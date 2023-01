Trešdienas rītā ugunsgrēkā Rīgā bojā gājis cilvēks; turpinās liesmu dzēšana

Trešdien, neilgi pirms 8 no rīta glābēji steidzās uz dzīvojamo māju Rīgā, kur izcēlies ugunsgrēks. Notikuma vietā konstatēts, ka divstāvu mūra ēkas otrajā stāvā deg sadzīves mantas. Ugunsgrēkā bojā gāja viens cilvēks, un šobrīd glābēji turpina dzēšanas darbus, portālu "Delfi" informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) pārstāve Ilze Dāme-Birziņa.

Pulksten 8.42 ugunsgrēks lokalizēts un patlaban turpinās ugunsgrēka dzēšanas darbi.

Savukārt otrdienas vakarā glābšanas dienestā tika saņemts izsaukums uz Zilupes ielu Rēzeknē, kur dega vienstāva koka dzīvojamā māja. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās seši cilvēki, no kuriem divi ugunsgrēkā cieta. Mājoklī, kurā izcēlās ugunsgrēks, bija uzstādīts dūmu detektors.

Tāpat aizvadītās diennakts rītā ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu uz Nūrnieku ielu Ādažos, kur, ceļoties ūdens līmenim Gaujas upē, applūdusi privātmāju teritorija. Notikuma vietā konstatēts, ka applūdusi ceļa braucamā daļa un teritorija pie vairākām dzīvojamām mājām, līdz ar to bija nepieciešams apsekot teritoriju. Notikuma vietā no applūdušajām teritorijām, ar laivas palīdzību izglābti deviņi cilvēki un divi mājdzīvnieki, evakuētas divas automašīnas. Astoņi cilvēki no evakuēšanās atteicās. VUGD darbu pabeidza pulksten 11.34, bet pašvaldības policija dežūru notikuma vietā turpināja. Darbi norisinājās sadarbībā ar Ādažu novada pašvaldību.

Astoņos gadījumos ugunsdzēsēju glābēju palīdzība pagājušajā diennaktī bija nepieciešama brauktuves atbrīvošanā no nolūzušiem kokiem. Rīgā un pierīgā saņemti divi izsaukumi, Vidzemes reģionā saņemti trīs izsaukumi, Latgales reģionā saņemti divi izsaukumi un Kurzemes reģionā saņemts viens izsaukums.

Aizvadītajā diennaktī glābēji steidzās arī uz izsaukumiem, kuros dega sodrēji četru ēku dūmvados, elektrosadales skapis, vieglā automašīna, bez uzraudzības atstāts piededzis ēdiens un atkritumi.

Kopumā VUGD saņēma 54 izsaukumus – piecus uz ugunsgrēku dzēšanu, 37 uz glābšanas darbiem, bet 12 izsaukumi bija maldinājumi.