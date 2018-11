Trešdaļu no akcijā plaušas pārbaudījušiem cilvēkiem aicina veikt papildu pārbaudes

Akcijas laikā Rīgas Centrālajā dzelzceļa stacijā plaušu veselību pārbaudīja 249 cilvēki, no kuriem trešdaļai bija nepieciešamas padziļinātas pārbaudes un došanās pie ārsta, informēja Hroniskas obstruktīvas plaušu slimības (HOPS) pacientu atbalsta grupas vadītāja Mārīte Sadauska.

Viņa norādīja, ka akcijas laikā cilvēki saņēma bezmaksas plaušu veselības pārbaudes, un 30% šo cilvēku plaušu tilpuma mērījums bija zem vidējās normas jeb 80%, kas ir zemākais slieksnis normālam plaušu tilpumam. Šie cilvēki saņēma ieteikumu doties pie mediķiem uz padziļinātām elpceļu pārbaudēm pie sava ģimenes ārsta vai ārsta speciālista.

Sadauska informēja, ka nedaudz sliktāki plaušu veselības rādītāji bija vīriešiem, kuru vidū 33% plaušu tilpuma mērījums bija zem vidējās normas, sievietēm - 29%.

Sadauska norādīja, ka Latvijā diemžēl HOPS ir ļoti izplatīta, bet maz zināma slimība, cilvēki to neatpazīst un neārstē. "Cilvēki domā - tas man smēķētāju klepus, tā man aizdusa no vecuma. Bet, zinot diagnozi un lietojot zāles, savu dzīvi var būtiski uzlabot. Protams, no ātrajiem testiem nav iespējams noteikt precīzu diagnozi, iemesls zemiem rādītājiem var būt gan HOPS, gan astma, gan citas slimības, bet par veselību ir jārūpējas jebkurā gadījumā. Ne velti pasaules HOPS dienas sauklis ir - nekad nav par agru, nekad nav par vēlu - vienmēr ir īstais laiks atpazīt un ārstēt elpceļu slimības," sacīja atbalsta grupas vadītāja.

HOPS ir hroniska plaušu slimība, kuras gaitā sašaurinās elpceļi un tiek apgrūtināta elpošana. Neārstēts HOPS laika gaitā noved pie letāla iznākuma - cilvēks nosmok. HOPS arī rada ļoti lielu sirds un asinsvadu slimību risku, savukārt, ja slimība tiek laikus atklāta un pareizi ārstēta, cilvēks var nodzīvot līdz sirmam vecumam.