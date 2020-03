Top pulcēšanās ierobežojumi brīvā dabā; gatavi apsvērt atalgojuma samazināšanu valsts pārvaldē (18:00)

Ceturtdien, 26. martā, Ministru kabineta sēdē nolemts atbalstīt visu nozaru uzņēmumus, kuri cietuši Covid-19 pandēmijas dēļ, kā arī apsvērta iespēja jau tuvākajā laikā ieviest stingrus pulcēšanās ierobežojumus brīvā dabā, ne tikai telpās. Situācijai attīstoties strauji un dinamiski, valdības būtu gatava apsvērt arī izdevumu un atalgojuma samazināšanu arī valsts pārvaldē laikā, kad privātajā sektorā darbinieki tiek atbrīvoti no darba, ir dīkstāvē, vai saņems mazākas algas.

Ceturtdien valdība pulcējās uz ārkārtas sēdi, lai lemtu par dažādiem būtiskiem jautājumiem Covid-19 izplatības seku novēršanai un pārvarēšanai.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) kā svarīgākos valdības lēmumus ceturtdien raksturoja 8 miljonu eiro piešķiršanu piemaksām mediķiem, kuri atrodas cīņas pret Covid-19 izplatību frontes pirmajās rindās. "Paldies tiešām mediķiem. Piemaksa būs līdz pat 50% no algas," sacīja Kariņš.

Otrs būtiskais valdības lēmums ir dīkstāves reglamenta papildināšana, šodien ar jaunajiem noteikumiem paplašinot iespējas krīzes skarto uzņēmumu darbiniekiem saņemt dīkstāves pabalstus.

Ja iepriekš valdība, lai uzsāktu šo programmu, bija definējusi konkrētas nozares, kuras tieši skāruši Covid-19 izplatības dēļ pieņemtie valdības lēmumi, tad tagad tas tiek attiecināts uz visām nozarēm, proti, jebkurš uzņēmums, kuram ir 30% apgrozījuma kritums salīdzinājumā ar pērnā gada martu un kurš atbilst visiem Valsts ieņēmumu dienesta (VID) kritērijiem, tajā skaitā – godīga nodokļu maksāšana, var pieteikties uz šo dīkstāves reglamentu, paskaidroja valdības vadītājs. To VID tieši izmaksās uzņēmuma darbiniekiem.

Papildus nolemts arī, ka uzņēmumiem, kam ir lieli ieguldījumi, tie ir eksportētāji, vai ar augstas pievienotās vērtības produktiem, šie kritēriji attieksies jau gadījumā, ja apgrozījuma kritums ir jau 20%.

Kariņš pastāstīja, ka valdība arī uzklausījusi epidemiologu viedokli par situāciju ar Covid-19 izplatību Latvijā un ieteikumus sašaurināt cilvēku pulcēšanās iespējas brīvā dabā. Līdz ar to Veselības ministrija tagad strādā pie šādiem noteikumiem, sacīja Kariņš, atkārtoti uzsverot, ka visiem cilvēkiem ir svarīgi publiskajā telpā ievērot divu metru attālumu no citiem cilvēkiem.

"Mēs Covid-19 pārvarēsim, ja visi strādājam kopā un ievērojam elementāras fiziskas distancēšanās prasības. Sargājam sevi, bet arī savus mīļos un tuvos," atkārtoti uzsvēra Ministru prezidents. Kariņš atzina, ka mūsu valsts pieeja ir bijusi preventīva vīrusa izplatības ierobežošanā un tā līdz šim ir strādājusi.

Distance arī dabā



Veselības ministre Ilze Viņķele (AP) preses konferencē pēc Ministru kabineta sēdes atzina, ka, tā kā Latvijā sākusies slimības vietējā transmisija, uzmanīgiem jābūt pilnīgi visiem iedzīvotājiem. Ministre iesaka brīvdienu atpūtai svaigā gaisā izvēlēties vietas, kur pulcējas mazāk cilvēki.

"Latvija ir pietiekami liela, un dabu baudīt bez pūļiem ir iespējams," sacīja ministre, uzsverot, ka šis aicinājums ir ļoti nopietns, un paredzams, ka nākamnedēļ valdība papildinās rīkojumu par ārkārtējo situāciju ar jauniem ierobežojumiem.

Patlaban tiek vērtēta Vācijas, Igaunijas un citu valstu pieredze, kur jau ierobežota cilvēku drūzmēšanās arī ārpus telpām – parkos, pludmalēs, nosakot, ka var pulcēties ne vairāk kā divi cilvēki, izņemot ģimenes locekļus. "Izvērtējot to pieredzi, piedāvāsim valdībai apstiprināšanai papildu ierobežojumus,"sacīja Viņķele, piebilstot, ka nepieciešamības gadījumā valdība gatava to darīt arī brīvdienās. "Apliecinu, ka kavēšanās ar papildu ierobežojumiem, lai nodrošinātu sabiedrības veselību, nebūs," sacīja ministre.

Ar ļoti lielu varbūtību ierobežojumi tiks ieviesti nākamnedēļ, atzina ministre. "Sazināsimies ar kolēģiem, lai uzzinātu, kā to nodrošina un kontrolē. Mans aicinājums sabiedrībai ir sākt trenēties jau šajās brīvdienās, jo ierobežojumi pulcēties parkos, jūrmalā, dabas parkos būs. Tas attiecināms uz āru, jo laiks kļūst siltāks, cilvēki ievēro apzinīgi distanci veikalos, bet ārā, baudot sauli, piemirst, ka distance jāietur arī atrodoties ārpus telpām," skaidro ministre.

Valdības izdevumu pārskatīšana



Savukārt, Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV), atbildot uz portāla "Delfi" jautājumu, vai laikā, kad privātajā sektorā cilvēki tiek atlaisti no darba un algas samazinātas, tiek apsvērta iespēja samazināt valsts pārvaldes izdevumus, atalgojumu vai piemaksas, sacīja, ka jautājums par valsts pārvaldes darbiniekiem nav vēl apspriests. "Protams, mēs skatāmies uz situāciju dinamikā. Par atbalstu uzņēmējdarbībai mēs pagājušā nedēļā lēmām par tieši skartajām nozarēm, bet šodien jau ir jauni kritēriji, kas attiecas uz visiem uzņēmumiem. Mēs strādājam milzīgā dinamikā, un, ja tas būs nepieciešams, mēs skatīsimies," valdības darba loģiku krīzes situācijā skaidroja Kariņš.

Finanšu ministrs Jānis Reirs (JV) preses konferencē pastāstīja, ka valdība pieņēmusi apropriāciju pārdali, kas skar komandējumu izdevumus valsts pārvaldē – visām centrālajām iestādēm un neatkarīgajām institūcijām tiek samazināti komandējumu izdevumi, jo objektīvi šādu izdevumu patlaban nav, un visi šie līdzekļi novirzīti izdevumiem neparedzētiem gadījumiem, lai nodrošinātu veselības aprūpei nepieciešamo finansējumu.

Šī ir jau otrā Ministru kabineta sēde ārkārtējās situācijas laikā, kas tiek rīkota attālināti, jo kopš sestdienas, 21. marta, deviņiem valdības locekļiem noteikta pašizolācija līdz 30. martam, jo 16. martā viņi atradušies kopīgā sanāksmē ar Saeimas deputātu Artusu Kaimiņu, kuram apstiprināta saslimšana ar Covid-19.

Taču šī ir pirmā Ministru kabineta sēde, kas notiek laikā, kad Latvijā Covid-19 epidēmijā sācies otrais posms jeb slimības vietējā transmisija, par ko trešdien, 25. martā, paziņoja Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC).

Ceturtdien valdības attālinātā formātā notiekošās ārkārtas sēdes darba kārtības slēgtajā daļā tika skatīts likumprojekts "Grozījums Solidaritātes nodokļa likumā", protokollēmuma projekts "Par emisijas kvotu nodošanas termiņa pagarināšanu Latvijas gaisa kuģa operatoriem Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas ietvaros", rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"".

Valdība arī izskatīja rīkojuma projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"", rīkojuma projektu "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" un noteikumu projektu "Noteikumi par Covid-19 krīzē skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem".

Jau ziņots, ka trešdien Finanšu ministrija (FM) vēstīja, ka ceturtdien valdība lems par iespēju pieteikties īpašajiem krīzes skarto nozaru pasākumiem arī tiem uzņēmumiem, kas atbildīs noteiktiem kritērijiem neatkarīgi no pārstāvētās nozares. Tas nolemts trešdien notikušajā vadības grupas sanāksmē uzņēmējdarbības un nodarbināto atbalstam.

Tajā izstrādāti priekšlikumi nākamā līmeņa atbalsta pasākumiem Covid-19 ietekmes mazināšanai, tai skaitā iespēja pieteikties īpašajiem krīzes skarto nozaru pasākumiem arī tiem uzņēmumiem, kas atbildīs noteiktiem kritērijiem neatkarīgi no pārstāvētās nozares.

"Sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK) un Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameru (LTRK) esam panākuši vienošanos par universālu kritēriju, pie kura pārējās nozares var pretendēt uz atbalsta pasākumiem krīzes seku mazināšanai. Tas ir apgrozījuma kritums par 30%. Grupas dalībnieki arī vienojušies, ka būs īpaši atbalstāmi uzņēmumi, kam valsts atbalsta pasākumi būs pieejami, ja apgrozījums Covid-19 seku dēļ krities par 20%. Tie ir eksportējoši uzņēmumi, uzņēmumi ar augstu produktivitāti un augstu atalgojumu darbiniekiem un uzņēmumi, kuri veikuši nozīmīgus ilgtermiņa ieguldījumus pamatlīdzekļos. Būs jāatbilst vismaz vienam no šiem kritērijiem," informēja finanšu ministrs Jānis Reirs (JV).

Finanšu ministrs arī norādīja: "Vadības grupa turpina analizēt strauji mainīgo situāciju un diskutē par citiem jauniem atbalsta pasākumiem, lai palīdzētu ekonomiskajai videi pārvarēt vīrusa radītās ekonomiskās sekas."

Līdz šim Ministru kabineta apstiprinātais atbalsta mehānisms attiecas uz kopumā 40 nozarēm, kurās darba devējiem saistībā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija.

Jau ziņots, ka pēdējā diennaktī veikti 817 izmeklējumi personām ar aizdomām par saslimšanu ar Covid-19, bet saslimšana apstiprināta 23 cilvēkiem, informēja SPKC. Latvijā tagad kopumā apstiprināti 244 saslimšanas gadījumi.

Ar trešdienu, 25. martu, Latvija pārgāja no pirmā Covid-19 epidēmijas attīstības posma, kuru raksturo no ārvalstīm ievesti infekcijas gadījumi vai izsekojami sekundāri infekcijas gadījumi, uz otro posmu, kad jaunais koronovīruss izplatās sabiedrībā ar neizsekojamu transmisiju. Tas nozīmē, ka inficēšanās risks ar Covid-19 infekciju sabiedrībā pieaudzis, pieaugot profilakses pasākumu nozīmei, trešdien izplatītā paziņojumā norādīja SPKC.

Līdz šim Latvijā visi saslimšanas gadījumi bija epidemioloģiski izsekojami, tie bija saistīti vai nu ar ceļošanu vai arī saslimušie bija kontaktējušies ar jau zināmajiem Covid-19 slimniekiem vai personām, kuras atgriezušas no ceļojuma, atgādina SPKC Komunikācijas nodaļas vadītāja Ilze Arāja.

Trešdien, 25. martā, SPKC epidemiologi, veicot reģistrēto Covid-19 gadījumu epidemioloģisko izmeklēšanu, konstatējuši, ka pieci saslimušie nevar norādīt, ka bijuši ārzemēs vai viņiem ir bijis kontakts ar apstiprinātu Covid-19 saslimušo vai personu, kura bijusi ārzemēs, līdz ar to nav nosakāma epidemioloģiskā ķēde, kas nozīmē, ka Latvijā tiek konstatēti pirmie Covid-19 gadījumi, kas saistīti ar vietējo jaunā koronavīrusa transmisiju sabiedrībā. Šie reģistrēti saslimšanas gadījumi konstatēti Rīgā.

SPKC epidemiologi atgādina, ka, ievērojot epidemiologu noteiktās rekomendācijas – sociālo distancēšanos, izvairoties no sabiedrisko vietu apmeklējumiem, kur pulcējas liels cilvēku skaits, ievērot vismaz 2 m distanci no pārējiem cilvēkiem un praktizējot rūpīgu roku mazgāšanu – pasargāsim sevi un sabiedrību kopumā, īpaši cilvēkus ar hroniskām saslimšanām un seniorus. Šie pasākumi palīdzēs būtiski ierobežot infekcijas izplatīšanos un novērst strauju saslimstības pieaugumu, līdz ar to pārmērīgu spiedienu uz veselības aprūpes sistēmu, atgādina SPKC un aicina katram pārskatīt savus ikdienas paradumus un apzinīgi mainīt ikdienas gaitas.

Jau ziņots, ka visā Latvijā saistībā ar Covid-19 izplatīšanos 12. martā izsludināta ārkārtējā situācija, kas būs spēkā līdz 14. aprīlim.

Pasaules Veselības organizācija (PVO) devusi nosaukumu jaunā koronavīrusa izraisītajai slimībai. Tā nodēvēta par Covid-19. Jaunais nosaukums izveidots no vārdiem "korona", "vīruss" un "slimība". Savukārt skaitlis 19 apzīmē gadu, kurā sākās vīrusa uzliesmojums. Pirmās ziņas par vīrusa uzliesmojumu parādījās pērnā gada 31. decembrī.

Atgādinām, ka pats koronavīruss nav nekas jauns – tā ir jau zināma vīrusu grupa, kas atrasta gan dzīvniekiem, gan cilvēkiem. Tomēr pērn rudenī identificētais ir pavisam jauns koronavīrusa paveids – SARS-CoV-2. Covid-19 ir šī vīrusa izraisītā slimība. Iepriekš nopietnus saslimšanas gadījumus izraisījis SARS koronavīruss jeb SARS-CoV, kura rezervuārs dabā ir civetkaķi un, iespējams, sikspārņi, un MERS koronavīruss, kura infekcijas rezervuārs dabā ir vienkupra kamieļi. Covid-19 infekcijas avots (rezervuārs) pagaidām nav zināms.