompānijas pārstāve Zane Auziņa.

AS "Tīrīga" ir vērsusies ECT ar sūdzību par Konkurences likuma 30. panta trešās daļas neatbilstību Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6. pantam – ikviena subjekta tiesībām uz taisnīgu tiesu.

Sūdzība ir iesniegta par tiesību normu, kas AS "Tīrīga" liedz iespēju apstrīdēt Konkurences padomes lēmumu un nav vērsts ne pret Rīgas pilsētas pašvaldību, ne SIA "Getliņi EKO". Sūdzība tiesā ir iesniegta bez prasībām uz finansiālām kompensācijām vai zaudējumu atlīdzināšanu.

ECT iesniegtās sūdzības priekšmets ir "Tīrīgas" tiesību uz taisnīgu tiesu aizskārums, kas ir noticis saistībā ar Konkurences padomes 2019. gada 9. septembra lēmumu par pagaidu noregulējumu, ar kuru Rīgas pilsētas pašvaldībai un SIA "Getliņi EKO" noteikts pienākums nekavējoties apturēt 2019. gada 14. jūnijā Rīgas pilsētas pašvaldības, SIA "Getliņi EKO" un AS "Tīrīga" noslēgtā koncesijas līguma izpildi no noslēgšanas brīža daļā, kas skar nešķiroto un dalīto sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu.

ECT tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6. pants nosaka ikviena subjekta tiesības uz taisnīgu tiesu. Savukārt Konkurences likuma 30. panta trešajā daļā minēts, ka Konkurences padomes lēmumu par pagaidu noregulējumu administratīvajā apgabaltiesā var pārsūdzēt tikai procesa dalībnieks, attiecībā uz kuru izdots pagaidu noregulējums.

Uzņēmumā skaidroja, ka minētajā Konkurences padomes lietā šāds procesa dalībnieks ir Rīgas dome un SIA "Getliņi EKO", bet "Tīrīga", kuras darbību tiešā veidā ietekmē Konkurences padomes pieņemtais lēmums, formāli nav uzskatāms par šādu dalībnieku. Šī Konkurences lika norma nesamērīgi ierobežo "Tīrīgas" tiesības uz taisnīgu tiesu, liedzot iespēju pārsūdzēt Konkurences padomes pieņemto lēmumu, kaut arī nedz koncesijas līguma dalībniekiem, nedz Administratīvajai apgabaltiesai, nedz Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentam, nedz Konkurences padomei, kura ir pieņēmusi lēmumu, nav bijis strīds un viņi ir atzinuši, ka lēmums skar AS "Tīrīgas" intereses un tā ir atzīstama par trešo personu lietā.

Šādos apstākļos "Tīrīga" būtu jābūt tiesībām pārsūdzēt tiesā Konkurences padomes lēmumu, kuru tā uzskata par nepamatotu.

AS "Tīrīga" akcentē, ka sūdzības priekšmets ir kompānijas tiesību uz taisnīgu tiesu aizskārums un finansiālas prasības no AS "Tīrīga" puses nav pieteiktas.

Kompānija arī vērš uzmanību, ka tā ir veikusi visas nepieciešamās darbības, lai izpildītu koncesijas līgumā uzņemtās saistības. Tomēr, ņemot vērā Konkurences padomes lēmumu par līguma apturēšanu, lai novērstu turpmākus zaudējumus, AS "Tīrīga" ir apturējusi ieguldījumu veikšanu. "Tīrīga" arī uzsver, ka ir gatava pildīt ar koncesijas līgumu uzņemtās saistības un nav no šī līguma atkāpusies.

Portāls "Delfi" jau ziņoja, ka pērn atkritumu poligona "Getliņi" apsaimniekotājs SIA "Getliņi EKO" noslēdza Rīgas pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas publiskās-privātās partnerības procedūru un par konkursa uzvarētāju atzina "CREB Rīga".

"CREB Rīga" apvienojušies divi sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzēji SIA "Clean R" un SIA "Eco Baltia vide".

Savukārt Konkurences padome par iespējamu Eiropas Savienības dibināšanas līguma pārkāpumu pagājušā gada jūlija beigās ierosināja pret Rīgas domi un "Getliņi EKO" pārkāpuma lietu.

2018. gada jūlija beigās "Getliņi EKO" izsludināja konkursu, lai atrastu privāto partneri Rīgas pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanai publiskai-privātai partnerībai. Projekta izpildes laikā, kas ir 20 gadi no līguma spēkā stāšanās dienas, plānotais finansējums investīcijās ir 507,6 miljoni eiro.