Trīs naktis ierobežos satiksmi Ģenerāļa Radziņa krastmalā un tās krustojumos

Laika posmā no 7. septembra līdz 9. septembrim ielu asfaltēšanas darbu dēļ nakts laikā plānots ierobežot satiksmi Ģenerāļa Radziņa krastmalā un ar to saistītajos krustojumos, "Delfi" informēja Rīgas domē.

Atkarībā no laikapstākļiem, asfaltēšanas darbi notiks secīgi Ģenerāļa Radziņa krastmalā no krustojuma ar 13. janvāra ielu (virzienā no pilsētas centra) līdz Turgeņeva ielai, tad turpināsies krastmalas posmā no Turgeņeva ielas (virzienā no pilsētas centra) līdz Jēzusbaznīcas ielai.

Pēcāk asfaltēšanas darbi turpināsies Ģenerāļa Radziņa krastmalā, posmā no Jēzusbaznīcas ielas līdz krustojumam ar 13. janvāra ielu (virzienā uz pilsētas centru) un Ģenerāļa Radziņa krastmalas un 13. janvāra ielas krustojumā.

Ņemot vērā, ka satiksme asfaltēšanas darbu laikā būs konkrētajās vietās būs būtiski ierobežota, autovadītāji aicināti būt uzmanīgiem un sekot līdzi ceļa zīmēm un satiksmes regulētāju norādījumiem.

Darbi notiek projekta "Rail Baltica" integrēšanai Rīgas centra infrastruktūrā ietvaros.

Lai nodrošinātu drošu un ērtu satiksmi Centrālās stacijas apkārtnē, līdz gada beigām tiks pārbūvēti trīs krustojumi un izbūvēta mūsdienīga gājēju, velobraucēju un sabiedriskā transporta infrastruktūra.

Projekta ietvaros tiek pārbūvēti vairāki krustojumi – Ģenerāļa Radziņa krastmalas, 11. novembra krastmalas un 13. janvāra ielas krustojums, Ģenerāļa Radziņa krastmalas un Turgeņeva ielas krustojums, Ģenerāļa Radziņa krastmalas un Puškina ielas krustojums. Papildus iepriekš minētajiem krustojumiem ir paredzēts pārbūvēt arī Timoteja un Turgeņeva ielu krustojumu un Gogoļa ielas un Gaiziņa ielas krustojumu.

Būvdarbi projektā Eiropas nozīmes dzelzceļa infrastruktūras projekta "Rail Baltica" integrēšanai Rīgas centra infrastruktūrā tika uzsākti februārī.

Būvdarbus pēc principa "projektē un būvē veic pilnsabiedrība "RBBL", kurā apvienojušies trīs uzņēmumi: SIA "Binders", AS "LNK Industries" un SIA "Nordes Būve". Būvuzraudzību veic SIA "Firma L4".