Trīs koalīcijas partneri gatavi ministru portfeļu pārdalei, divi vēl domās (plkst. 18.30)

Piektdien, 14. maijā, pēc vairāku stundu ilgām sarunām par valdošās koalīcijas nākotni, Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) pavēstīja, ka visi koalīcijas partneri izsaka gatavību strādāt kopā, bet pagaidām tikai trīs partneri gatavi proporciju pārdalei koalīcijā attiecībā uz ministru amatiem. Diviem partneriem vēl nepieciešams laiks, tāpēc pirmdien, 17. maijā, koalīcija sarunas turpinās.

"Darāmo darbu ir daudz, un visi ir gatavi turpināt sadarbību," teica Kariņš.

Viņš žurnālistiem pastāstīja, ka Nacionālā apvienība, "Jaunā Vienotība" un "Attīstībai/Par" ir gatavas runāt par ministru portfeļu pārdali, bet Jaunā konservatīvā partija un "KPV LV" prasa vēl laiku pārdomām.

Atbildot uz portāla "Delfi" jautājumu par to, kāda nozīme šajās sarunās un amatu pārdalē būs piecu bijušo "KPV LV" deputātu grupai, ar ko vienošanos Kariņš parakstīja dienu iepriekš, Ministru prezidents sacīja, ka šīs dienas tikšanās bijusi esošā koalīcijas līguma ietvaros, un tas ir noslēgts starp pieciem partneriem.

"Ja mēs vienotos par jebkādiem jauniem, nedaudz grozītiem nosacījumiem, tad tas arī būtu sarunu gaitā sasniedzams. Tas, kas šobrīd noslēgts, ir starp mani un pieciem deputātiem. Es saprotu, ka, šiem deputātiem izstājoties no "KPV LV" frakcijas, viņi ir skaidri pauduši atbalstu manai valdībai. Viņi neiet uz opozīciju, bet, izstājoties no vienas frakcijas, joprojām vēlas izteikt savu atbalstu manis vadītajai valdībai," teica Kariņš.

"KPV LV" frakcijas vadītājs Māris Možvillo preses konferencē atzina, ka partneri nevēlējās atbalstīt partijas virzīto ekonomikas ministra kandidātu Pēteri Šmidri un pat nevēlējās viņu uzklausīt.

Kariņš preses konferencē par Šmidri precizēja, ka šodien nekas nav ne pieņemts, ne noraidīts. "Pēc vairāku stundu diskusijas šodien konstatējām, ka nav un nebūs vienprātības atbalstīt nākamo ekonomikas ministra amata kandidātu no "KPV LV", un tāpēc mums ir jāturpina sarunas un jāmeklē cits risinājums. Iespējamais risinājuma ceļš ir caur kaut kādu valdības ministru proporciju pārdali. Trīs no pieciem partneriem ir jau šodien gatavi to apspriest, divi partneri pirmdien sadarbības sanāksmes sākumā paziņos, vai ir gatavi iet šo ceļu," paskaidroja Kariņš.

Valdošās koalīcijas partneri uz sarunām piektdien pulcējās pēc tam, kad "KPV LV" frakcijas trešdien lēma atsaukt no amata partejisko piederību nesen mainījušo ekonomikas ministru Jānis Vitenbergu (NA), kurš saskaņā ar Ministru prezidenta rīkojumu no piektdienas vairs nepilda šos amata pienākumus.

Ceturtdien Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) parakstīja vienošanos ar piecu deputātu grupu Ata Zakatistova vadībā par sadarbību un atbalstu valdībai. Grupu ceturtdien nodibināja deputāti, kas pēc "KPV LV" frakcijas lēmuma par Vitenbergu nolēma pamest frakciju.

Savukārt Nacionālā apvienība ceturtdien paziņoja, ka rosina izdarīt izmaiņas koalīcijas līgumā, atbildību par ekonomikas ministra vietu nododot apvienībai, kas šim amatam virza Vitenbergu.

"KPV LV" piektdienas rītā ekonomikas ministra amatam izvirzīja bezpartejisku kandidātu, uzņēmēju Pēteri Šmidri.