Trešdien Grobiņā gāzes noplūdes dēļ no sabiedriskās ēkas evakuēti 40 cilvēki

Trešdienas pēcpusdienā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma izsaukumu Grobiņā, kur divstāvu sabiedriskajā ēkā pie virtuves bija radusies gāzes noplūde no balona. No ēkas tika evakuēti 40 cilvēki, no kuriem divi tika nodoti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem, portāls "Delfi" uzzināja VUGD.

Ugunsdzēsēji likvidēja noplūdi, aizgriežot balona ventili, kā arī izvēdināja telpas.

Pulksten 16.25 VUGD darbu notikuma vietā pabeidza.

Agrā ceturtdienas rītā glābēji steidzās uz izsaukumu Ogrē, kur divstāvu dzīvojamā mājā deg dīvāns. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka liesmas nodzēstas pirms VUGD ierašanās un ugunsgrēkā cieta viens cilvēks, kurš tika nodots NMPD mediķiem.

Dūmu detektori mājoklī nebija uzstādīti, turklāt iespējamais ugunsgrēka izcelšanās iemesls, visticamāk, ir saistīts ar neuzmanīgu rīcību ar uguni un smēķēšanu telpās, informē VUGD.

Trešdien tika saņemts izsaukums Liepājā, kur dzīvojamās mājas pagalmā dega malka un atkritumi. Notikuma vietā cieta viens cilvēks, kurš tika nodots NMPD mediķiem.

Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji steidzās arī uz izsaukumiem, kur dega atkritumi, sausā zāle, šķūnis un sadzīves priekšmeti, baterijas, ielas apgaismojuma laterna, angāra siena un vieglā automašīna, sadzīves priekšmeti uz balkona, loga rāmis kāpņu telpā, autobuss, labības lauks, siena ruļļi, žogs, koki un siltumtrase, rugāju lauks, meža zemsedze.

Kopumā pagājušajā diennaktī VUGD saņēma 58 izsaukumus – 27 uz ugunsgrēku dzēšanu, no kuriem viens bija meža ugunsgrēks, 24 uz glābšanas darbiem, bet septiņi izsaukumi bija maldinājumi.