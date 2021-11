Traucēta vilciena kustība maršrutā Rīga – Jūrmala

Saistībā ar pie sliežu ceļa nokritušu koku posmā Zolitūde-Imanta traucēta vilcienu kustība uz un no Jūrmalas, ir būtiski to kavējumi vilcienu maršrutā, sociālajā medijā "Twitter" raksta AS "Pasažieru vilciens".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vilcienu kustība šobrīd notiek pa atlikušo sliežu ceļu no Torņakalna līdz Priedainei.

Atbildīgie darbinieki strādājot, lai atjaunotu vilciena satiksmi.

Saistībā ar pie sliežu ceļa nokritušu koku posmā Zolitūde-Imanta traucēta vilcienu kustība uz un no Jūrmalas, ir būtiski to kavējumi. Vilcienu kustība notiek pa atlikušo sliežu ceļu no Torņakalna līdz Priedainei. Atbildīgie darbinieki labo kontakttīklu. Paldies par sapratni! pic.twitter.com/TKVyD9Eyhn — "Pasažieru vilciens" (@PVilciens) November 20, 2021

Jau vēstīts, ka sestdienas naktī un agrā rītā rietumu, ziemeļrietumu vēja ātrums brāzmās Latvijā sasniedza 14-19 metrus sekundē (m/s), piekrastē reģistrētas brāzmas līdz 23 m/s.

Aizvadītajā diennaktī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta glābēji saņēma astoņus izsaukumus par vēja nogāztiem kokiem.