Trauksmes cēlēji pērn visbiežāk ziņojuši par korupciju un nodokļu nemaksāšanu

Pērn trauksmes cēlēji par dažādiem pārkāpumiem institūcijās ziņojuši 527 reizes, visbiežāk informējot par iespējamo korupciju, amatpersonu prettiesisku rīcību un izvairīšanos no nodokļu nomaksas, liecina Valsts kancelejas apkopojums.

Latvijā jau trīs gadus darbojas Trauksmes celšanas likums. Šogad plānots uzsākt padziļinātu tā izvērtējumu, lai varētu nonākt pie sistēmas pilnveides, informē Trauksmes cēlēju kontaktpunkta Valsts kancelejā eksperte Inese Kušķe.

Līdzīgi kā citus gadus, arī pērn iedzīvotāji visvairāk vērsušies Valsts ieņēmumu dienestā, kur saņemti 85 iesniegumi, un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, kur saņemti 63 iesniegumi.

Ik gadu pieaug trauksmes cēlēju skaits, kuri vēršas pašvaldībās. Straujākais pieaugums ir Rīgas valstspilsētas pašvaldībā, kur 2021. gadā izveidota vienota kārtība trauksmes celšanai. Tāpat pagājušajā gadā pieaudzis iedzīvotāju skaits, kuri vērsušies Valsts policijā, Ģenerālprokuratūrā, Veselības inspekcijā, Izglītības un zinātnes ministrijā, vēloties celt trauksmi.

Valsts kanceleja atzīst, ka vērojama pozitīva tendence pieaugt atzīto trauksmes cēlēju ziņojumu skaitam – no iesniegtajiem 527 ziņojumiem par likuma būtībai un pazīmēm atbilstošiem atzīti 156 ziņojumi.

Tie nodoti tālākai izskatīšanai pēc būtības. Iesniegumu autoriem ir tiesības uz aizsardzību, ja tiem jācieš no represijām trauksmes celšanas dēļ, atgādina Valsts kanceleja.

Trauksme visbiežāk celta par korupciju, amatpersonu prettiesisku rīcību, rīcību ar publiskiem resursiem, īpaši interešu konfliktu, kā arī par sabiedrības veselību un izvairīšanos no nodokļu samaksas.

Apkopotie dati par trauksmes cēlēju ziņojumu izskatīšanas ietekmē veiktajiem uzlabojumiem 2021. gadā liecina, ka vairākos gadījumos novērsts kaitējums valsts pārvaldībai, kā arī preventīvi novērsti pārkāpumi, uzlabota iestāžu darba organizācija un uzlaboti procesi iestādēs un uzņēmumos, darbinieku darba apstākļi un tiesības, kā arī veicināta labas pārvaldības ievērošana un no apgrozījuma izņemta nederīga pārtika.

Tiesvedību jomā vērojama lielāka aktivitāte nekā iepriekšējā gadā, kā arī lielāka interese par aizsardzības garantijām. 2021. gadā Trauksmes celšanas likums pieminēts 15 tiesu nolēmumos (13 lietās), no kuriem 6 pieņemti civillietās, 8 – administratīvajās lietās un pirmo reizi arī viens krimināllietā.

Minētajā krimināllietā un vienā no administratīvajām lietām parādās līdz šim neizmantotas aizsardzības garantijas – prasība atbrīvot no valsts nodevas un atbrīvošana no juridiskās atbildības.

Pieaudzis ir arī to gadījumu skaits, kad trauksmes cēlēja ziņojumā norādītie fakti pēc pārbaudes neapstiprinājās – 2021. gadā bija 61 šāds gadījums, salīdzinot ar 55 gadījumiem 2020. gadā.

Jau vēstīts, ka Saeima šī gada sākumā apstiprināja izmaiņas Trauksmes celšanas likumā, ietverot vairākas jaunas normas.