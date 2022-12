Trešdien visā Latvijā apledojuši autoceļi, brīdina LVC

Trešdienas rītā sniegs un apledojums visā Latvijā apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem. Sniegotos un slidenos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem, portālu "Delfi" informēja VAS "Latvijas Valsts ceļi" (LVC).

Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 154 VAS Latvijas autoceļu uzturētājs ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir:

Savukārt uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā.

Vietējie autoceļi pārsvarā ir ar grants segumu un tiem ir noteikta C vai D uzturēšanas klase. Grants ceļi ziemas periodā tiek uzturēti ar sniega kārtu un rievām. C un D klases ceļiem (pārsvarā vietējās nozīmes autoceļi) nav noteikts laiks, kurā to bīstamajos posmos brauktuves ir jāapstrādā ar pretslīdes materiālu un jāveido rievas. Grants ceļu apstrāde ar pretslīdes materiāliem tiek veikta tikai satiksmei bīstamākajos posmos – stāvos kritumos, kāpumos, līkumos, krustojumos.

Autovadītājiem jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot piesardzīgu distanci, norāda LVC.

Rīgā ceļu tīrīšana turpināsies arī dienā

Arī Rīgā trešdienas rītā sniegputeņa laikā turpinās nepieciešamie ielu un ietvju uzturēšanas darbi. Ielu un veloceliņu kopšana sākta no pulksten 2, savukārt ietvju uzturētāji darbu sāka pulksten 6. Kopā ielu un ietvju tīrīšanā iesaistītas 99 tehnikas vienības, pauž Rīgas domē.

Prioritāri tiek tīrītas pilsētas maģistrālās ielas, tilti, pārvadi un veloceļi. To tīrīšana un kaisīšana veikta naktī un turpināsies arī dienā. Ilgstošas snigšanas laikā tiek nodrošināta caurbraucamība, izmantojot gaisa temperatūrai atbilstošu kaisāmo materiālu.

Snigšanai beidzoties, maģistrālo ielu brauktuves attīra no sniega trīs stundu laikā. Apkaimju ielas ar mazāk intensīvu satiksmi tiek attīrītas pēc nepieciešamības, un uz tām ir pieļaujama neliela sniega kārta.

Tāpat tiek veikta gājēju pāreju, sabiedriskā transporta pieturvietu un SIA "Rīgas satiksme" autostāvvietu attīrīšana no sniega.

Pašvaldība brīdina – ņemot vērā, ka snigšana turpināsies līdz vakaram un tiek prognozēts sniega segas pieaugums par pieciem līdz astoņiem centimetriem, gan transportlīdzekļu vadītājiem, gan gājējiem un velobraucējiem vietām pārvietošanās var būt apgrūtināta, jo uzturēšanas darbi tiek veikti pakāpeniski un vietās kas ir notīrītas, pēc neilga laika var izveidoties jauna sniega sega vai apledojums.

Tāpēc pašvaldība aicina savlaicīgi plānot pārvietošanas maršrutu un rēķināties, ka ceļā var nākties pavadīt ilgāku laiku nekā ierasts.

Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsargjoslā (RVC), kur ietves šoziem kopj pašvaldība, ietvju mehanizētās tīrīšanas darbi sākti pulksten 6. Ietvju tīrīšanā RVC trešdienas rītā iesaista 31 tehnikas vienība, kā arī strādnieku brigādes, kas Vecrīgā veic ietvju attīrīšanu. Atkārtota ietvju tīrīšana tiks veikta atkarībā no laika apstākļiem.

RVC zonā ietvēm piegulošo teritoriju īpašniekiem pašiem nav jāveic ietvju tīrīšana un kaisīšana.

Rīgas dome atgādina, ka šajā sezonā ārpus centra teritoriju īpašniekiem, kuru īpašumiem piegulst ietves, jāturpina ietvju kopšana tāpat kā iepriekš. Pēc snigšanas ietvju attīrīšana no sniega pirmo reizi jānodrošina līdz pulksten 8.

Ilgstošas snigšanas laikā tīrīšana jāveic pēc nepieciešamības, lai nodrošinātu gājējiem ērtu un drošu pārvietošanos. No sniega jāattīra 50% no ietves platuma, bet ne mazāk kā 1,5 metru. Ietvju kaisīšanai drīkst izmantot tikai kaisāmo materiālu, kurā sāls koncentrācija nav lielāka par 20%. Tīru sāli uz ietvēm kaisīt nav ļauts, izņemot sasalstoša lietus gadījumā. Visā pilsētā pāreja uz centralizētu pašvaldības ielām piegulošo ietvju kopšanu ziemā notiks līdz 2024./2025. gada ziemas sezonai.

Iedzīvotāji, kuru nekustamajiem īpašumiem piegulst ietves, var saņemt 50 kg bezmaksas smilts ietvju kaisīšanai. Tas attiecas arī uz iedzīvotājiem, kuru īpašumi atrodas RVC. Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvalde šobrīd ir nodrošinājusies ar 1200 tonnām kaisāmā materiāla.

Namu īpašnieki un apsaimniekotāji aicināti parūpēties arī par jumtu attīrīšanu, lai no jumta krītošs sniegs un lāstekas neapdraudētu gājējus. Ietves norobežošana pieļaujama tikai uz jumta tīrīšanas laiku. Par no jumta notīrīta sniega savākšanu no ietves un no brauktuves atbildīgi namu īpašnieki, tostarp arī RVC zonā.

Kopā pilsētas ielas un ietves kopj 99 tehnikas vienības, no tām 67 veic ielu, tiltu, pārvadu un velojoslu uzturēšanas darbus, bet 32 veic ietvju kopšanu. 1600 sabiedriskā transporta pieturvietu un 6000 SIA "Rīgas satiksme" autostāvvietu attīrīšana galvenokārt ir roku darbs.

Jau ziņots, ka trešdien Latvijā turpinās snig, sniega segai palielinoties par 5 centimetriem.