Trešdien VUGD saņēmis 22 izsaukumus uz negaisa radītajiem postījumiem

Trešdien Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēmis 22 izsaukumus saistībā ar vēja un negaisa radītajiem postījumiem, portāls "Delfi" uzzināja dienestā.

Rīgas reģionā saņemti 11 izsaukumi, Vidzemes reģionā septiņi izsaukumi, Zemgales reģionā trīs izsaukumi, bet Latgalē – viens. Pārsvarā visos gadījumos palīdzība bija nepieciešama, lai sazāģētu uz ceļa braucamās daļas nolūzušus kokus.

Trešdien pulksten 13.32 saņemts izsaukums uz Kvēles ielu Rīgā, kur piecstāvu dzīvojamās mājā bija jūtams sadūmojums. Notikuma vietā konstatēts, ka ceturtā stāva dzīvoklī deg bez uzraudzības atstāts piededzis ēdiens 0,01 kvadrātmetra platībā.

Ugunsdzēsēji no piedūmotajām telpām izglāba vienu cilvēku, kuru nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem. Pulksten 13.56 darbi notikuma vietā noslēgušies.

Jau ziņots, ka trešdien ugunsgrēks bija izcēlies Skolas ielā Ozolniekos, kur 1598 kvadrātmetru platībā dega transporta nozares noliktavas un apkopes ēka, kā arī piebūvētās ēkas logs, vieglās automašīnas un konteiners.

Dzēšanas darbus apgrūtina karstais laiks, blīvā apbūve un liels daudzums degtspējīga materiāla. Dzēšanas darbu sākumā ēkas jumts iebruka, līdz ar to tālākos dzēšanas darbus varēja veikt tikai no ārpuses. Neskatoties uz apgrūtinājumiem, glābējiem izdevās no liesmām nosargāt blakus piebūvēto ražotni, no kuras evakuējās seši cilvēki.

Dzēšanas darbu laikā cieta viens ugunsdzēsējs glābējs. Notikuma vietā strādāja 35 ugunsdzēsēji glābēji, kā arī Valsts policijas, Pašvaldības policijas, Valsts Vides dienesta un NMPD pārstāvji.

Pulksten 13.31 ugunsdzēsējiem izdevās ierobežot liesmu izplatīšanos, bet dzēšanas darbi noslēdzās pulksten 22.12.

Aizvadītajā diennaktī glābēji steidzās arī uz izsaukumiem, kuros dega atkritumi, sausā zāle, elektrības vadi, elektrolīnijas balsts, koks, sodrēji ēkas dūmvadā, divas vieglās automašīnas un divos gadījumos dega bez uzraudzības atstāts piededzis ēdiens.

Trešdien saņēma 77 izsaukumus – 14 uz ugunsgrēku dzēšanu, 45 uz glābšanas darbiem, bet 18 izsaukumi bija maldinājumi.