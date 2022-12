Trīs Rīgas domniekiem iegūstot Saeimas 'mīksto' mandātu, domes deputātu sastāvā gaidāmas izmaiņas

Jaunajam Ministru kabinetam tiekot apstiprinātam, 14. Saeimā tā dēvētos "mīkstos" mandātus ieguva 14 deputāti. No tiem trīs līdz šim bija Rīgas domes deputāti, kuru vietā Rātsnamā tagad nāks citi.

No Rīgas domes "Jaunās vienotības" frakcijas parlamentā iekļuva Edmunds Jurēvics, savukārt no Nacionālās apvienības un Latvijas Reģionu apvienības kopējās frakcijas – Ieva Brante un Jurģis Klotiņš.

Līdz ar to, kā portālam "Delfi" apstiprināja frakcijās, Jurēvica vietā nāks Rīgas Stradiņa universitātes Sadarbības projektu vadītājs Nils Josts (JV), savukārt Brantes un Klotiņa vietā – Ieva Holma, kura bija iepriekšējā Saeimas sasaukuma priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces (NA) palīdze, kā arī uzņēmējs, SIA "New Rosme" valdes loceklis un SIA "Uprent" padomes loceklis Edgars Štelmahers (AS).

Josts jau iepriekšējā sasaukumā bija domes "Vienotības" frakcijas deputāts. Arī Holma, kura pārstāv Nacionālo apvienību, iepriekš bijusi ievēlēta divos domes sasaukumos.

Jau vēstīts, ka jaunajā Ministru kabinetā darbu sāk finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV), tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere (JV), ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV), izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša (JV), klimata un enerģētikas ministrs Raimonds Čudars (JV), labklājības ministre Evika Siliņa (JV), ekonomikas ministre Ilze Indriksone (NA), aizsardzības ministre Ināra Mūrniece (NA), kultūras ministrs Nauris Puntulis (NA), satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs (NA), zemkopības ministrs Didzis Šmits (AS), iekšlietu ministrs Māris Kučinskis (AS), vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks (AS) un veselības ministre Līga Meņģelsone.